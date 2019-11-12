Что с выводом на Вебмани? - страница 14

Vadim Zotov:
Спасибо, Артём! Очень рад, что есть друзья, которые могут помочь даже на расстоянии. Я очень благодарен Вам!

Добро.

 
Artyom Trishkin:

с киви меньше комиссия при переводе на карту другого банка чем, например с ЯД. Поэтому не знаю о "конских комиссиях". 

Я не про комиссию за перевод, а про курс конвертации.

А так да, кошелëк выгодный, поэтому он и банковские карты и самые популярные среди меня.

 
Alexey Kozitsyn:

1. Да, хотел бы, чтобы мне лично сообщили. Тут уже не первый человек мне доказать пытается, что, типа, все ок, ничего плохого. Все хорошо, пока Вас не коснулось;

2. А кто решил, что это незначительно? Вы? У меня иное мнение. Если правила игры меняются - стоит сообщить об этом заранее. Иначе в такие игры будет играть все меньше и меньше людей;

3. Ноу комментс, в следующий раз коснется Вас. Разговаривать будете иначе.

Когда в прошлый раз WM отключали, то делали рассылку.

Вывод на ePayments без комиссии. Далее можете выводить куда хотите. Вот скрин из моего кошелька


Andrey Barinov:

Когда в прошлый раз WM отключали, то делали рассылку.

Что сказать. Похоже в этот раз что-то пошло не так.

 
Rashid Umarov:

Вывод на ePayments без комиссии. Далее можете выводить куда хотите. Вот скрин из моего кошелька


Рашид, добрый день

Сегодня в личном кабинете не увидел больше возможности вывода средств на ePayments

Уточните плиз это временно и когда возобновиться эта возможность?

ePayments

 
Pavel Izosimov:

Рашид, добрый день

Сегодня в личном кабинете не увидел больше возможности вывода средств на ePayments

Уточните плиз это временно и когда возобновиться эта возможность?


Pavel Izosimov:

Рашид, добрый день

Сегодня в личном кабинете не увидел больше возможности вывода средств на ePayments

Уточните плиз это временно и когда возобновиться эта возможность?


 
При выводе на Cardpay  пишет не верный тип карты, вебмани нет, палка в Украине не работает, как тогда выводить средства?  ePayments, то хоть будет вывод? Все для пользователей прям делается)
Svyatoslav Kucher:
При выводе на Cardpay  пишет не верный тип карты, вебмани нет, палка в Украине не работает, как тогда выводить средства?  ePayments, то хоть будет вывод? Все для пользователей прям делается)
Cardpay посредник, ему ничего не переводят
