Оцениваем ядра CPU для оптимизации - страница 24
Кто раньше и давно тестировал, проверьте у себя ещё раз.
У меня получились такие изменения при перекомпиляции
Получилось, что компилироваться стали хуже два советника из трёх - потеря в каждом 5 секунд, а третий напротив - стал быстрей на более чем 5 секунд.
Не дождался результатов тестирования проца Ryzen 9 5950х - пришлось закупаться и тестировать самостоятельно))
Итог тестов:
Система только собрана и запущена с настройками по-умолчанию. Комп домашний с кучей фоном работающей мишуры - ОС с софтом полностью остались от предыдущей конфигурации ПК на FX-8350, которая будет работать по сетке при подборе сетов.
Частота проца указана по ТТХ, фактически поднимается на отдельных ядрах до 5045 МГц по данным HWMonitor.
Честно говоря - не нравится температурный режим проца: достаточно резкие перепады температуры (тот же HWMonitor зафиксировал 91 градус по Цельсию!!!) могут говорить о некачественном термоинтерфейсе на проце... Установлена водянка GIGABYTE AORUS LIQUID COOLER 280 с штатной термопастой на водоблоке - ИМХО там пятно контакта слишком маленькое закрыто этой термопастой. С радиатора при этом дует чуть тёплый поток воздуха.
В общем - систему поднастрою и ещё раз прогоню тесты, если будет значимое отличие - повторно выложу результаты.
я решил вопрос перегрева установив фиксированное значение частоты процессора.. как выяснилось именно изменение частоты процессора перегревает более того потребление ватт сократилось при 100% загрузке со 150 до 100-105 вам на этом процессоре..
теперь температура не 90 градусов а максимум 73 при 100% загрузке.
толку от турбоуста нет..там только 1 ядро бустится..
Если воспроизводится замедление, нужно обязательно сообщить разработчикам все подробности.
Код же тут есть. Поэтому и просил попробовать сейчас скомпилировать и протестировать советники тех, кто это уже делал ранее, дабы исключить какие то особенности моего компьютера.
У меня так же буст отключен на FX :) Но, странное, если у Вас потребление так сильно отличается при одинаковой производительности при загрузке всех ядер.
ничего странного..даже если загрузка не 100% при турбобусте он сильно греется и жрёт много ватт.. причём никто не подсказал когда я покупал.. хотя жидкостное охлаждение мощное и не дешёвое..
рекомендовали его..
поставив фикс частоту 3.9 проблема перегрева исчезла.. если только одно ядро до 4.7 доходит то смысла в этом нет.. производитель явно накосячил с этой технологией..зачем она? чтобы меньше электричества жрал в покое на 1 ядре?
а при загрузке закипал потряблял на 50 % больше энергии ...
причём если по всем ядрам частота в основном 3.9 (МАКСИМУМ И СКАЧЕТ ЧАСТОТА ПО ВСЕМ ЯДРАМ)а одно ядро скачет до 4.7.. (что вы получите в итоге при 100% загрузке? +0.8 герц на одно ядро.. очень прибавит вам в производительности)
то какой смыл в этой технологии убивать проц и платить больше за электричество.. сами скачки частоты как выяснилось вызывают перегрев
ps Доберусь до основного компа прогоню тесты на 3800X и 5600G.
Может тогда 12600KF лучше вместо 5950X? (если буст работает только для одного ядра)
он слабее у него 16 потоков.. а у райзена 32 потока.. и каждый поток это 1 прогон.. вот и считайте.. 16 против 32..
окей частота выше на 20% это не 16 потоков а 19.2 .. против аналогичных по суммарной частоте 32..
суммарная частота 32 потоков 3.9*32 = 128.8
суммарная частота 16 потоков по 4.8 = 76.8
разница огромная ..