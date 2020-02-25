не могу пополнить счёт, кроме пополнения купонами mql5 больше нет вариантов. что за бред. и иконки вариантов отсутствуют. нет иконки вебмани - страница 38

Alena Lysenkova:
что-то затянулось с epayments ?
какие новости? ждать или нет?

да)..я тоже с нетерпением жду их).а то думаю придётся в Paypal регистрироваться..очень не хочется с ними иметь дело

 
Народ, какие новости по MasterCard?  Вывод заработал?
 
вчера пробовал на МК - не получилось. На Визу норм.



Кстати народ, 

смотрю на ввод появились интересные способы, в том числе Алипей:


круто же. А то постоянно спрашивают про оплату через Алипей.... 

 
Alipay имел бы смысл для вывода, чтобы на AliExpress покупать товары на заработанные деньги.

 
Это да. Но для этого был webmoney. 
Ах да. Точно был.... 

 
:) Это да.

 
Смотрю на ввод - 6 способов, смотрю на вывод .. Это 'система нипель' называется?

 
MetaQuotes Software Corp.:

На днях. Практически все готово.

@MetaQuotes Software Corp.

Пожалуйста, дайте знать, как обстоят дела на сегодняшний день. Многие ждут ePayments, но офф. информация не обновлялась почти 2 недели.

 
Ну я надеюсь будет реверсный вывод на такие де способы. 

И еще это новый рынок....
 
А вывод на мастеркард еще не запустили? Хотел попробовать заказать вирт. карту от яндекса, а она насколько я знаю мастеркард.
