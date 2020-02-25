не могу пополнить счёт, кроме пополнения купонами mql5 больше нет вариантов. что за бред. и иконки вариантов отсутствуют. нет иконки вебмани - страница 30
Мы не ищем легких путей. Сегодня выставляем. Через недельку скрываем с витрины и так по кругу. Это чтобы не оказывать тех поддержку или скрыть негативные отзывы?
.. Но вы всегда можете заказать либо виртуальную, либо пластиковую карту WebMoney, и выводить на неё ..
https://cards.web.money/ru/products/faq
?
Ну значит - нельзя.
не могу вывести средства на MasterCard, пишет не верный тип карты, что делать?
Ждать. MasterCard ещё не подключили - пока только на Visa работает вывод.
а хоть примерные сроки какие?
Я не знаю. Последний ответ администратора:
Renat Fatkhullin, 2019.09.17 20:02Вывод на мастеркард карты скоро будет, как и на пейпал.
и
Renat Fatkhullin, 2019.09.17 20:04
Vladislav Andruschenko:
Спасибо
а с Epayments проблема не решена?