Канал линейной регрессии - страница 12
эти программистские штучки не понимаю - куда рекурсию прикрутить, какую ф-ю заинлайнить.. да и вообще в такой регрессии не вижу никакого смысла
Если получается найти решение без рекурсии, то оно лучше чем с рекурсией.
Было предложение скачать демо и убедиться, что ширина канала равно ско умноженному на 1.41. Я скачал, проверил, оказалось не так.
При чем тут 1.41. Это всего лишь коэффициент ширины канала от СКО, который был у меня на первой гифке.
А причем тут выход из цикла? И сейчас не надо пытаться выдумывать условия, а потом типа доказывать, что они выполнены. Уже всем понятно о чем разговор (наивно надеюсь, но уже начинаю сомневаться).
Мне ничего не надо. Будет достаточно этого волшебного алгоритма.
Чем мои условия не устоили? Тогда сформулируйте четко Ваши.
Уже давно сформулировано - https://www.mql5.com/ru/forum/318795/page10#comment_12607510
ок. Будет минутка сделаю.
Не с вами пари. 2.дня молчания, плиз.
Не беспокойтесь, хоть кто покажет, вы получаете свой коньяк, Николай получает месяц моего отсутствия. Можете даже объединить усилия.
Это не нужно, и без него все известно.
Вы от этого ничего не теряете и он тоже. Неужто вы за меня беспокоитесь?
Его условий не было, была попытка обойти мои условия, которые должны были быть понятными еще здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/318795/page4#comment_12606014
и даже здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/318795#comment_12605107
К тому же, он дал согласие здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/318795/page12#comment_12608204
