не могу пополнить счёт, кроме пополнения купонами mql5 больше нет вариантов. что за бред. и иконки вариантов отсутствуют. нет иконки вебмани - страница 29
На лбу у тебя написано? Или где?
такой умный,а читать не научился!имей уважение к людям которым приходит оповещение о новых сообщениях! в описании раздела ''снять со счёта'' есть сноска цитирую:
ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА MQL5.COMMUNITY
Введение
Внутренняя платежная система MQL5.community была изначально создана для оплаты гонорара авторам статей. Но жизнь сообщества не стоит на месте, и с момента запуска платежной системы на сайте появилось множество полезных для трейдеров сервисов, которые подразумевают товарно-денежные отношения между двумя сторонами:
Для ввода и вывода средств были интегрированы наиболее популярные платежные системы ePayments, PayPal и Cardpay. В качестве денежной единицы для расчетов применяются доллары США. Также трейдеры могут оплачивать сервисы и пополнять аккаунт на сайте при помощи MQL5 купонов. Они предоставляются некоторыми брокерами бесплатно для своих клиентов.
На сайте MQL5.community можно не только получить уникальные платные услуги, но и заработать самому. В данной статье мы постараемся максимально детально осветить все вопросы, связанные с работой платежной системы MQL5.community. Вы узнаете как можно вводить и выводить деньги из системы, как осуществляется безопасность операций, а также как можно заработать и потратить на MQL5.community.
1. Безопасность операций
Любые действия с реальными деньгами требуют безопасности при проведении операций. Все операции в профиле, включая финансовые, проводятся через защищенное соединение с доменом https://login.mql5.com по протоколу SSL. На это доменное имя выдан сертификат от COMODO CA Limited.
Все важные операции подтверждаются по SMS, которые приходят на номер мобильного телефона, указанный в разделе "Безопасность" вашего профиля. При сохранении в профиле номер подтверждается проверочным кодом.
Еще одним уровнем безопасности является лимитированный вывод средств. В сутки разрешено выводить не более 1 раза и не более 1000 USD.
такой умный,а читать не научился!
Ты слепой я спрашивал про лимиты Cardpay, а не MQL5.community.
посмотри что написано на выводе сейчас, там не MQL5.community,а Cardpay!
p.s.
способность правильно формулировать вопросы даст вам возможность получать более конкретные ответы и не разводить споры.
А вывод через вебмани не планируете восстановить?
К сожалению, нет.
Это не согласуется с нашей бухгалтерской системой на новом юридическом лице.Как вариант, вы можете отправлять деньги на карточки, открытые через Webmoney.
Для человека паука и Дашки:
Где там указаны лимиты на Cardpay?
Для человека паука и Дашки:
На лбу у тебя написано? Или где?
Не хамите людям пожалуйста. Они не виноваты в чьих-то проблемах.
Это посредник, какие еще лимиты
Тяжелый случай. Открою тебе секрет. У сбербанка есть лимиты, у вебмани тоже.
Вы продаете на 1000$ в день?
лайк за точность)