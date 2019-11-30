Новые графические возможности в MQL5 с прямым доступом к DirectX 11 - страница 9
не работает тестовый советник
сведения о ноуте с DirectX приатачил
Feature Levels: 10_0,9_1
Card name: NVIDIA GeForce 310M
Feature Levels: 10_1,10_0,9_3,9_2,9_1
Feature Levels: 10_0,9_1
Card name: NVIDIA GeForce 310M
Feature Levels: 10_1,10_0,9_3,9_2,9_1
драйвера 2 месяца назад переустанавливал Вин10 и скачал с офф. сайта Леново, затем еще в трее на нвидиа кликал обновить драйвера, она обновляла
все обновления Вин10 установлены, вот и DirectX пишет что 12
UPD: проверил драйвер нвидиа, все ОК - свежий
Как можно запустить эту панель? Ту, что снизу.
У меня она только сама запускается когда ей вздумается...
правой мышей на иконку нвидиа в трее
и следить, чтобы запуск не был запрещён в диспетчере задач:
Нет, так другое открывается
я по другому не умею - всегда так кликал, откроется панель нвидиа, на ней вкладка драйверы
так было на старом ноуте, на этом ноуте то же самое, других путей запуска не искал никогда
Операционка использует DirectX 12, а вот обе видеокарты сообщают, что максимальная поддержка у них только DX10:
Слишком старые карты.
Даже 310M поддерживает DX11 только с ядром N11M-GE1:
Не обманывайтесь показом максимальной поддержки DX12 в dxdiag, так как реальные возможности определяются фактическими фичами установленных карт.
прогуглил как проверить, ну как вариант стим ставить - не буду
на сайте нвидиа скачал для видеокарт 3-й серии тест https://www.nvidia.ru/coolstuff/demos#!/geforce-3/chameleon
все работает, не тупит, мышей обзор, отражения, всякие прибамбасы , по моему все корректно
прошелся еще по панельке в трее от нвидиа, вот тож пишет, что DX 11 установлен