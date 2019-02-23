насколько реально реализовать такую идею?
В ниндзе всё давно сделано по-человечески - настраиваемые таймфреймы дата-серии на основе задаваемого количества минут, секунд, тиков, ренко-баров и пользовательских самописных. Хочется верить, что в МТ тоже всё будет когда-то и не придётся чесать правое ухо левой пяткой.
поиском пробовали пользоваться - "секундный график"
Поискал, но так и не нашёл
а вы внимательно читали?я спросил про советника,который будет торговать отталкиваясь от таких свечей..а не индикаторы,которые строят такие свечи)..
да и потом на счёт : очевидности на которой вы пытаетесь сделать акцент,мол а так не пробовали?
вы когда что-то хотите найти всегда знаете какой конкретный запрос вводить?))
Вам люди пытаются помочь, а у вас к ним какие то непонятные претензии. Советники работают по графикам к которому они подключены, если вам нужно что бы сов работал на секундном графике, то вначале вам нужно построить этот график. С индикаторами все также
я ответил на счёт компитентности! если я чего-то не знаю,то задаю вопрос!
а мне отвечают: что это же элементарно зашёл в поиск и нашёл..
спасибо..но зачем делать акцент на компитентности..
да я не пробовал пользоваться поиском конкретно по поводу этой темы ,так как не знал как это может называться..
если Aleksey Semenov ничего такого не имел в виду,то я извиняюсь перед ним!
за ответы спасибо ! признателен!)
здравствуйте!
можно ли создать советника ,который будет рисовать свечи за указанный в настройках интервал времени..
например:
я указываю в настройках 10 секунд и советник рисует свечи каждые 10 секунд на графике (к примеру это может быть любое заданное время 15,25,40 сек..)..
и далее ,чтобы советник открывал сделки исходя из таких нестандартных свечей ..
насколько это реально?)
и ещё вопрос : в тестере я так понимаю подобное не протестируешь?(если это конечно возможно реализовать)
спасибо заранее за ответы...только пожалуйста без юмора,только по делу)))
И вообще сам вопрос в соответствии со сложностью задачи задан некорректно, если вы не анализируете пограничные значения (рассмотрение данного термина не одно сотня страниц на форуме) цен то это делать мягко говоря бесполезно.
А в контексте программирования конечно реально...
вот например тут основа разницы МА-шек, а у вас цен...и все.
