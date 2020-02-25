не могу пополнить счёт, кроме пополнения купонами mql5 больше нет вариантов. что за бред. и иконки вариантов отсутствуют. нет иконки вебмани - страница 21
Или как выход - вообще не заводить деньги на банковские счета или карты, с которых налоговая страны может изыскать налоги - см посты выше об этом.
А как людям деньги заработанные выводить отсюда?
Отказано в ePayments на непризнанных территориях.
это новые карты не открывают
а бесплатные счета открывают для всех, и со счета можно отправлять куда угодно
А как людям деньги заработанные выводить отсюда?
Как обычно.Мой пост - это ответ на другой пост ..
это новые карты не открывают
а бесплатные счета открывают для всех, и со счета можно отправлять куда угодно
это не так -- без верификации платёж не выполнить -- при верификации "территория" и отсекается
раньше выводил на epayments, а с него на киви с конвертацией в рубли, всё быстро, моментально, без задержек, и внутренний курс конвертации у епейментс вполне устраивал
ты просто не видел внутренний курс webmaney, он недавно доходил до 75 при официальном курсе ~65
предлагаю протестовать и открыть народное движение в поддержку вывода на webmaney, им не сложно это сделать (относительно) - а нам жизнь это портит
Для российской аудитории без прямого вывода с МК на ВебМани комиссионные издержки вырастут в несколько раз.
Поэтому прошу администрацию МК вернуть ВебМани.