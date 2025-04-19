Канал линейной регрессии - страница 12

Новый комментарий
 
Maxim Dmitrievsky:

эти программистские штучки не понимаю - куда рекурсию прикрутить, какую ф-ю заинлайнить.. да и вообще в такой регрессии не вижу никакого смысла

Если получается найти решение без рекурсии, то оно лучше чем с рекурсией. 

 
Dmitry Fedoseev:

Было предложение скачать демо и убедиться, что ширина канала равно ско умноженному на 1.41. Я скачал, проверил, оказалось не так.

При чем тут 1.41. Это всего лишь коэффициент ширины канала от СКО, который был у меня на первой гифке.


 
Dmitry Fedoseev:

А причем тут выход из цикла? И сейчас не надо пытаться выдумывать условия, а потом типа доказывать, что они выполнены. Уже всем понятно о чем разговор (наивно надеюсь, но уже начинаю сомневаться).

Мне ничего не надо. Будет достаточно этого волшебного алгоритма.

Чем мои условия не устоили? Тогда сформулируйте четко Ваши.

 
Nikolai Semko:

Чем мои условия не устоили? Тогда сформулируйте четко Ваши.

Уже давно сформулировано - https://www.mql5.com/ru/forum/318795/page10#comment_12607510

 
Dmitry Fedoseev:

Уже давно сформулировано - https://www.mql5.com/ru/forum/318795/page10#comment_12607510

ок. Будет минутка сделаю. 

 
Nikolai Semko:

ок. Будет минутка сделаю. 

Не с вами пари. 2.дня молчания, плиз.
Хеннеси вам по любому не достанется.)) А вот мне обедню испортите.
 
Yuriy Asaulenko:
Не с вами пари. 2.дня молчания, плиз.
Хеннеси вам по любому не достанется.)) А вот мне обедню испортите.

Не беспокойтесь, хоть кто покажет, вы получаете свой коньяк, Николай получает месяц моего отсутствия. Можете даже объединить усилия.

 
Dmitry Fedoseev:

Не беспокойтесь, хоть кто покажет, вы получаете свой коньяк, Николай получает месяц моего отсутствия. Можете даже объединить усилия.

Это не нужно, и без него все известно.
Кстати, на его условия вашего согласия не было.)
А победа по очкам неинтересна. Только 
Mortal Kombat.)
 
Yuriy Asaulenko:
Это не нужно, и без него все известно.
Кстати, на его условия вашего согласия не было.)
А победа по очкам неинтересна. Только 
Mortal Kombat.)

Вы от этого ничего не теряете и он тоже. Неужто вы за меня беспокоитесь?

Его условий не было, была попытка обойти мои условия, которые должны были быть понятными еще здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/318795/page4#comment_12606014

и даже здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/318795#comment_12605107

К тому же, он дал согласие здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/318795/page12#comment_12608204

 
Dmitry Fedoseev:

Вы от этого ничего не теряете и он тоже. Неужто вы за меня беспокоитесь?

Его условий не было, была попытка обойти мои условия, которые должны были быть понятными еще здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/318795/page4#comment_12606014

и даже здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/318795#comment_12605107

К тому же, он дал согласие здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/318795/page12#comment_12608204

Супротив шустрых юношей мне слабо. Я ещё и до компа не добрел, и если и добреду, тогде-то к 23. Но уговор есть - через 2 дня будет индикатор.
1...56789101112131415161718
Новый комментарий