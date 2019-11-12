Что с выводом на Вебмани? - страница 15

Vladimir Baskakov:
Cardpay посредник, ему ничего не переводят

хорошо, но сам факт в том, что при снятии средств пишет, что тип карты не такой.

 
Svyatoslav Kucher:
При выводе на Cardpay  пишет не верный тип карты, вебмани нет, палка в Украине не работает, как тогда выводить средства?  ePayments, то хоть будет вывод? Все для пользователей прям делается)

Если есть Приват24, то заведите там виртуальную карту USD, на неё платёж уходит за 2-3 сек. Далее обменяете на гривну за пару минут по курсу банка.

Мелкие суммы до $30 выводить не выгодно, а вот более 30 комиссия меньше, чем через вебмани.

 
Vitaly Muzichenko:

да, была MasterCard вирт. карта, на нее не снимались средства. Сделал Visa, снялось норм.

 

Для жителей Украины. 

ПУМБ $ карта

Пополнение, комиссия - 0%.

Снятие, комиссия - 0%.

Обслуживание счета было 200 грн. в год. Сейчас насколько знаю, бесплатно.

 
Почему нет вывода на WebMoney?
 
Boris Sedov:
Webmoney закрыли вывод. 
 

Почему у меня недоступен вывод на Cardpay. При нажатии на кнопку вывода появляется следующая страница:

404

Писал об этом на форуме в этой ветке: https://www.mql5.com/ru/forum/321282/page8#comment_13286076, затем, писал в Сервисдеск, неделю назад, но никакого ответа так и не получил. Почему другие без проблем выводят, а у меня такой вот лаг уже больше недели?

Mihail Matkovskij:

Может, выводить нечего?
 
Evgeniy Zhdan:
Может, выводить нечего?

Даже если и так. Я вывел почти всё заработанное, когда еще были Вебмани, а сейчас, хотел поработать на Фрилансе. Но тогда у меня возникает вопрос, смогу ли я вывести деньги, которые заработаю?

 
Mihail Matkovskij:

такая страничка появляется, когда для вывода нет денег -- имеется ввиду "1,5% + 1 евро" -- как только баланс будет, там 2 долл, например -- то будет нормальная страничка

