Вопрос к разработчикам Метатрейдера 5 - в связи с выходом новых компьютеров Apple на ARM чипе М1, планируется ли создание версии МТ5 для macOS Big Sur?
 
Aliaksandr Hryshyn:
Ставьте Виндовс и всё будет хорошо.

на Win нет стабильности, я не уверен что все мои данные в целости, да и это надо пользоваться маком что бы понять от чего придется отказаться. У меня айфон связан с Мак и звонки принимать могу хоть на ноуте, хоть на телефоне. Сделал фото оно сразу в маке. Вообщем по мелочи много плюсов, поэтому пришлось ставить машину и внутри винду как приложение. Но из за ограниченности видео карты Ниндзя работает не стабильно, может график пропасть. Ниндзя вообще капризная а на машине так вообще стараюсь ее не тревожить лишний раз. Тем более когда пришел в сферу трейдинга Мак у меня уже был и поэтому пришлось подстраиваться. 

 
Через пару недель будут готовые пакеты МТ4 и МТ5 для MacOS.

Это упакованные по технологии CodeWeavers на основе Wine инсталляторы. Сейчас идут тесты.

На Big Sur тоже работает. Поддержку M1 тоже обеспечим.

Если старый терминал показывает Old version, то надо просто установить поверх новую версию.
 
А свой советник можно будет писать-ставить на МТ5 под МакОС? И будет ли переработка версии приложения MT5 из iPadOS для запуска в macOS Big Sur на Макбуке с чипом М1?
 
А будет нативная (прямая и полная) поддержка макОС для МакБуков на чипе М1 без "костылей"?

Или хотя бы есть в планах сделать возможным запуск веб-терминала с SSL сертификатом расширенной авторизации?

 
Это упакованные по технологии CodeWeavers на основе Wine инсталляторы.

То есть, эмуляция.

 
Спасибо за ответ, я это знаю - вопрос был именно о планах на будущее?

 
Пока других планов нет
 
а есть дата релиза? и сервис где скачать или может ссылка, спасибо
