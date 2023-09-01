Оцениваем ядра CPU для оптимизации - страница 24

lynxntech #:

вместо вентилятора, пластиковая коробка)

Для объему

 

Кто раньше и давно тестировал, проверьте у себя ещё раз.

У меня получились такие изменения при перекомпиляции


Получилось, что компилироваться стали хуже два советника из трёх - потеря в каждом 5 секунд, а третий напротив - стал быстрей на более чем 5 секунд.

 
zampollitr #:

Не дождался результатов тестирования проца Ryzen 9 5950х - пришлось закупаться и тестировать самостоятельно))

Итог тестов:

Процессор Mhz Ядер (FPU) Потоков (или ALU) Агентов Tree_Brut_TestPL (Avr 1 pass/s) Tree_Brut_TestPL_F (Avr 1 pass/s) Tree_Brut_TestPL_Fast (Avr 1 pass/s) Tree_Brut_TestPL Pass/h Tree_Brut_TestPL_F Pass/h Tree_Brut_TestPL_Fast Pass/h
Ryzen 5950x 3400 16 32 16 56,024 111,354 19,636 1028,13 517,27 2933,38765532695
Ryzen 5950x 3400 16 32 32 75,289 185,495 21,591 1530,10 621,04 5335,55648186745


Система только собрана и запущена с настройками по-умолчанию. Комп домашний с кучей фоном работающей мишуры - ОС с софтом полностью остались от предыдущей конфигурации ПК на FX-8350, которая будет работать  по сетке при подборе сетов.

Частота проца указана по ТТХ, фактически поднимается на отдельных ядрах до 5045 МГц по данным HWMonitor.

Честно говоря - не нравится температурный режим проца: достаточно резкие перепады температуры (тот же HWMonitor зафиксировал 91 градус по Цельсию!!!) могут говорить о некачественном термоинтерфейсе на проце... Установлена водянка GIGABYTE AORUS LIQUID COOLER 280 с штатной термопастой на водоблоке - ИМХО там пятно контакта слишком маленькое закрыто этой термопастой. С радиатора при этом дует чуть тёплый поток воздуха.

В общем - систему поднастрою и ещё раз прогоню тесты, если будет значимое отличие - повторно выложу результаты.

я решил вопрос перегрева установив фиксированное значение частоты процессора.. как выяснилось именно изменение частоты процессора перегревает более того потребление ватт сократилось при 100% загрузке со 150 до 100-105 вам на этом процессоре..
теперь температура не 90 градусов а максимум 73 при 100% загрузке.

толку от турбоуста нет..там только 1 ядро бустится..

 
Aleksey Vyazmikin #:

Получилось, что компилироваться стали хуже два советника из трёх - потеря в каждом 5 секунд, а третий напротив - стал быстрей на более чем 5 секунд.

Если воспроизводится замедление, нужно обязательно сообщить разработчикам все подробности.

 
fxsaber #:

Если воспроизводится замедление, нужно обязательно сообщить разработчикам все подробности.

Код же тут есть. Поэтому и просил попробовать сейчас скомпилировать и протестировать советники тех, кто это уже делал ранее, дабы исключить какие то особенности моего компьютера.

 
Pavel Malyshko #:

я решил вопрос перегрева установив фиксированное значение частоты процессора.. как выяснилось именно изменение частоты процессора перегревает более того потребление ватт сократилось при 100% загрузке со 150 до 100-105 вам на этом процессоре..
теперь температура не 90 градусов а максимум 73 при 100% загрузке.

толку от турбоуста нет..там только 1 ядро бустится..

У меня так же буст отключен на FX :) Но, странное, если у Вас потребление так сильно отличается при одинаковой производительности при загрузке всех ядер.

 
Aleksey Vyazmikin #:

У меня так же буст отключен на FX :) Но, странное, если у Вас потребление так сильно отличается при одинаковой производительности при загрузке всех ядер.

ничего странного..даже если загрузка не 100% при турбобусте он сильно греется и жрёт много ватт.. причём никто не подсказал когда я покупал.. хотя жидкостное охлаждение мощное и не дешёвое..
рекомендовали его..

поставив фикс частоту 3.9 проблема перегрева исчезла.. если только одно ядро до 4.7 доходит то смысла в этом нет.. производитель явно накосячил с этой технологией..зачем она? чтобы меньше электричества жрал в покое на 1 ядре?
а при загрузке закипал потряблял на 50 % больше энергии ...

причём если по всем ядрам частота в основном 3.9 (МАКСИМУМ И СКАЧЕТ ЧАСТОТА ПО ВСЕМ ЯДРАМ)а одно ядро скачет до 4.7.. (что вы получите в итоге при 100% загрузке? +0.8 герц на одно ядро.. очень прибавит вам в производительности)

то какой смыл в этой технологии убивать проц и платить больше за электричество.. сами скачки частоты как выяснилось вызывают перегрев 

 
Может тогда 12600KF лучше вместо 5950X? (если буст работает только для одного ядра)

ps Доберусь до основного компа прогоню тесты на 3800X и 5600G.
 
Делаю тесты EPYC 7763 x 2 и R9 5950x, результаты очень интересные, через часик опубликую, как обещал. На EPYC профили переключаю.
 
Pavel Verveyko #:
Может тогда 12600KF лучше вместо 5950X? (если буст работает только для одного ядра)

ps Доберусь до основного компа прогоню тесты на 3800X и 5600G.


он слабее у него 16 потоков.. а у райзена 32 потока.. и каждый поток это 1 прогон.. вот и считайте.. 16 против 32..

окей частота выше на 20% это не 16 потоков а 19.2 .. против аналогичных по суммарной частоте 32..

суммарная частота 32 потоков 3.9*32 = 128.8

суммарная частота 16 потоков по 4.8 = 76.8 

разница огромная ..
