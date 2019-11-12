Что с выводом на Вебмани? - страница 14
Спасибо, Артём! Очень рад, что есть друзья, которые могут помочь даже на расстоянии. Я очень благодарен Вам!
Добро.
с киви меньше комиссия при переводе на карту другого банка чем, например с ЯД. Поэтому не знаю о "конских комиссиях".
Я не про комиссию за перевод, а про курс конвертации.
А так да, кошелëк выгодный, поэтому он и банковские карты и самые популярные среди меня.
1. Да, хотел бы, чтобы мне лично сообщили. Тут уже не первый человек мне доказать пытается, что, типа, все ок, ничего плохого. Все хорошо, пока Вас не коснулось;
2. А кто решил, что это незначительно? Вы? У меня иное мнение. Если правила игры меняются - стоит сообщить об этом заранее. Иначе в такие игры будет играть все меньше и меньше людей;
3. Ноу комментс, в следующий раз коснется Вас. Разговаривать будете иначе.
Когда в прошлый раз WM отключали, то делали рассылку.
https://www.mql5.com/ru/forum/227499
Вывод на ePayments без комиссии. Далее можете выводить куда хотите. Вот скрин из моего кошелька
Что сказать. Похоже в этот раз что-то пошло не так.
Вывод на ePayments без комиссии. Далее можете выводить куда хотите. Вот скрин из моего кошелька
Рашид, добрый день
Сегодня в личном кабинете не увидел больше возможности вывода средств на ePayments
Уточните плиз это временно и когда возобновиться эта возможность?
При выводе на Cardpay пишет не верный тип карты, вебмани нет, палка в Украине не работает, как тогда выводить средства? ePayments, то хоть будет вывод? Все для пользователей прям делается)