не могу пополнить счёт, кроме пополнения купонами mql5 больше нет вариантов. что за бред. и иконки вариантов отсутствуют. нет иконки вебмани - страница 26
Прежде чем делать какие-то выводы, выйдите хоть на половину уровня программиста
Спасибо, но совет не спрашивал у Вас. А когда спрашивал через ЛС, получил вежливый посыл , на форум
Перепроверил свои счета и обнаружил виртуальную карту Visa.
Перевод прошёл мгновенно.
а на мастер кард выдаёт ошибку что не правильная карта(перепроверил карта правильная)..никаких смс не приходит для подтверждения..хотя телефон указан в настройках..
Интересно, а у QIWI вроде тоже виртуальная карта существует, Не?
У сбербанка есть виртуальная виза заводится моментально в пару кликов
Да.
ТВОЮ МАТЬ!!!
... А действительно - ЧЁ Ж МЫ НЫЛИ :)))
Произошла ошибка
пытался вывести на Epayments
Неправильный тип карты
как видим с мастеркард сейчас проблемы