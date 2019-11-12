Что с выводом на Вебмани? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
К сожалению, в сентябре нам придется отказаться от приема и вывода в WebMoney.
Но взамен мы предложим прямой вывод на карты.
Mastercard с выводом и пополнением в USD добавьте.
К сожалению, в сентябре нам придется отказаться от приема и вывода в WebMoney.
Но взамен мы предложим прямой вывод на карты.
То, что у меня платеж за заказ не разморозился через неделю, как-то связано с этим?
И, пожалуйста, сообщите, когда будет вывод на карты?
И когда вернете вывод на PayPal?
Не разморозился тоже платеж, уже -11 часов пишет))))
ПОЖАЛУЙСТА, не отказывайтесь от WebMoney!
Многим не доступны PayPal, e-Payments и банковские карты. Остались только WebMoney. Я тоже отношусь к этому числу.
Некоторым может быть непонятно, почему это так. Пишите мне, и я поясню. При попытке рассказать об этом на форуме, меня почему-то банили за это.
Да, я тоже отношусь к этому числу. В нашем стране очень трудно верифицировать ePayments, не возможно открыть PayPal и самое грустное это - очень сложно выводить(снять) средства с карты.
ПОЖАЛУЙСТА, не отказывайтесь от WebMoney!
Спасибо за ранее.
ПОЖАЛУЙСТА, не отказывайтесь от WebMoney!
Многим не доступны PayPal, e-Payments и банковские карты. Остались только WebMoney. Я тоже отношусь к этому числу.
Некоторым может быть непонятно, почему это так. Пишите мне, и я поясню. При попытке рассказать об этом на форуме, меня почему-то банили за это.
100% согласен. ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ WEB MONEY !
Реально? Огромная мировая аудитория пользуется яндекс деньги?
в России наверное QIWI есть у 3/4 населения. ЯД - поменьше, у половины.
К сожалению, в сентябре нам придется отказаться от приема и вывода в WebMoney.
Но взамен мы предложим прямой вывод на карты.
При прямом выводе на карту вроде комиссия значительно больше, нежели на Вебмани?
Отключают WebMoney не пожеланию MQ. Ужесточение регулирования и всякое такое. Возможно вообще Маркет из-за этого загнется.
Похоже прогноз начал сбываться:
Хорошо, что успел деньги вывести.
Получается, теперь вывод вообще отсутствует? Хотелось бы знать, будет ли он доступен в дальнейшем и когда? Или сервисы Маркет с Фрилансом прекращают свою работу?