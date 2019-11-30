Новые графические возможности в MQL5 с прямым доступом к DirectX 11 - страница 9

Igor Makanu:

не работает тестовый советник

сведения о ноуте с DirectX приатачил

Card name:       Intel(R) HD Graphics
Feature Levels:  10_0,9_1

Card name:       NVIDIA GeForce 310M
Feature Levels:  10_1,10_0,9_3,9_2,9_1

Две карты, ни в одной нет DX11

Попробуйте обновить драйвера

 
Ilyas:
Две карты, ни в одной нет DX11

Попробуйте обновить драйвера

драйвера 2 месяца назад переустанавливал Вин10 и скачал с офф. сайта Леново, затем еще в трее на нвидиа кликал обновить драйвера, она обновляла

все обновления Вин10 установлены, вот и DirectX пишет что 12


UPD: проверил драйвер нвидиа, все ОК - свежий


 
Igor Makanu:

Как можно запустить эту панель? Ту, что снизу.

У меня она только сама запускается когда ей вздумается...

 
Artyom Trishkin:

правой мышей на иконку нвидиа в трее

 

 
Artyom Trishkin:

C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core

и следить, чтобы запуск не был запрещён в диспетчере задач:


 
Igor Makanu:

правой мышей на иконку нвидиа в трее

 

Нет, так другое открывается
 
Vladimir Karputov:

и следить, чтобы запуск не был запрещён в диспетчере задач:


Спасибо. Гляну когда буду у компа.
 
Artyom Trishkin:
Нет, так другое открывается

я по другому не умею - всегда так кликал, откроется панель нвидиа, на ней вкладка драйверы

так было на старом ноуте, на этом ноуте то же самое, других путей запуска не искал никогда

 
Igor Makanu:

Операционка использует DirectX 12, а вот обе видеокарты сообщают, что максимальная поддержка у них только DX10:

Слишком старые карты.

Даже 310M поддерживает DX11 только с ядром N11M-GE1:

The GeForce 310M was a graphics card by NVIDIA, launched in January 2010. Built on the 40 nm process, and based on the GT218 graphics processor, in its N11M-GE1 variant, the card supports DirectX 11.1.

Не обманывайтесь показом максимальной поддержки DX12 в dxdiag, так как реальные возможности определяются фактическими фичами установленных карт.
 
Ilyas:
прогуглил как проверить, ну как вариант стим ставить - не буду

на сайте нвидиа скачал для видеокарт 3-й серии тест https://www.nvidia.ru/coolstuff/demos#!/geforce-3/chameleon 

все работает, не тупит, мышей обзор, отражения, всякие прибамбасы , по моему все корректно


прошелся еще по панельке в трее от нвидиа, вот тож пишет, что DX 11 установлен


