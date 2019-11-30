Новые графические возможности в MQL5 с прямым доступом к DirectX 11 - страница 11

MetaQuotes Software Corp.:

27 ноября 2019 года мы выпустим релиз с новыми графическими возможностями для построения сложных 3D визуализаций.

Предлагаем посмотреть демонстрацию:


Пример в виде ex5 файла можно запустить на текущей бета-версии 2224, доступной по команде Справка -> Проверить обновления.

Исходный код примера можно опубликовать?

 
Igor Makanu:

странно, но запустился у меня на ПК со встроенной видеокартой тестовый советник DirectX

Так показано, что DX12 поддерживает. Это и официальная спецификация подтверждает.

 
fxsaber:

Так показано, что DX12 поддерживает. Это и официальная спецификация подтверждает.

да понятно все это

удивлен, что процессор на моем  ПК "уверенный бюджетник" и ПК без видеокарты, а вон оно как - тестовый советник не тормозит, все плавно вращается мышей

а на ноуте есть видеокарта, а ... вон оно как

ЗЫ: пару месяцев назад на ютуб видел в рекомендованных обзор Ryzen 5 (не смотрел), но там даже тестировали игры, типа лучшее решение для ПК без видеокарты

не ожидал, но отстаю от технического прогресса, действительно новые процессоры имеют право на апгрейд для ПК (((

 
Renat Fatkhullin:

Это новый класс CCanvas3D, расширяющий возможности CCanvas.

Мы добавили массу нативных DirectX 11 методов в MQL5, чтобы можно было визуализировать сложные модели в 3D проекциях.


В релизе скорее всего будет доступна также нативная работа с SQL базой SQLite в MQL5, если успеем. Это позволит в разы упростить работу с массивными данными и делать быстрые выборки.

Для МТ4 данный CCanvas3D тоже будет работать, как и обычный, или это только для МТ5 нововведение? 

 
Vladimir Karputov:

и следить, чтобы запуск не был запрещён в диспетчере задач:


И вот этого ничего у меня нету... Куда спрятано - не понятно...

 
Alexander Nikolaev:

Для МТ4 данный CCanvas3D тоже будет работать, как и обычный, или это только для МТ5 нововведение? 

Только для MetaTrader 5 & MQL5.


Вышла новая бета 2230.

 
Renat Fatkhullin:

Вышла новая бета 2230.

Не починили.

Поиск выдал такие визуализации стакана.



Очень легко можно будет визуализировать в реал-тайме стакан, если будет штатная возможность (CGraphics3D) построения такой гистограммы (см. ниже).

По-моему, отличная бы получилась демонстрация 3D финансовых данных в реальном времени, если бы такой визуализатор шел в штатной поставке.

Ну очень наглядно, видна история стакана. Как реклама MT5 - неплохой ход.

 
Renat Fatkhullin:

Доступен билд 2228:


Теперь такие визуализации легко делать прямо в MQL5 с помощью штатной библиотеки CCanvas3D.

Картинки это конечно хорошо. Но хочется также иметь возможность посчитать значимость или доверительный интервал коэффициентов корреляции, а не только рисовать их и крутить. Местная библиотека статистики, насколько я понимаю, заброшена за невостребованностью. Посему возникает идея использовать функции языка R посредством, например, RInside. Позволит ли поддержка С++ делать что-то подобное?

RInside: Easier embedding of R in C++ applications
RInside: Easier embedding of R in C++ applications
  • Dirk Eddelbuettel
  • dirk.eddelbuettel.com
The RInside package provides C++ classes that make it easier to embed R in C++ code -- on either Linux, OS X or Windows. Embedding R is described first and foremost in the 'Writing R Extensions' manual in the core R sources. It describes how to embed R
 
fxsaber:

Поиск выдал такие визуализации стакана.



Очень легко можно будет визуализировать в реал-тайме стакан, если будет штатная возможность (CGraphics3D) построения такой гистограммы (см. ниже).

По-моему, отличная бы получилась демонстрация 3D финансовых данных в реальном времени, если бы такой визуализатор шел в штатной поставке.

Ну очень наглядно, видна история стакана. Как реклама MT5 - неплохой ход.

Это еще что! Судя по этой картинке, в  МТ5 можно проектировать "миры" из фильма "Начало":


города, небоскребы, лабиринты...  

Мышиные норы, сыры...

