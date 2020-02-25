не могу пополнить счёт, кроме пополнения купонами mql5 больше нет вариантов. что за бред. и иконки вариантов отсутствуют. нет иконки вебмани - страница 21

Только что вывел на Visa. Пришло мгновенно. Счёт долларовый, открыт в России, не резидент России.
 
Sergey Golubev:
Или как выход - вообще не заводить деньги на банковские счета или карты, с которых налоговая страны может изыскать налоги - см посты выше об этом.

А как людям деньги заработанные выводить отсюда?

 
Artyom Trishkin:
Отказано в ePayments на непризнанных территориях.

это новые карты не открывают

а бесплатные счета открывают для всех, и со счета можно отправлять куда угодно

 
Artyom Trishkin:

А как людям деньги заработанные выводить отсюда?

Как обычно.

Мой пост - это ответ на другой пост ..
 
а если карта российского банка, то тоже без проблем выводится ?
 
Taras Slobodyanik:

это новые карты не открывают

а бесплатные счета открывают для всех, и со счета можно отправлять куда угодно

это не так -- без верификации платёж не выполнить -- при верификации "территория" и отсекается

 
предлагаю протестовать и открыть народное движение в поддержку вывода на webmaney, им не сложно это сделать (относительно) - а нам жизнь это портит
 
раньше выводил на epayments, а с него на киви с конвертацией в рубли, всё быстро, моментально, без задержек, и внутренний курс конвертации у епейментс вполне устраивал
 
Aleksey Semenov:
раньше выводил на epayments, а с него на киви с конвертацией в рубли, всё быстро, моментально, без задержек, и внутренний курс конвертации у епейментс вполне устраивал

ты просто не видел внутренний курс webmaney, он недавно доходил до 75 при официальном курсе ~65



 
Pavel Kolchin:
предлагаю протестовать и открыть народное движение в поддержку вывода на webmaney, им не сложно это сделать (относительно) - а нам жизнь это портит

Для российской аудитории без прямого вывода с МК на ВебМани комиссионные издержки вырастут в несколько раз.

Поэтому прошу администрацию МК вернуть ВебМани.

