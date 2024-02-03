Metatrader 4/5 MACOS ???? - страница 17

Andy:

Уважаемые разработчики MetaQuotes!

Прошу учесть, что возможно, начиная с версии macOS Big Sur 11.3 (или позже), Apple может отключить эмулятор Rosetta 2, позволяющий запускать х86-приложения на Мак с М1.

А т.к. его использует пакет CrossOver на Wine, то станет невозможен запуск Метатрейдера 5 через него на компьютерах Apple с чипом М1.

Что Вы можете сказать по этому поводу?

Не для того его делали, чтобы отключать через 3 месяца.

Поменьше слухов слушайте.

 
ОК, посмотрим...
 

Коллеги, помогите разобраться пожалуйста.


Установил на Catalina готовую сборку MT5 c сайта.

Все запускается, все работает на демо.


Теперь хочу перенести сертификат с Windows компьютера на Mac. Скопировал рабочий сертификат *.pfx  на флешку.

Положил его в 

/Applications/MetaTrader 5.app/Contents/SharedSupport/metatrader5/support/metatrader5/drive_c/Program Files/MetaTrader 5/Config/certificates


Назначил chmod 777

 И все равно в DataFolder ничего нет

Что проверить?

 
Renat Fatkhullin:

Тоже вопрос - а как установить SSL сертификат в приложение МТ5 для iPadOS на Макбуке М1, если имеется сам файл и не использовать другой компьютер для переноса через сервер или Айтюнс - его можно куда-нибудь скопировать для установки?

 
Мы переделаем импорт сертификатов во время коннекта.

А пока можете положить pfx файл в:

  • /Users/%login%/Library/Containers/C1F5CE0A-B9BD-49A8-8992-BA8EADEAAF8C/Data/Documents
  • или /Users/%login%/Library/Containers/%MetaTrader 5%/Data/Documents 

После чего рестартануть приложение и импортировать pfx файл с указанием его пароля.

Но лучше и удобнее всего через десктопный терминал.

 
Renat Fatkhullin:

Спасибо! Еще скажите пожалуйста, почему в приложении МТ5 iPadOS на Мак М1 время сделки Buy по USD/RUB на 2 минуты меньше реального (см картинку)? На демо счете MQ все ОК, а это на счете ДЦ - спрашивать у них? По остальным парам и сделкам Sell вроде нормально. Время выхода меньше времени входа

 
Maxim Dmitrievsky:

Никогда не пользовался маками раньше, но новые модели нра, охото купить. Может кому-то пригодится


есть же модуль флешки для твоих работ, зачем тебе с 8 кратной покупательской способностью покупать это

 
Andy:

Спасибо! Еще скажите пожалуйста, почему в приложении МТ5 iPadOS на Мак М1 время сделки Buy по USD/RUB на 2 минуты меньше реального (см картинку)? На демо счете MQ все ОК, а это на счете ДЦ - спрашивать у них? По остальным парам и сделкам Sell вроде нормально.

Это надо к брокеру обратиться.

Все зависит от точной синхронизации времени на сервере.

 
Renat Fatkhullin:

Добрый день!

Помогите пож-та, не могу перенести сертификт на Мак, система BigSur.

Копирую сертификат в папку certificates. MT5 не просит пароль сертификата, как будто соединение без сертификата. 

Что нужно сделать, чтобы MT5 увидел , что есть сертификат? назначить права? установить сертификат в системе?

Пишет Invald Account при подключении (open-broker)

 

Всем привет!


Использую MetaTrader 4 на маке, Windows через Parallels, все норм работает. Были вопросы после выхода BigSur, когда Parallels'ы отказались работать и обновления за плату пришлось покупать, а так (если не учитывать что винда живет своей жизнью и жрет ресурсы), то ничего.

Поставил MT4 через сборку CrossOver, прям обрадовался что есть решение, но! Понятно что есть проблемы, но почему MT4 открывается не оптимизированный для мониторов высокого разрешения? В Parallels есть параметр DPI monitor, который нормально подстраивает винду и ее приложения под Ретину, и все окай. Подскажите, есть такой параметр в Wine или в CrossOver?

Хочется поменять ноут на ARM, но нет желания испытывать трудности c виндой и параллелями. 

Заранее Спасибо!


С уважением,

Преданный поклонник MT4!

