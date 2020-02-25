не могу пополнить счёт, кроме пополнения купонами mql5 больше нет вариантов. что за бред. и иконки вариантов отсутствуют. нет иконки вебмани - страница 38
что-то затянулось с epayments ?
какие новости? ждать или нет?
да)..я тоже с нетерпением жду их).а то думаю придётся в Paypal регистрироваться..очень не хочется с ними иметь дело
Народ, какие новости по MasterCard? Вывод заработал?
вчера пробовал на МК - не получилось. На Визу норм.
Кстати народ,
смотрю на ввод появились интересные способы, в том числе Алипей:
круто же. А то постоянно спрашивают про оплату через Алипей....
Alipay имел бы смысл для вывода, чтобы на AliExpress покупать товары на заработанные деньги.
Но для этого был webmoney.
:) Это да.
... смотрю на ввод появились интересные способы, в том числе Алипей ...
Смотрю на ввод - 6 способов, смотрю на вывод .. Это 'система нипель' называется?
На днях. Практически все готово.
Пожалуйста, дайте знать, как обстоят дела на сегодняшний день. Многие ждут ePayments, но офф. информация не обновлялась почти 2 недели.
