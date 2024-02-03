Metatrader 4/5 MACOS ???? - страница 11
Ставьте Виндовс и всё будет хорошо.
на Win нет стабильности, я не уверен что все мои данные в целости, да и это надо пользоваться маком что бы понять от чего придется отказаться. У меня айфон связан с Мак и звонки принимать могу хоть на ноуте, хоть на телефоне. Сделал фото оно сразу в маке. Вообщем по мелочи много плюсов, поэтому пришлось ставить машину и внутри винду как приложение. Но из за ограниченности видео карты Ниндзя работает не стабильно, может график пропасть. Ниндзя вообще капризная а на машине так вообще стараюсь ее не тревожить лишний раз. Тем более когда пришел в сферу трейдинга Мак у меня уже был и поэтому пришлось подстраиваться.
Через пару недель будут готовые пакеты МТ4 и МТ5 для MacOS.
А будет нативная (прямая и полная) поддержка макОС для МакБуков на чипе М1 без "костылей"?
Или хотя бы есть в планах сделать возможным запуск веб-терминала с SSL сертификатом расширенной авторизации?
Это упакованные по технологии CodeWeavers на основе Wine инсталляторы.
То есть, эмуляция.
Спасибо за ответ, я это знаю - вопрос был именно о планах на будущее?
Пока других планов нет