MetaQuotes Software Corp.:

К сожалению, в сентябре нам придется отказаться от приема и вывода в WebMoney.

Но взамен мы предложим прямой вывод на карты.

Mastercard с выводом и пополнением в USD добавьте.

 
MetaQuotes Software Corp.:

То, что у меня платеж за заказ не разморозился через неделю, как-то связано с этим? 

И, пожалуйста, сообщите, когда будет вывод на карты?

И когда вернете вывод на PayPal?

 
Не разморозился тоже платеж, уже -11 часов пишет))))
 
Alexandr Gavrilin:
Не разморозился тоже платеж, уже -11 часов пишет))))

Главное не паниковать. 
 
Vadim Zotov:

ПОЖАЛУЙСТА, не отказывайтесь от WebMoney!

Многим не доступны PayPal, e-Payments и банковские карты. Остались только WebMoney. Я тоже отношусь к этому числу.

Некоторым может быть непонятно, почему это так. Пишите мне, и я поясню. При попытке рассказать об этом на форуме, меня почему-то банили за это.

Да, я тоже отношусь к этому числу. В нашем стране очень трудно верифицировать ePayments, не возможно открыть PayPal и самое грустное это - очень сложно выводить(снять) средства с карты.

ПОЖАЛУЙСТА, не отказывайтесь от WebMoney! 

Спасибо за ранее.

 
Vadim Zotov:

ПОЖАЛУЙСТА, не отказывайтесь от WebMoney!

Многим не доступны PayPal, e-Payments и банковские карты. Остались только WebMoney. Я тоже отношусь к этому числу.

Некоторым может быть непонятно, почему это так. Пишите мне, и я поясню. При попытке рассказать об этом на форуме, меня почему-то банили за это.

  100% согласен. ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ WEB MONEY !

 
Evgeny Belyaev:

Реально? Огромная мировая аудитория пользуется яндекс деньги?

в России наверное QIWI есть у 3/4 населения.  ЯД - поменьше, у половины.

 
Блин, народ. Вы реально такие наивные. Отключают WebMoney не пожеланию MQ. Ужесточение регулирования и всякое такое. Возможно вообще Маркет из-за этого загнется. Кому нужны продукты без возможности оплатить их Палкой?
 
MetaQuotes Software Corp.:

При прямом выводе на карту вроде комиссия значительно больше, нежели на Вебмани?

 
Vasiliy Sokolov:
Отключают WebMoney не пожеланию MQ. Ужесточение регулирования и всякое такое. Возможно вообще Маркет из-за этого загнется. 

Похоже прогноз начал сбываться:

платежные системы

Хорошо, что успел деньги вывести.

Получается, теперь вывод вообще отсутствует? Хотелось бы знать, будет ли он доступен в дальнейшем и когда? Или сервисы Маркет с Фрилансом прекращают свою работу?

