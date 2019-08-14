Не обновляется график прироста (Growth) на сигнале, но обновляется график баланса
У вас сигнал приватный.
Кроме того, некоторая статистика обновляется не в реальном времени, а (читал пост админа, ссылку сейчас не найду) - в полночь ..
Если говорить про прирост, то слишком большие приросты игнорируются системой - почитать об этом можно тут (информацию собрал в двух постах)
Привет, не обновляется график прироста на моём сигнале, 12 августа закрыл сделки, так после этого полностью не обновляется
вот примеры: июль - график и мой стейт (тут вопросов нет, совпадает, практически)
а вот август не весь совпадает (последние сделки не учитывает) и месяц уже в плюсе по стейту, а на сигнале месяц в минусе
и не ясно в чём причина, если обновление медленное, то почему баланс обновляется? А с графиком прироста уже 2 дня проблемы
А пополнения были на торговом счёте?
Справка: как считается прирост:
23. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
24. Как считается прирост за год (YTD), если сумма месячных приростов не совпадает с ним?
Пополнения были, прирост там небольшой, в этом месяце, самое непонятное, что прирост за месяц июнь, который у меня был 104%, поменялся на 132%, при этом прирост за август и вышел в минусе, вот почему прирост за июнь стал больше? Вот ещё вопрос? Месяц давно закрыт, а его считает сейчас система и накидывает лишние 28%, задним числом, хах :))
было
стало
Пополнения были, прирост там небольшой, в этом месяце, самое непонятное, что прирост за месяц июнь, который у меня был 104%, поменялся на 132%, при этом прирост за август и вышел в минусе, вот почему прирост за июнь стал больше? Вот ещё вопрос? Месяц давно закрыт, а его считает сейчас система и накидывает лишние 28% хах :))
было
стало
остальные месяцы не изменились
Внимательно читать:
также обратите внимание на такой момент - торговые организации имеют привычку сворачивать торговую историю. Свёрнутая истории естественно воспринимается не как торговля, а как балансовые операции.
В общем хотите спросить: предоставьте исчерпывающую информацию. Здесь ведь не программа угадай мелодию и вытягивать каждое слова с паяльником надоедает.
История торговли на месте, брокер ничего не стирал, всё же система что-то не так посчитала, не засчитала, или засчитала в прошлый месяц, а это уже похоже на читерство, я не против 132% за июнь :))
я не могу открыть сигнал
вот прирост, часть последняя
вот баланс
если не учитывать пополнение, а оно было маленькое, не хватает хвостика у графика прироста
вот такого
Вы можете публиковать обрезанные картинки хоть до рассвета. Но эти обрезки не дают абсолютно никакой информации.
Как я выше говорил: необходимо предоставить полную информацию.
Сигнал закрыт - никто его не видит и никто не может Вам помочь.
Потому что график баланс рисуется с пополнением, а прирост игнорирует его. Вот этот кусок и вырезан, что логично
