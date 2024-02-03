Metatrader 4/5 MACOS ???? - страница 17
Уважаемые разработчики MetaQuotes!
Прошу учесть, что возможно, начиная с версии macOS Big Sur 11.3 (или позже), Apple может отключить эмулятор Rosetta 2, позволяющий запускать х86-приложения на Мак с М1.
А т.к. его использует пакет CrossOver на Wine, то станет невозможен запуск Метатрейдера 5 через него на компьютерах Apple с чипом М1.
Что Вы можете сказать по этому поводу?
Не для того его делали, чтобы отключать через 3 месяца.
Поменьше слухов слушайте.
Коллеги, помогите разобраться пожалуйста.
Установил на Catalina готовую сборку MT5 c сайта.
Все запускается, все работает на демо.
Теперь хочу перенести сертификат с Windows компьютера на Mac. Скопировал рабочий сертификат *.pfx на флешку.
Положил его в
/Applications/MetaTrader 5.app/Contents/SharedSupport/metatrader5/support/metatrader5/drive_c/Program Files/MetaTrader 5/Config/certificates
Назначил chmod 777
И все равно в DataFolder ничего нет
Что проверить?
Тоже вопрос - а как установить SSL сертификат в приложение МТ5 для iPadOS на Макбуке М1, если имеется сам файл и не использовать другой компьютер для переноса через сервер или Айтюнс - его можно куда-нибудь скопировать для установки?
Мы переделаем импорт сертификатов во время коннекта.
А пока можете положить pfx файл в:
После чего рестартануть приложение и импортировать pfx файл с указанием его пароля.
Но лучше и удобнее всего через десктопный терминал.
Спасибо! Еще скажите пожалуйста, почему в приложении МТ5 iPadOS на Мак М1 время сделки Buy по USD/RUB на 2 минуты меньше реального (см картинку)? На демо счете MQ все ОК, а это на счете ДЦ - спрашивать у них? По остальным парам и сделкам Sell вроде нормально.
Никогда не пользовался маками раньше, но новые модели нра, охото купить. Может кому-то пригодится
Это надо к брокеру обратиться.
Все зависит от точной синхронизации времени на сервере.
Добрый день!
Помогите пож-та, не могу перенести сертификт на Мак, система BigSur.
Копирую сертификат в папку certificates. MT5 не просит пароль сертификата, как будто соединение без сертификата.
Что нужно сделать, чтобы MT5 увидел , что есть сертификат? назначить права? установить сертификат в системе?
Пишет Invald Account при подключении (open-broker)
Всем привет!
Использую MetaTrader 4 на маке, Windows через Parallels, все норм работает. Были вопросы после выхода BigSur, когда Parallels'ы отказались работать и обновления за плату пришлось покупать, а так (если не учитывать что винда живет своей жизнью и жрет ресурсы), то ничего.
Поставил MT4 через сборку CrossOver, прям обрадовался что есть решение, но! Понятно что есть проблемы, но почему MT4 открывается не оптимизированный для мониторов высокого разрешения? В Parallels есть параметр DPI monitor, который нормально подстраивает винду и ее приложения под Ретину, и все окай. Подскажите, есть такой параметр в Wine или в CrossOver?
Хочется поменять ноут на ARM, но нет желания испытывать трудности c виндой и параллелями.
Заранее Спасибо!
С уважением,
Преданный поклонник MT4!