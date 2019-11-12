Что с выводом на Вебмани? - страница 8
Россия тут видимо не причем!
MQ не причина.
А кто их надоумил новый кошель создавать, явно не их иннициатива
Всё течёт, всё меняется(с)
кста - а это правда что Кипр где-то рядом с Сирией?!
абсолютная...
Вот по таким вещам можно судить о том, как MQ относится к своим пользователям. Нашел несколько веток, где обсуждается отключение WebMoney ПОСТФАКТУМ. Т.е. сначала отключили, а потом, когда у людей возникли вопросы, рассказали, что к сожалению, отключили, но сделали то-то и то-то.
Мне лично выводить стало менее удобно. Перед какими-то фин. манипуляциями необходимо делать предупреждение. ОФИЦИАЛЬНОЕ, ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ, а не распиханное по куче веток постфактум.
Вот просьба, подобная моей:
И тишина. Ищи подробности где хочешь.
Да, по-хорошему все это должно быть прописано в "условиях использования". А если не прописано, то предполагается человеческое отношение.
Но не от MQ. У них клиентов — завались, и нет конкуренции.
ps: мне вм вообще не нужны, это про отношение опять.
После того как убрали Вебмани не знаю как лучше выводить. Вижу, что помимо Cardpay добавили еще PayPal. Но в Украине, где я живу, PayPal не поддерживает украинские банки, так что это, не вариант для меня, на сколько я понял... Относительно Cardpay в Интернете есть самые разные отзывы, в основном, не в их пользу. Да и тут отзываются о них вроде не очень лестно... Как же теперь выводить?
Бодрись:
вывожу через Cardpay на именную карту ПриватБанка, потери получаются меньше чем через ВебМани, платеж проходит без задержек
MasterCard или Visa? Просто интересно, на MasterCard уже работает или нет ...
Только хотел разобраться как зарегистрировать карту в Cardpay, нажимаю кнопку перейти у себя в разделе вывода, но вылетает следующее:
Ошибка 404. Опять что-то сломалось?
У меня вчера такое же было. Вылечат.