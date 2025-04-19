Канал линейной регрессии - страница 4
Не надо считать, что весь мир тупее вас.
Такой вывод декларативен. Я так не считаю.
Да уже понятно, что вы можете сделать любое заявление. Давно известна поговорка "*** не мешки ворочать".
Не понимаю Вас. Я же предоставил доказательства в виде бесплатного продукта на маркете. Лень было посмотреть?
То есть не просто всех тупее себя считаешь, а вообще за идиотов принимаешь?
Я на ты не переходил.
У Вас буйное воображение.
Пирсон, действительно, легко ускоряется. Но не ширина канала ЛР, к сожалению.
Ускоряется благодаря безцикличности расчета не только ширина канала (СКО) на ЛР, но и на параболической регрессии и т.д.
Вы то хоть не думаете, что я обманываю?
На моих индикаторах, что при периоде 20, что при периоде 2000 время вычисления одинаково.
Вот ускоренный STD. Но он только похож на STD, но не STD. Потому что ну никак при расчете std не избавится от цикла.
1. Для получения такого быстродействия достаточно ограничить расчеты видимым окном. Не вижу чуда.
2. Даже и не знаю, что лучше, когда обманывают или когда не понимают.
3. Про x и y не являющиеся прямыми линиями так и не понято?
Ускоряется благодаря безцекличности не только ЛР, но и параболической регрессии и т.д.
Спасибо за анимацию. К сожалению, не знаю, что используется в качестве проверочного канала.