Cardpay посредник, ему ничего не переводят
хорошо, но сам факт в том, что при снятии средств пишет, что тип карты не такой.
При выводе на Cardpay пишет не верный тип карты, вебмани нет, палка в Украине не работает, как тогда выводить средства? ePayments, то хоть будет вывод? Все для пользователей прям делается)
Если есть Приват24, то заведите там виртуальную карту USD, на неё платёж уходит за 2-3 сек. Далее обменяете на гривну за пару минут по курсу банка.
Мелкие суммы до $30 выводить не выгодно, а вот более 30 комиссия меньше, чем через вебмани.
да, была MasterCard вирт. карта, на нее не снимались средства. Сделал Visa, снялось норм.
Для жителей Украины.
ПУМБ $ карта
Пополнение, комиссия - 0%.
Снятие, комиссия - 0%.
Обслуживание счета было 200 грн. в год. Сейчас насколько знаю, бесплатно.
Почему нет вывода на WebMoney?
Почему у меня недоступен вывод на Cardpay. При нажатии на кнопку вывода появляется следующая страница:
Писал об этом на форуме в этой ветке: https://www.mql5.com/ru/forum/321282/page8#comment_13286076, затем, писал в Сервисдеск, неделю назад, но никакого ответа так и не получил. Почему другие без проблем выводят, а у меня такой вот лаг уже больше недели?
Может, выводить нечего?
Даже если и так. Я вывел почти всё заработанное, когда еще были Вебмани, а сейчас, хотел поработать на Фрилансе. Но тогда у меня возникает вопрос, смогу ли я вывести деньги, которые заработаю?
такая страничка появляется, когда для вывода нет денег -- имеется ввиду "1,5% + 1 евро" -- как только баланс будет, там 2 долл, например -- то будет нормальная страничка