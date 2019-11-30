Новые графические возможности в MQL5 с прямым доступом к DirectX 11 - страница 8

Новый комментарий
 
Renat Fatkhullin:

5151 похоже на ошибку с графическим драйвером.

Попробуйте поставить последнюю версию драйвера вручную и удалить неиспользуемые драйверы, если они остались по какой-то причине.

да, удалял видеодрайвер и ставил этот opencl_runtime_18.1_x64_setup.msi от Intel

 
Попробуйте поставить обычный драйвер 
 

а без новомодной графической карты терминал по прежнему будет работать ?

чё-то страшно

 
Andrey Dik:

2019.11.26 00:40:14.268 CorrelationMatrix3D (EURUSD,M5) Error creating canvas: 5151

Аналогично. Игрушками никогда не баловался, поэтому не в курсе, что нужно устанавливать на машину.

 
Renat Fatkhullin:
Попробуйте поставить обычный драйвер 

после удаления OpenCL драйвера от Intel поставился базовый драйвер от Microsoft, прога заработала, в том числе и та что с морфингом.

обновил драйвер до бычного родного от Intel (не с OpenCL) - проги перестали работать (зато и Wot Blitz перестал снова тормозить).

 
Maxim Kuznetsov:

а без новомодной графической карты терминал по прежнему будет работать ?

чё-то страшно

года 3 назад сгорела дискретная карточка от Nvidia, выкинул и не ощущал проблем с терминалом с тех пор

 
Renat Fatkhullin:
  1. Расширяем детальные настройки комиссий и проскальзываний тестера в дополнение к уже переопределяемым в бетах настройкам символов

  2. Уменьшаем ресурсные затраты и саму схему доставки исторических данных локальным агентам

Можно что-то сделать, чтобы штатный Тестер не проигрывал в два раза по производительности MQL5-надстройкам над Тестером?

 
Nikolai Semko:
Я вижу массу применений 3D визуализации не только в индикаторах,  которые будут более информативны

Отличная шутка, смеюсь.

 
Renat Fatkhullin:

Доступен билд 2228:


Теперь такие визуализации легко делать прямо в MQL5 с помощью штатной библиотеки CCanvas3D.

На ноутбуке 

2019.11.26 05:37:34.473 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2228 started (MetaQuotes Software Corp.)
2019.11.26 05:37:34.474 Terminal        Windows 10 (build 18363) x64, IE 11, UAC, Intel Core i3-3120M  @ 2.50GHz, Memory: 3840 / 8077 Mb, Disk: 93 / 415 Gb, GMT+2

с графикой

нормально отрабатывает

 
Renat Fatkhullin:

Нужен билд 2228 минимум и поддержка DirectX 11.

не работает тестовый советник

2019.11.26 14:45:10.397 Terminal MetaTrader 5 x64 build 2228 started (MetaQuotes Software Corp.)

2019.11.26 14:45:10.398 Terminal Windows 10 (build 18362) x64, IE 11, UAC, Intel Core i3  M 380 @ 2.53GHz, Memory: 554 / 2804 Mb, Disk: 182 / 237 Gb, GMT+4

.....

2019.11.26 14:49:11.400 Experts expert CorrelationMatrix3D (EURUSD,H1) loaded successfully

2019.11.26 14:49:20.875 Experts initializing of CorrelationMatrix3D (EURUSD,H1) failed with code 1

2019.11.26 14:49:20.884 Experts expert CorrelationMatrix3D (EURUSD,H1) removed

сведения о ноуте с DirectX приатачил

Файлы:
DxDiag.txt  82 kb
123456789101112
Новый комментарий