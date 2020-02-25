не могу пополнить счёт, кроме пополнения купонами mql5 больше нет вариантов. что за бред. и иконки вариантов отсутствуют. нет иконки вебмани - страница 30

Vladimir Baskakov:
Вы продаете на 1000$ в день?

Бывает. А ты?

Evgeny Belyaev:

Бывает. А ты?

За все время 670
 
Vladimir Baskakov:
За все время 670

за год 670$. Сильно. 

Мы не ищем легких путей. Сегодня выставляем. Через недельку скрываем с витрины и так по кругу. Это чтобы не оказывать тех поддержку или скрыть негативные отзывы?

Evgeny Belyaev:

за год 670$. Сильно. 

Мы не ищем легких путей. Сегодня выставляем. Через недельку скрываем с витрины и так по кругу. Это чтобы не оказывать тех поддержку или скрыть негативные отзывы?

Никто не жаловался. Не захламляю сервис
 
Artyom Trishkin:

.. Но вы всегда можете заказать либо виртуальную, либо пластиковую карту WebMoney, и выводить на неё ..

https://cards.web.money/ru/products/faq

?

 
Alexander Puzanov:

https://cards.web.money/ru/products/faq

?

Ну значит - нельзя.

 
не могу вывести средства на MasterCard, пишет не верный тип карты, что делать?
 
Andrii Djola:
не могу вывести средства на MasterCard, пишет не верный тип карты, что делать?

Ждать. MasterCard ещё не подключили - пока только на Visa работает вывод.

 
Vladimir Karputov:

Ждать. MasterCard ещё не подключили - пока только на Visa работает вывод.

а хоть примерные сроки какие?

