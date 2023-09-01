Оцениваем ядра CPU для оптимизации - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У нас явно новый лидер - Ryzen 3900X!
У нас явно новый лидер - Ryzen 3900X!
Не принципиально, но 3950X забыли добавить.
Добавляю. Не нравится мне сильный разброс у Ryzen'ов по среднему значению времени одного прохода - что то тут не так.
Добавляю. Не нравится мне сильный разброс у Ryzen'ов по среднему значению времени одного прохода - что то тут не так.
Думаю, что 3900Х и 3950Х можно считать на равных для среднего одиночного прохода. Разброс с другими Ryzen вас смущает?
Товарищ, у которого 3900Х, частоту 4542MHz видимо взял с AIDA. Вряд ли она реальная. У меня там 4600MHz показывает, а по факту в диспетчере задач я такой не видел.
У меня на 3950Х результаты лучше всего были со стандартными настройками биос (3500MHz auto) и без установки всяких утилит от MSI. Как только обновлял биос, а этого cpu нет еще и в списке обновленного, результаты становились хуже. Пробовал стандартные профили разгона - используется фиксированная частота максимум 4100MHz и результаты хуже, так как в авто режиме он разгоняется до 4300MHz. Установил утилиту для мамки Dragon Center - результаты хуже. В общем надо углубляться в настройки и пробовать разгон, если кому интересно. Факторов влияющих на скорость выходит много. Я же оставил все по-умолчанию, как написал выше. Меня после i7-3770 всё устраивает)))
Для тех, кому интересно, вот конфигурация:
БП немного другой, но той же фирмы. Моего не нашел в списке.
Для тех, кто стоит перед выбором 3900Х или 3950Х - по цене думаю достаточно первого. Я брал мать недешевую с хорошим охлаждением VRM, так как для длительного использования всех ядер на пределе посчитал это важным. Так же там хорошее охлаждение чипсета и есть радиатор для горячего M2 от самсунга. Охлаждение CPU воздушное, вроде справляется успешно, чему помогает еще немаленький корпус, продуваемый кучей вентиляторов. Память 2х32 3200 такая единственная в своем роде за оптимальную цену. Найти ее нелегко, но иногда попадается в продаже. Если вы не собираетесь ставить 128ГБ RAM, то можно сэкономить - взять miniATX мать, но с хорошим VRM с двумя слотами и 64ГБ этой памяти. M2 evo 970 гораздо быстрее заполняет большой объем RAM, чем обычные ssd, такие как evo 860 например, как я писал ранее. Т.е. на нем лучше не экономить. В общем всё, рад если кому это поможет.
Думаю, что 3900Х и 3950Х можно считать на равных для среднего одиночного прохода. Разброс с другими Ryzen вас смущает?
Товарищ, у которого 3900Х, частоту 4542MHz видимо взял с AIDA. Вряд ли она реальная. У меня там 4600MHz показывает, а по факту в диспетчере задач я такой не видел.
Да, именно по частотам и производительности есть непонятки. Почему 3700x и 3800x сильно уступают по среднему времени на проход моделям 3900х и 3950х? Ядра же должны быть одинаковы...
Да, именно по частотам и производительности есть непонятки. Почему 3700x и 3800x сильно уступают по среднему времени на проход моделям 3900х и 3950х? Ядра же должны быть одинаковы...
Размер кэша.
Это интересная гипотеза - получается, что за счет кэша третьего уровня прирост 10%-20%.
Это интересная гипотеза - получается, что за счет кэша третьего уровня прирост 10%-20%.
32 Мб против 64 Мб
Это интересная гипотеза - получается, что за счет кэша третьего уровня прирост 10%-20%.
В обще работать лучше с участками кода не превышающими этот размер.
Недавно на мкл работал со строками. Простое добавление символов к концу строки. В районе 500 000 символов. (500к байт)
Обработка была феноменально долгой хоть через спец функцию хоть как.
Однако сделать отдельное сложение отдельных строк в пределах 32кб через простой оператор "+" без режима оптимизации кода. А после сложить их суммарно - дало прирост скорости почти в 10 раз
Это интересная гипотеза - получается, что за счет кэша третьего уровня прирост 10%-20%.