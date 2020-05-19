Vim в качестве ide для mql - страница 2
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Только в редакторе он поменяет только текущий файл, а я говорил про весь проект. Прикинь, метод ты неудачно назвал, а он в 90% файлов твоей библиотеки вызывается и не по одному разу, а файлов уже на десятки счет пошел. Так-то да, 5-10 мин. работы по переименованию во всех местах, но когда в другом IDE ты делаешь это походя...
Прикинь, а и на этот случай есть защита. Это распространяется не только на поиск, но и на замену тоже...
и даже можно выделить весь текст кода и отметить чекбокс "В выделенном тексте"...
Было-бы желание работать, а не придираться к неудобствам.
Прикинь, а и на этот случай есть защита. Это распространяется не только на поиск, но и на замену тоже...
и даже можно выделить весь текст кода и отметить чекбокс "В выделенном тексте"...
Было-бы желание работать, а не придираться к неудобствам.
Прикинь, а и на этот случай есть защита. Это распространяется не только на поиск, но и на замену тоже...
и даже можно выделить весь текст кода и отметить чекбокс "В выделенном тексте"...
Было-бы желание работать, а не придираться к неудобствам.
Уууу....
Кто-нибудь, объясните джуну разницу между файлом и проектом.
Уууу....
Кто-нибудь, объясните джуну разницу между файлом и проектом.
Уууу....
Кто-нибудь, объясните джуну разницу между файлом и проектом.
не получится, они не пользуются другими компиляторами
Просьб улучшить МетаЕдитор было много, в том числе и от меня...
Но улучшение МетаЕдитора не главная цель разработчиков мт, скорее всего улучшения МетаЕдитора вообще нет в целях..
Благо стилизатор чуть улучшили и на том спасибо...
Часто речь на форуме заходит о больших и серьезных проектах, с большим обьемом кода, для комфортной работы с большим кодом нужен фолдинг, а его нет.
Я так думаю что разработчики МЕ видят работу с большим проектом с большим кодом как с 1000 включаемых файлов...
Иначе как еще можно обосновать отсутствие фолдинга....
Пришёл вопрос в голову, сам МТ 5 и МЕ разрабатываются то же из 1000 инклюдников или разработчики юзают фолдинг ?
не получится, они не пользуются другими компиляторами
Пользовался VS. Там и подсветка и фолдинг и прочее... При этом, предпочту МЕ если встанет выбор. Ну не нужны мне всякие подсветки и сворачивания. Ну, лишнее это... Красивее? - да, практичнее? - нет.
К слову, суммарно за шесть лет у меня накопилось более 500 мб сохраненных версий моих проектов. Сотни и сотни файлов. И я знаю, о чем говорю.
Кто-нибудь, объясните джуну разницу между файлом и проектом.
будет примерно как когда обсуждали фирменный mql стиль форматирования, всегда найдется парочка привыкших консерваторов, которые с пеной у рта будут гнобить любое предложение по изменению
а на критику, пусть и предметную и обоснованную, так и вообще огрызаться как бешеные
Реter Konow:
И я знаю, о чем говорю.
Угу, как про трейдинг, как про ООП, конечно знаешь )
...
Угу, как про трейдинг, как про ООП, конечно знаешь )
Сколько раз я предлагал тебе простое сравнение моих и твоих задач и решений. Ты покажи чего можешь, я покажу что я могу. После этого, будешь говорить дальше.
Просьб улучшить МетаЕдитор было много, в том числе и от меня...
Но улучшение МетаЕдитора не главная цель разработчиков мт, скорее всего улучшения МетаЕдитора вообще нет в целях..
Благо стилизатор чуть улучшили и на том спасибо...
Часто речь на форуме заходит о больших и серьезных проектах, с большим обьемом кода, для комфортной работы с большим кодом нужен фолдинг, а его нет.
Я так думаю что разработчики МЕ видят работу с большим проектом с большим кодом как с 1000 включаемых файлов...
Иначе как еще можно обосновать отсутствие фолдинга....
Пришёл вопрос в голову, сам МТ 5 и МЕ разрабатываются то же из 1000 инклюдников или разработчики юзают фолдинг ?
По крайней мере разработчики прочитали и хоть как-то отреагировали.
Кстати, желания понаезжать ни разу не было, извиняюсь, если так показалось. Просто, за те 2,5 года, что metaeditor юзаю, ничего, в плане улучшений условий труда, не припомню.
PS для защитников: Ctrl+Shift+F почему-то никто из Вас не назвал. Только это все равно не то, а почему - сами думайте.