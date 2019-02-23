насколько реально реализовать такую идею?

здравствуйте!
можно ли создать советника ,который будет рисовать свечи за указанный в настройках интервал времени..
например:
я указываю в настройках 10 секунд и советник рисует свечи  каждые 10 секунд на графике (к примеру это может быть любое заданное время 15,25,40 сек..)..
и далее ,чтобы советник открывал сделки исходя из таких нестандартных свечей ..

насколько это реально?)

и ещё вопрос : в тестере я так понимаю подобное не протестируешь?(если это конечно возможно реализовать)

спасибо заранее за ответы...только пожалуйста без юмора,только по делу)))
 
Вполне возможно, что это можно реализовать через кастомные символы, но до конца не уверен, т.к. имею очень маленькую практику в этом.
Но в чем я совершенно уверен, так это в том, что это можно сделать на канвасе. Любой период, хоть 17.5 секунд, хоть 7 часов 23 минуты и 38 секунд.
Нужно будет закачивать тиковую историю и из тиков формировать и рисовать любые бары или не бары. Также нужно иметь определенные навыки работы с канвасом. Рекомендую использовать мой класс iCanvas.
 

В ниндзе всё давно сделано по-человечески - настраиваемые таймфреймы дата-серии на основе задаваемого количества минут, секунд, тиков, ренко-баров и пользовательских самописных. Хочется верить, что в МТ тоже всё будет когда-то и не придётся чесать правое ухо левой пяткой.

 
поиском пробовали пользоваться - "секундный график"
 
Aleksey Semenov:
поиском пробовали пользоваться - "секундный график"

Поискал, но так и не нашёл


 
Aleksey Semenov:
поиском пробовали пользоваться - "секундный график"

а вы внимательно читали?я спросил про советника,который будет торговать отталкиваясь от таких свечей..а не индикаторы,которые строят такие свечи)..
да и потом на счёт : очевидности на которой вы пытаетесь сделать акцент,мол а так не пробовали?
вы когда что-то хотите найти всегда знаете какой конкретный запрос вводить?))

 
Pavel Malyshko:

а вы внимательно читали?я спросил про советника,который будет торговать отталкиваясь от таких свечей..а не индикаторы,которые строят такие свечи)..
да и потом на счёт : очевидности на которой вы пытаетесь сделать акцент,мол а так не пробовали?
вы когда что-то хотите найти всегда знаете какой конкретный запрос вводить?))

Вам люди пытаются помочь, а у вас к ним какие то непонятные претензии. Советники работают по графикам к которому они подключены, если вам нужно что бы сов работал на секундном графике, то вначале вам нужно построить этот график. С индикаторами все также
 
Vladimir Mametov:
Вам люди пытаются помочь, а у вас к ним какие то непонятные претензии. Советники работают по графикам к которому они подключены, если вам нужно что бы сов работал на секундном графике, то вначале вам нужно построить этот график. С индикаторами все также

я ответил на счёт компитентности! если я чего-то не знаю,то задаю вопрос!
а мне отвечают: что это же элементарно зашёл в поиск и нашёл..
спасибо..но зачем делать акцент на компитентности..
да я не пробовал пользоваться поиском конкретно по поводу этой темы ,так как не знал как это может называться..
если Aleksey Semenov ничего такого не имел в виду,то я извиняюсь перед ним!

за ответы спасибо ! признателен!)

 
Туту вопрос не в том чем рисовать а вопрос как, например с какого момента времени рисовать  если вам надо в реальности тайм или например делить минуту на четыре промежутка и подтягивая тиковые истории синтезировать? 
В тестере на mql5 это вполне реально сделать там же есть тесты по тиковым историям...
 

И вообще сам вопрос в соответствии со сложностью задачи задан некорректно, если вы не анализируете пограничные значения (рассмотрение данного термина не одно сотня страниц на форуме) цен то это делать мягко говоря бесполезно. 

А в контексте программирования конечно реально...

вот например тут основа разницы МА-шек, а у вас цен...и все.

