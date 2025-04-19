Канал линейной регрессии - страница 5
Вот ускоренный STD. Но он только похож на STD, но не STD.
1. Для получения такого быстродействия достаточно ограничить расчеты видимым окном. Не вижу чуда.
2. Даже и не знаю, что лучше, когда обманывают или когда не понимают.
3. Про x и y не являющиеся прямыми линиями так и не понято?
думайте что хотите, Фома неверующий.
Мне ровно.
y=f(x) - прямая линия - это понятно
а вот x и y - прямые линии - это ....
Я удивлюсь, если кроме Вас кто-то это понимает.
Спасибо за анимацию. К сожалению, не знаю, что используется в качестве проверочного канала.
среднеквадратичное отклонение, умноженное на 1.41. Даю гарантию. Если кто-то опровергнет(это сделать легко, если это не так), то выложу код.
точнее корень от СКО, умноженное на коэф. ширины канала ( 1.41 в данной гифке).
Взял штатный объект-канал, а он какие-то левые значения ширины выдает.
Понял идею, спасибо! Надо теперь анализировать, как будет влиять на результат этот метод расчета ширины.
"точнее корень от СКО" - то есть индикатор std? Совсем просто и без хитростей - ширина канала должна равнять значению индикатора std помноженному на 1.41?
Не наблюдаю такого. Больше похоже на мой нeправильный расчет std.
Приведите точный пошаговый алгоритм, как провести проверку и убедиться. Пока даже такой, неубедительный способ доказать, не работает.
Что-то не понимаю. У ЛР середина должна совпадать с МАшкой. Что-то в MT5 даже у штатной ЛР такого совпадения не наблюдается совсем.
Ну и проверяемый индикатор так же не совпадает с МАшкой.
С обычной МА не должна совпадать.
Точка, которая находится ровно по середине отрезка ЛР, является средним значением исходных точек. Это из определения ЛР следует.