Vim в качестве ide для mql - страница 9
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представляете, насколько быстрее писать код, когда пальцы не отрываются к стрелкам/мышке для копирования/удаления/вставки/перемещения курсора? Конечно, это лишь один пример из целой кучи.
Просьба записать несколько видео с наглядной демонстрацией возможностей. Спасибо.
Просьба записать несколько видео с наглядной демонстрацией возможностей. Спасибо.
Да уже есть, например
Там основы есть, вроде.
Не совсем так. Первые - программисты, их мало. Вторых принято называть кодерами, их - легион.
Где, кем, когда принято?
Хотел спросить что такое вим...
Есть люди, которые работают в стиле "только хадкор". Их мало, они не навязывают другим своего, просто делятся. Я сам на работе (давно) годами использовал линукс. Но с MT было много проблем под wine, и я забил. Многие проблемы сейчас решены, но возвращаться не хочу.
Пусть люди работают и описывают, нескольким другим это поможет. Конечно, всё это на любителя.
Единственная проблема, которая иногда заставляют думать "брошу всё и перейду на линукс" - вечные проблемы с windows. Кривые обновления и непредсказуемость MS.
Да уже есть, например
Там основы есть, вроде.
Имхо, большинство из показанного напоминает вырезание гландов через зад ) Да, возможно для копирайтеров это и полезно, но вот для программиста скорость печатанья текста точно не является значимым фактором. Интереснее было бы посмотреть, как выглядит непосредственно процесс работы с MQL-кодом, компиляция, навигация по ошибкам и т.д.
Имхо, большинство из показанного напоминает вырезание гландов через зад ) Да, возможно для копирайтеров это и полезно, но вот для программиста скорость печатанья текста точно не является значимым фактором. Интереснее было бы посмотреть, как выглядит непосредственно процесс работы с MQL-кодом, компиляция, навигация по ошибкам и т.д.
более значительную часть времени программист занят тупыми занятиями - набором кода, мелкой (исправлением ошибок набора) и крупной правкой кода (сиречь рефактором). Компиляция и навигация по ошибкам - это такая мелочь..
Это конечно исключая процесс "подумать прежде чем делать" :-)
когда язык и среда знакомы, пишешь сразу почти без синтаксических ошибок. code-complete помогает, но подчас и мешает. Вот какого чёрта MTEditor решил что int надо расширять до interface ? в VIM или EMacs ещё можно подстроить костылей, но в штатном редакторе это непреодолимо - только писать в спортлото
с отладкой другие песни - отладчик худо-бедно впендюрен в редактор, но что он есть что его нет. Поэтому принты и логи наше всё :-)
code-complete помогает, но подчас и мешает
Ну помогает он всё-таки в 99% случаев. Поэтому надо, чтоб все MQL-функции и типы были объявлены в заголовочном файле. В файле vim.mqh, как я вижу, объявлена пока только небольшая часть функций.
когда язык и среда знакомы, пишешь сразу почти без синтаксических ошибок
Кстати, а есть в Виме автопроверка синтаксиса при вводе? Ибо вслепую написать участок кода без ошибок - это ну очень редкая удача )
Имхо, большинство из показанного напоминает вырезание гландов через зад ) Да, возможно для копирайтеров это и полезно, но вот для программиста скорость печатанья текста точно не является значимым фактором. Интереснее было бы посмотреть, как выглядит непосредственно процесс работы с MQL-кодом, компиляция, навигация по ошибкам и т.д.
Ну лично меня просто раздражают "обычные редакторы", пальцы уже автоматически жмут vim комбинации. В метаэдиторе мне не комфортно.
Кстати, а есть в Виме автопроверка синтаксиса при вводе? Ибо вслепую написать участок кода без ошибок - это ну очень редкая удача )
Естественно, и она много лучше стандартной в метаэдиторе. За это отвечает clangd(lsp сервер), в vim coc(lsp клиент), его не запутает ни макросы, ни шаблоны любой сложности. А благодаря выбросу амперсандов при передаче массивов и правильному разыменовыванию код почти крестовый, это положительно сказалось на возможности clang подсказывать. Ну и переходы к определениям, ..., тоже имеются.
У меня плагинов нет можно сказать (только шрифт и coc), но можно поставить на любой вкус - например, "навигатор" по файлам слева.
Но для vim нужна подготовка. Я на первой странице делал ссылку на справкку по командам, нужно время чтобы освоиться.