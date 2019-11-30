Новые графические возможности в MQL5 с прямым доступом к DirectX 11 - страница 3
Сергей, был не прав. Прошу прощения. Конечно же в Вас нет невежества.
Николай, не преувеличивайте ))
Какие подзатыльники? Я лишь говорю о том что знаю, если вам это кажется подзатыльником, то это с психикой непорядок.
Я же написал, это моё мнение. Конечно MQL имеет своё видение развития экосистемы, отличное от мнения пользователей.
Хочу лишь получить то, что давно обещали, хотя надежд уже никаких не питаю.
Лучше расскажите про SQL и базы данных
Поддержка SQLite была бы полезна, как мне кажется. БД SQLite как раз хороши тем, что там особо сложных связей не делают. Эти БД предназначены для чего то простого, все в одном файле, никакой зауми. Кстати, сама библиотека написана на "Си", а не на С++, но это так, к слову )
Тут некая путаница образовалась. SQL (Structured Query Language — Структурированный язык запросов) — язык управления базами данных, довольно противная, на мой взгляд, штука. SQLite это встраиваемая СУБД, т.е. представляет собой библиотеку и не создает отдельный процесс. Сама БД представляет собой единственный файл.
Не вмешивайтесь...тут супер-люди путают кислое с мягким и шагают по небесам :-)
SQLite - всего лишь реляционная база поддерживающая подмножество SQL определённого (тудым-сюдым) в стандартах.
зато оно в памяти умеет работать. Шах и мат :-)PS/ правда никто не сказал про уровень поддержки и интеграции..Может и традиционный ПАТ
Кому нужен SQLite под MQL5 (очень немногим, на самом деле), тот и так использует. Есть обёртка.
Причины ждать нативной поддержки две.
1. Не нужны dll, полезно для маркета.
2. Нативная поддержка. Какие-то потенциальные плюсы. Возможно, реализуют простой процедурный интерфейс, а не через скрипты SQL.
Могли бы Вы объяснить полезность БД?
если разработчики сделают возможность доступа к БД через папку common, то это позволит обмениваться данными между терминалами
если доступ к БД будет реализован как глобальные переменные терминала, тогда только обмен между MQL-программами расположенными на разных чартах
БД удобны, что программист освобождается от "изобретения" протокола обмена данными - этим БД занимается, а программист пишет только команды на подключение БД, выбор таблицы, добавление/удаление записи в БД без решения проблемы разрешения конфликтов доступа к БД
За размер терминала переживать не надо - он очень компактный и цельный в рамках его возможностей.
DirectX мы добавили, чтобы дать возможность делать новый класс программ. Мощный и более профессиональный за счет качественной визуализации.
SQLite кардинально упростит работу с массивными и разнородными данными. Не надо заниматься примитивными файловыми обвязками, просто сохраняйте в базу.
Мы идем дальше:
Можно будет существующие библиотеки компилировать в EX5 с небольшими правками. Все потенциально опасные апи вызовы будут заменяться на контролирующие MQL5 врапперы.
Что-то будет доступно в релизе 27 ноября, а остальное в следующих бетах и релизах.