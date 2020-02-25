не могу пополнить счёт, кроме пополнения купонами mql5 больше нет вариантов. что за бред. и иконки вариантов отсутствуют. нет иконки вебмани - страница 29

Evgeny Belyaev:

На лбу у тебя написано? Или где?

такой умный,а читать не научился!имей уважение к людям которым приходит оповещение о новых сообщениях! в описании раздела ''снять со счёта'' есть сноска цитирую: 


ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА MQL5.COMMUNITY

17 июня 2011, 16:28
261
99 618

Введение

Внутренняя платежная система MQL5.community была изначально создана для оплаты гонорара авторам статей. Но жизнь сообщества не стоит на месте, и с момента запуска платежной системы на сайте появилось множество полезных для трейдеров сервисов, которые подразумевают товарно-денежные отношения между двумя сторонами:

  • Маркет — магазин приложений, написанных на языках MQL4 и MQL5;
  • Сигналы — предоставление торговых сигналов подписчикам на платной основе с возможностью мониторинга результатов торговли;
  • Виртуальный хостинг — нативное решение для круглосуточной бесперебойной работы ваших торговых терминалов MetaTrader;
  • Фриланс — место встречи трейдеров и разработчиков программ на MQL4 и MQL5;
  • MQL5 Cloud Network — покупка и продажа мощностей свободных агентов тестирования для организации распределенных вычислений.

Для ввода и вывода средств были интегрированы наиболее популярные платежные системы ePaymentsPayPal и Cardpay. В качестве денежной единицы для расчетов применяются доллары США. Также трейдеры могут оплачивать сервисы и пополнять аккаунт на сайте при помощи  MQL5 купонов. Они предоставляются некоторыми брокерами бесплатно для своих клиентов.

На сайте MQL5.community можно не только получить уникальные платные услуги, но и заработать самому. В данной статье мы постараемся максимально детально осветить все вопросы, связанные с работой платежной системы MQL5.community. Вы узнаете как можно вводить и выводить деньги из системы, как осуществляется безопасность операций, а также как можно заработать и потратить на MQL5.community.

  1. Безопасность операций
  2. Ввод средств
  3. Вывод средств
  4. Как заработать на MQL5.community
  5. Как потратить на MQL5.community
  6. Оплата сервисов и пополнение MQL5 аккаунта купонами


1. Безопасность операций

Любые действия с реальными деньгами требуют безопасности при проведении операций. Все операции в профиле, включая финансовые, проводятся через защищенное соединение с доменом  https://login.mql5.com по протоколу SSL. На это доменное имя выдан сертификат от COMODO CA Limited.

Все важные операции подтверждаются по SMS, которые приходят на номер мобильного телефона, указанный в разделе "Безопасность" вашего профиля. При сохранении в профиле номер подтверждается проверочным кодом.

Наличие действующего номера мобильного телефона c функцией коротких сообщений (SMS) — это обязательное условие для вывода средств из платежной системы MQL5.community!

Настройки безопасности профиля MQL5.community

Еще одним уровнем безопасности является лимитированный вывод средств. В сутки разрешено выводить не более 1 раза и не более 1000 USD.

Pavel Malyshko:

такой умный,а читать не научился!

Ты слепой я спрашивал про лимиты Cardpay, а не MQL5.community. 

 
Evgeny Belyaev:

Ты слепой я спрашивал про лимиты Cardpay, а не MQL5.community. 

посмотри что написано на выводе сейчас, там не MQL5.community,а Cardpay! 
p.s.
способность правильно формулировать вопросы даст вам возможность получать более конкретные ответы и не разводить споры.

 
Fedor Arkhipov:
А вывод через вебмани не планируете восстановить?

К сожалению, нет.

Это не согласуется с нашей бухгалтерской системой на новом юридическом лице.

Как вариант, вы можете отправлять деньги на карточки, открытые через Webmoney.
 

Для человека паука и Дашки:

Где там указаны лимиты на Cardpay?

Evgeny Belyaev:

Для человека паука и Дашки:

Где там указаны лимиты на Cardpay?

Это посредник, какие еще лимиты
 
Evgeny Belyaev:

На лбу у тебя написано? Или где?

Не хамите людям пожалуйста. Они не виноваты в чьих-то проблемах.

 
Vladimir Baskakov:
Это посредник, какие еще лимиты

Тяжелый случай. Открою тебе секрет. У сбербанка есть лимиты, у вебмани тоже.

Evgeny Belyaev:

Тяжелый случай. Открою тебе секрет. У сбербанка есть лимиты, у вебмани тоже.

Вы продаете на 1000$ в день?
 
Vladimir Baskakov:
Вы продаете на 1000$ в день?

лайк за точность)

