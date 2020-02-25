не могу пополнить счёт, кроме пополнения купонами mql5 больше нет вариантов. что за бред. и иконки вариантов отсутствуют. нет иконки вебмани - страница 26

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Прежде чем делать какие-то выводы, выйдите хоть на половину уровня программиста

Спасибо, но совет не спрашивал у Вас. А когда спрашивал через ЛС, получил вежливый посыл , на форум
 
Vladimir Baskakov:
Вы тут пишите чтобы людей позлить?
 

Перепроверил свои счета и обнаружил виртуальную карту Visa.

Перевод прошёл мгновенно.

 
Vladimir Karputov:

а на мастер кард выдаёт ошибку что не правильная карта(перепроверил карта правильная)..никаких смс не приходит для подтверждения..хотя телефон указан в настройках..

 
Vladimir Karputov:

Интересно, а у QIWI вроде тоже виртуальная карта существует, Не?

 
Vadim Konyaev:

У сбербанка есть виртуальная виза заводится моментально в пару кликов

 
Vadim Konyaev:

Да.

 

ТВОЮ МАТЬ!!!

... А действительно - ЧЁ Ж МЫ НЫЛИ :)))

 

Произошла ошибка


пытался вывести на Epayments 

Неправильный тип карты

 
Vladislav Andruschenko:

как видим с мастеркард сейчас проблемы

