Оцениваем ядра CPU для оптимизации - страница 29
Думаю, что тики разархивирываются в память, и там идея, что что б процессор не ждал нужно разархивировать как можно больше, а по факту получается, что разархивация происходит быстрей, чем использование этих тиков для основных расчетов. Возможно, что когда делали движок ситуация была иной, или ожидается, что советник должен быть быстрей. Конечно, хорошо бы это подстраивалось автоматом под задачу, или давали бы пользователю настраивать. Это предположение, конечно.
Я тестирую в OHLC, и тут всё упирается в число индикаторов и размер таблиц с данными - я работаю с МО, поэтому памяти бывает и много надо.
Алексей, сегодня наверно смогу прогнать тесты. Дайте пожалуйста актуальные файлы советников, настроек и какую информацию нужно сохранить? в общем инструкцию))
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Оцениваем ядра CPU для оптимизации
Aleksey Vyazmikin, 2022.09.01 18:39
Памятка для тестирования.
В сообщении с результатами тестирования указывайте название процессора, материнскую плату(если знаете) и частоту ОЗУ.
Как минимум дайте эту информацию:
Настройки тестера - символ, период и тайм фрейм не важны - нужно выбрать только режим "Математические вычисления" и метод перебора "Медленный(Полный)".
У советников только один параметр, который и подлежит оптимизации, число проходов укажите равным, числу потоков, а агентов:
1. выберите по числу ядер процессора (без гипертрейдинга!).2. выберите по числу всех потоков, в том числе с гипертрейдингом.
Советников 3 штуки:
Tree_Brut_TestPL
Tree_Brut_TestPL_F
Tree_Brut_TestPL_Fast
Таким образом, должно получиться 6 результатов оптимизации - приложите логи журнала тестера стратегий, в которых будет видно время каждого прохода и среднее время.
Если есть возможность, то проведите оптимизацию отдельно в течении часа - интересно сопоставить расчетное время на оптимизацию с реальным, это особенно актуально из-за распространения бустинга (заводского разгона ядер прцессора).
Решил скомпилировать советники на Phenom 2 x4 975 (16GB).
Версии F и Fast компилирует долго) Больше 5 минут.
Раньше вроде так не было.
Помню когда-то у меня был статический массив очень большого размера.. компиляция занимала точно не помню, но кажется было это больше 3 часов. Писал в поддержку исправили.
Помню когда-то у меня был статический массив очень большого размера.. компиляция занимала точно не помню, но кажется было это больше 3 часов. Писал в поддержку исправили.
Так и должно быть, в том плане, что так компилируется - следует подождать.
Например, первый советник и процессор 5950X.
Значит в шаг нужно написать 15, а при втором тесте 32 ?
Информацию о результате теста нужно скопировать из вкладки журнал в тестере? (у меня там, не совсем так как у Вас на фото)
ps могу сказать, что 5950X у меня холоднее на целых 10-15 градусов, чем 3800X.
По тестам Aida у 5950 максимум получился 74 градуса.
Да, всё так. Нужно в общем то среднее время прохода - если оно есть, то достаточно.
Система охлаждения одинакова?
Хорошо, теперь наверно на выходных только смогу добраться до того железа(
Охлаждение (D15S с двумя одинаковыми родными вентиляторами) и корпус одни и те же.
Хорошо.
Охлад в комплекте - обычно мало эффективен, конечно...
По поводу журнала - вероятно не стоит галка "Полный журнал оптимизации" - ставиться по нажатию ПКМ во вкладке "Журанал" Тестера стратегий.
Спасибо, картинки это всегда хорошо. (проверю, может и не было галки)
TDP одинаковый. Но 3800 с охлаждением, 5950 без охлаждения, видимо признают слабость родного карсона. От себя добавлю, что родное охлаждение от 3800 вполне адекватное, разница с Noctua 4-8 градусов в пользу ноктуа. (в стресс тестах AIDA и на 3800)
Пожалуйста.
Я не понял. что значит " 5950 без охлаждения"?