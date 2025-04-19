Канал линейной регрессии - страница 7

Dmitry Fedoseev:

"точнее корень от СКО" - то есть индикатор std? Совсем просто и без хитростей -  ширина канала должна равнять значению индикатора std помноженному на 1.41?

Не наблюдаю такого. Больше похоже на мой нeправильный расчет std. 

Приведите точный пошаговый алгоритм, как провести проверку и убедиться. Пока даже такой, неубедительный способ доказать, не работает. 

Индикатор, который Вы представили это - просто ширика канала Bollinger Bands. При чем тут линейная регрессия?
По ходу Вы вообще не догоняеете, о чем речь.
Еще раз повторяю. 
И для Вашего простого случая расчета ширины канала Bollinger Bands, и для линейной регрессии, и для параболической регресии и для регрессии полиномом третей степени и т.д. можно расчитывать величину ширины канала (CKO -среднеквадратичное отклонение или SD -Standard deviation) текущего значения без цикла. 
Цикл нужет будет только один раз при расчете первого значения. Дальше идет безцикловый расчет на основе предыдущих значений.

 
Nikolai Semko:

нет конечно. Если  эта точка лежит на МА того же периода, что и канал регрессии, то она вообще расчитывается из данных левой половины канала и такого же размера данных левее диапазона канала. Как она может совпадать, если расчетные данные разные?

Да, я плохо выразил свою мысль. Конечно, совпадение с МАшкой, сдвинутой влево на половину периода. Период ЛР и МАшки должны совпадать.

Видно, что середина штатной ЛР совпадает со сдвинутой МАшкой. К сожалению, Ваш индикатор с ней не совпадает.Вру, совпадает. У Вас просто эта линия не строится.

Но с шириной надо определяться. Что же у кого на самом деле вычисляется.

чел, похоже, вообще в шоке, он просто попросил помочь с регрессией :D
Nikolai Semko:

А пробовали регрессию на сплайнах или вейвлетах? типа GAM и прочие обобщенные модели. У них уже и какая-то предсказательная сила имеется. Вероятностная в смысле.

 
fxsaber:

Да, я плохо выразил свою мысль. Конечно, совпадение с МАшкой, сдвинутой влево на половину периода. Период ЛР и МАшки должны совпадать.

Так то конечно да. Ведь центр канала соответсвует среднему арифметическому всего канала.

 
Nikolai Semko:

Индикатор, который Вы представили это - просто ширика канала Bollinger Bands. При чем тут линейная регрессия?
По ходу Вы вообще не догоняеете, о чем речь.
Еще раз повторяю. 
И для Вашего простого случая расчета ширины канала Bollinger Bands, и для линейной регрессии, и для параболической регресии и для регрессии полиномом третей степени и т.д. можно расчитывать величину ширины канала (CKO -среднеквадратичное отклонение или SD -Standard deviation) текущего значения без цикла. 
Цикл нужет будет только один раз при расчете первого значения. Дальше идет безцикловый расчет на основе предыдущих значений.

А кто здесь писал что канал это корень из СКО умноженный на 1.41? Я что ли? Но я проверил, и оказалось, что ваше заявление не соответствует действительности.


Кстати, термин очень порадовал один... Сначала "Вы вообще не догоняеете", а потом фраза "ширина канала Bollinger Bands")), выдающая глубочайшие математические познания. 

И чего я не догоняю? Кто здесь предлагал скачать демку и проверить? Я скачал, проверил - ваше заявление не соответствует реальности.

И не рассчитаете СКО без цикла. Без цикла можно рассчитать что-то похожее на СКО, но не СКО. Это здесь даже уже продемонстрировано.

 
Maxim Dmitrievsky:
чел, похоже, вообще в шоке, он просто попросил помочь с регрессией :D

А тут раз, и гений маркетинга откуда-то взялся?

 
Maxim Dmitrievsky:

А пробовали регрессию на сплайнах или вейвлетах? типа GAM и прочие обобщенные модели. У них уже и какая-то предсказательная сила имеется. Вероятностная в смысле.

сразу анекдот вспомнил про "пап, а ты сейчас с кем разговаривал".
Ну а если серьезно, то по моему глубокому убеждению, именно параболическая регрессия рулит. В силу квадратической природы. Так же как и в материальном мире, гравитационное воздействие между двумя объектами обратно пропорционально квадрату расстояния:


 те же законы и в мире денег.

 
Nikolai Semko:

Ну а если серьезно, то по моему глубокому убеждению, именно параболическая регрессия рулит.

Я бы мог бы проверить это утверждение через эскаватор в статье. Но нужна быстрая считалка регрессии.

 
Dmitry Fedoseev:

А кто здесь писал что канал это корень из СКО умноженный на 1.41? Я что ли? Но я проверил, и оказалось, что ваше заявление не соответствует действительности.


Кстати, термин очень порадовал один... Сначала "Вы вообще не догоняеете", а потом фраза "ширина канала Bollinger Bands")), выдающая глубочайшие математические познания. 

И чего я не догоняю? Кто здесь предлагал скачать демку и проверить? Я скачал, проверил - ваше заявление не соответствует реальности.

И не рассчитаете СКО без цикла. Без цикла можно рассчитать что-то похожее на СКО, но не СКО.

Дмитрий, вот посмотришь на Вас и первая мысль - какой умный:



но почему Вы несете все время такую пургу?

