Новые графические возможности в MQL5 с прямым доступом к DirectX 11 - страница 11
27 ноября 2019 года мы выпустим релиз с новыми графическими возможностями для построения сложных 3D визуализаций.
Предлагаем посмотреть демонстрацию:
Пример в виде ex5 файла можно запустить на текущей бета-версии 2224, доступной по команде Справка -> Проверить обновления.
Исходный код примера можно опубликовать?
странно, но запустился у меня на ПК со встроенной видеокартой тестовый советник DirectX
Так показано, что DX12 поддерживает. Это и официальная спецификация подтверждает.
да понятно все это
удивлен, что процессор на моем ПК "уверенный бюджетник" и ПК без видеокарты, а вон оно как - тестовый советник не тормозит, все плавно вращается мышей
а на ноуте есть видеокарта, а ... вон оно как
ЗЫ: пару месяцев назад на ютуб видел в рекомендованных обзор Ryzen 5 (не смотрел), но там даже тестировали игры, типа лучшее решение для ПК без видеокарты
не ожидал, но отстаю от технического прогресса, действительно новые процессоры имеют право на апгрейд для ПК (((
Это новый класс CCanvas3D, расширяющий возможности CCanvas.
Мы добавили массу нативных DirectX 11 методов в MQL5, чтобы можно было визуализировать сложные модели в 3D проекциях.
В релизе скорее всего будет доступна также нативная работа с SQL базой SQLite в MQL5, если успеем. Это позволит в разы упростить работу с массивными данными и делать быстрые выборки.
Для МТ4 данный CCanvas3D тоже будет работать, как и обычный, или это только для МТ5 нововведение?
и следить, чтобы запуск не был запрещён в диспетчере задач:
И вот этого ничего у меня нету... Куда спрятано - не понятно...
Только для MetaTrader 5 & MQL5.
Вышла новая бета 2230.
Не починили.
Поиск выдал такие визуализации стакана.
Очень легко можно будет визуализировать в реал-тайме стакан, если будет штатная возможность (CGraphics3D) построения такой гистограммы (см. ниже).
По-моему, отличная бы получилась демонстрация 3D финансовых данных в реальном времени, если бы такой визуализатор шел в штатной поставке.
Ну очень наглядно, видна история стакана. Как реклама MT5 - неплохой ход.
Доступен билд 2228:
Теперь такие визуализации легко делать прямо в MQL5 с помощью штатной библиотеки CCanvas3D.
Картинки это конечно хорошо. Но хочется также иметь возможность посчитать значимость или доверительный интервал коэффициентов корреляции, а не только рисовать их и крутить. Местная библиотека статистики, насколько я понимаю, заброшена за невостребованностью. Посему возникает идея использовать функции языка R посредством, например, RInside. Позволит ли поддержка С++ делать что-то подобное?
Это еще что! Судя по этой картинке, в МТ5 можно проектировать "миры" из фильма "Начало":
города, небоскребы, лабиринты...
Мышиные норы, сыры...