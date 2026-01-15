Ошибки, баги, вопросы - страница 2581
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, в чём может быть ошибка? При попытке присвоить указателю на функцию адрес функции, определённой в другом файле, компилятор выдаёт ошибку "pointer to this function type is not supported yet".
При этом, если те же функции определить в mq5-файле (где и происходит присваивание), то никаких проблем не возникает. Обращение к адресу через оператор разрешения контекста тоже проблему не решает ( PtrSendOrder ptrBuyFunc=CPositionManagement::SendBuyStop).
Да где вы увидели тут спор? Идёт рабочее обсуждение, не нужно переиначивать смысл в курятник, с высокомерным пафосом.
Не кто готового от вас не чего не просил. Думал вы с указателем знаете решение, ан нет, ошибся.
Это вы не читаете тему, тут давно уже о массивах была речь, и все прекрасно об этом знают.
И к массивам я давно уже склоняюсь. Но раз в mql есть string, почему бы его не использовать напрямую.
Вот как раз за баг в mql-овском string, копирования в него указателя, тут и идёт речь.
Я вам больше скажу, что не только через ushort можно решить всё. Вариантов с массивами много.
Но в моём случае не хочется использовать массивы, не всегда это рационально по структуре кода.
И тем более когда есть mql-овский string, с которым можно работать на прямую, но который должен работать корректно.
mql-овский string работает так как задумано. Вы слишком много от него хотите.
Я конечно знаю как можно использовать string в этом случае, но из-за своего пафосного высокомерия ничего не скажу.
Надеюсь уважаемые разработчики услышали проблему.
Логично, чтобы он работал корректно.
Он работает корректно.
И в этой теме достаточно информации, чтобы сделать правильно.
Вот сидят разработчики и шерстят 2581 страницу топика с поисками Ваших умозаключений .... причем без воспроизводимых примеров.... прямо так и вижу, рыдают они всей командой, глаза уже болят перечитывать весь топик и по обрывкам "Вашего полета мысли" придумывают на лету возможные варианты, что же Вы там обнаружили....
Вы в какой реальности обитаете? У вас неделя сообщений в стиле поиска информации - "как сделать", перемежается утверждениями "исправьте баг/ несоответствие!" , и в итоге закончилось банальным переходом на личности участников участвующих с Вами в обсуждении.
Топик откройте в соответствующем разделе и исходные коды приложите, причем не забудьте указать в первом сообщении цель топика: это Вы или спрашиваете как решить задачу, или утверждаете, что нашли несоответствие документации
В прицепе короткий HTML. Прошу знающих людей подправить его, чтобы выделенная на скрине строка оказалась под спойлером.
Поиском нашел <details>-таг. Но как не бился, не выходит. Нужно для кастомного отчета одиночного прогона MT5-тестера.
ЗЫ Случайно не то прикрепил. Поправил.
Нужно искать по "html спойлер в таблице". Вроде есть примеры.
Вот такая ошибка выявлена:
Невозможно получить цену ордера в истории, тогда как остальные параметры ордера читаются без проблем.
Полный код в прикреплённом файле.
Если раскомментировать строку
и запустить код в тестере с визуализацией, то никаких проблем не возникает.
Автовалидатор подобный код пропустил, но на демо-счетах советник не работает.