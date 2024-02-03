Metatrader 4/5 MACOS ???? - страница 13
В BigSur все работает! Большое спасибо!
После запуска обновилась до версии от 10 декабря.
Забавно, что компилируются эксперты с dll WinApi и даже работает менеджер Агентов
Не понятно где находится папка MQL5 и как туда копировать файлы из виндус версии. (Я сначала скопировал папки на десктоп, а потом через файл менеджер из МТ5 перенес их в папку. Напрямую из Mac os не копируется)
-----
Путь до папки MQL5
/Users/ <username> /Library/Application Support/MetaTrader 5/Bottles/metatrader5/drive_c/Program Files/MetaTrader 5/MQL5
Вопрос к разработчикам МТ5 - скажите пожалуйста, ваше приложение МТ5 для iPadOS можно будет запустить на Макбуке Apple М1 с МакОС Big Sur?
Такие планы развития планшетной версии есть.Ждем доставки Макбуков с М1. Но это в январе.
Спасибо, тоже собираюсь брать Мак на М1. Ответьте пожалуйста еще на вопрос - можете ли Вы сделать возможность подключения веб терминала к счету с расширенной авторизацией (SSL протоколом) и есть ли поддержка такого счета в вашем последнем пакете CrossOver MT5 для macOS?
Через пару недель будут готовые пакеты МТ4 и МТ5 для MacOS.
У меня на M1 не завелось...
Готовы, завтра будут доступны
Приветствую! Есть ссылка на mt4? А то везде ссылка mt5
Спасибо!
Такие планы развития планшетной версии есть.Ждем доставки Макбуков с М1. Но это в январе.
Ренат, с Новогодними праздниками! Вы уже получили Макбуки на М1 (мой MacBook Air M1 недавно пришел)?
Скажите, а последняя версия МТ5 для iPadOS уже сделана с учетом возможности запуска в Мак ОС на Apple M1?
Кстати, сборка МТ5 для macOS по ссылке внизу на главной странице у меня на МБА М1 не запустилась (просто ничего не происходит и не пишет никаких ошибок после установки).
Еще раз очень прошу - сделайте пожалуйста возможность подключения веб терминала к счету с расширенной авторизацией (через SSL сертификат).
Если есть вопросы по тестированию новых версий МТ5 на чипе Apple М1, обращайтесь - буду рад проверить и найти какие-нибудь баги. Андрей.
Спасибо, и вас тоже с праздниками.
Да, Макбук пришел. MT4 for iPad, MT5 for iPad отлично работают из AppStore на M1. Мы еще будем делать ряд косметических правок для лучшей совместимости по размерам экрана.
Проблемы запуска дестопных MT4/MT5 на M1 были из-за системы защиты. Вроде пофиксили, сегодня будем тестировать и выпускать обновление MetaTrader 5 для MacOS.
Вебтерминал для MT5 мы делаем новый на новом движке, в нем будем думать как персональные SSL сертификаты прикрутить.
Update: десктоп под M1 пока не взлетел.