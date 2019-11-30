Новые графические возможности в MQL5 с прямым доступом к DirectX 11 - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
5151 похоже на ошибку с графическим драйвером.
Попробуйте поставить последнюю версию драйвера вручную и удалить неиспользуемые драйверы, если они остались по какой-то причине.
да, удалял видеодрайвер и ставил этот opencl_runtime_18.1_x64_setup.msi от Intel
а без новомодной графической карты терминал по прежнему будет работать ?
чё-то страшно
2019.11.26 00:40:14.268 CorrelationMatrix3D (EURUSD,M5) Error creating canvas: 5151
Аналогично. Игрушками никогда не баловался, поэтому не в курсе, что нужно устанавливать на машину.
Попробуйте поставить обычный драйвер
после удаления OpenCL драйвера от Intel поставился базовый драйвер от Microsoft, прога заработала, в том числе и та что с морфингом.
обновил драйвер до бычного родного от Intel (не с OpenCL) - проги перестали работать (зато и Wot Blitz перестал снова тормозить).
а без новомодной графической карты терминал по прежнему будет работать ?
чё-то страшно
года 3 назад сгорела дискретная карточка от Nvidia, выкинул и не ощущал проблем с терминалом с тех пор
Можно что-то сделать, чтобы штатный Тестер не проигрывал в два раза по производительности MQL5-надстройкам над Тестером?
Я вижу массу применений 3D визуализации не только в индикаторах, которые будут более информативны
Отличная шутка, смеюсь.
Доступен билд 2228:
Теперь такие визуализации легко делать прямо в MQL5 с помощью штатной библиотеки CCanvas3D.
На ноутбуке
с графикой
нормально отрабатывает
Нужен билд 2228 минимум и поддержка DirectX 11.
не работает тестовый советник
2019.11.26 14:45:10.397 Terminal MetaTrader 5 x64 build 2228 started (MetaQuotes Software Corp.)
2019.11.26 14:45:10.398 Terminal Windows 10 (build 18362) x64, IE 11, UAC, Intel Core i3 M 380 @ 2.53GHz, Memory: 554 / 2804 Mb, Disk: 182 / 237 Gb, GMT+4
2019.11.26 14:49:11.400 Experts expert CorrelationMatrix3D (EURUSD,H1) loaded successfully
2019.11.26 14:49:20.875 Experts initializing of CorrelationMatrix3D (EURUSD,H1) failed with code 1
2019.11.26 14:49:20.884 Experts expert CorrelationMatrix3D (EURUSD,H1) removed
сведения о ноуте с DirectX приатачил