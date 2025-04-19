Канал линейной регрессии - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
https://purecodecpp.com/archives/2756
Сейчас попробую.
Вот
Вот расчет:
Не ускоренный алгоритм, что бы формулу проверить. Может что не так сделал?
Не с вами пари. 2.дня молчания, плиз.
пить вредно. Сорян. Я был первый. ))
Гуглиться по "Moving Standard Deviation"
https://www.johndcook.com/blog/standard_deviation/
Вот
Вот расчет:
Не ускоренный алгоритм, что бы формулу проверить. Может что не так сделал?
у вас не учитывается приход новых данных и необходимость удаления старых (вне окна).
Николай это делает. см. код ниже вашей мессаги.
Такс... мое завершающее сообщение.
Пусть Юрий в личку пишет, куда ему доставить, или сертификат купить, или как.
Бывайте. Через месяц появлюсь.
пить вредно. Сорян. Я был первый. ))
Такс... мое завершающее сообщение.
Пусть Юрий в личку пишет, куда ему доставить, или сертификат купить, или как.
Бывайте. Через месяц появлюсь.