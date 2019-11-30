Новые графические возможности в MQL5 с прямым доступом к DirectX 11 - страница 10
прошелся еще по панельке в трее от нвидиа, вот тож пишет, что DX 11 установлен
Пока карта четко выдает свои максимальные фичи как DX10 (10_хх), ничего не получится:
Sandy Bridge GPU не будет работать?
Прокомментируйте мой случай пожалуйста... На базовом системном драйвере Windows работает а на родных драйверах Intel нет.
Мы подумаем, на счёт снижения требований к видеокарте до FeatureLevel 10.0, но маловероятно что решение будет положительнымDirectX 11 вышел вместе с Windows 7 в 2009 году - прошло уже 10 лет! Зачем усложнять систему поддержкой старых технологий, которые выходят из оборота?
Усложнится написание MQL программ, т.к. придётся поддерживать две версии шейдеров 5 и 4, правда в подавляющем большинстве случаев 4 версии достаточно
На подобные вопросы проще всего ответить через GPU_Z.
DirectX 11 вышел вместе с Windows 7 в 2009 году - прошло уже 10 лет!
У меня Sandy Bridge i7-2700К за май 2011. Сложно объяснить, чем руководствовалась Intel, когда выпускала решение.
Зачем усложнять систему поддержкой старых технологий, которые выходят из оборота?
Скорее всего, Вы видите конфигурации всех машин, на которых запускался MT5. Не сложно сделать статистику, какая доля рынка поддерживает тот или иной DirectX.
удобно! вечером на ПК проверю на встроенной видеокарте Интел, но думаю что результат такой же будет
ЗЫ: ...... во всем нужно искать позитиф, ну значит не нужна мне эта нужная фича )))
у меня вот тоже показывает 10.1, это родные драйвера и не работает прога, а системными базовыми дровами пашет на ура, зато более менее требовательные граф.приложения начинают тормозить....
у меня есть подозрение, что эта новая технология в МТ не совсем ещё обкатана и ориентирована на базовые графические протоколы, при этом не используются возможности оптимизированных драйверов производителей железа
забавно, что покажет этот GPU-Z если поставить драйвера Windows..))) но уже лень да и понятно уже всё, с ними прога работала, не хочется на них откатываться, потому что начинаются жуткие тормоза в приложениях.
у меня вот тоже показывает 10.1, это родные драйвера и не работает прога, а системными базовыми дровами пашет на ура, зато более менее требовательные граф.приложения начинают тормозить....
удобно! вечером на ПК проверю на встроенной видеокарте Интел, но думаю что результат такой же будет
странно, но запустился у меня на ПК со встроенной видеокартой тестовый советник DirectX
2019.11.26 22:06:23.808 Terminal MetaTrader 5 x64 build 2228 started (MetaQuotes Software Corp.)
2019.11.26 22:06:23.808 Terminal Windows 10 (build 18363) x64, IE 11, UAC, Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz, Memory: 9839 / 12157 Mb, Disk: 241 / 297 Gb, GMT+4
.....
2019.11.26 22:07:23.497 Terminal file 'CorrelationMatrix3D.ex5' copied to 'C:\Users\Igor\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\Experts\CorrelationMatrix3D.ex5'
2019.11.26 22:07:32.721 Experts expert CorrelationMatrix3D (EURUSD,H1) loaded successfully