Канал линейной регрессии - страница 18
Индикатр работает
Вот вот компактный, быстрый вариант параболической и линейной регрессии на mql4, но как избавиться от одного цикла при расчете величины sxxy я пока так и не придумал.
А какой смысл в этом ?
Попробуй применить этот код для просчета регрессии в другом месте, скажем, если у тебя имеется массив величин - придется довольно глубоко вникать в работу кода. И зачем, если разумнее сделать наоборот, пусть код будет не таким эффективным, зато легко модифицируемым.
Лично у меня класс регрессии имеет три виртуальные функции - получения количества точек, и их координат, чтобы применить регрессию - надо объявить класс, где перегрузить эти функции на необходимые - и сразу же получаем коэффициента полинома регрессии любой степени от нулевой до третьей. Кроме того, есть еще две необязательных функции - для получения весов и "полярной точки" (то есть такой точки, через которую полином обязательно должен пройти), но эти функции можно не использовать, веса будут приравнены к единице, а полином будет рассчитан без полярной точки. Может быть, и не столь эффективно (как за счет внутренних циклов, так и за счет виртуальных функций), но зато, очень гибко, и без необходимости разбираться.
Готов опроверннуть укоренившееся мнение о везлесущности и незаменимости полиномов любой степени. На реальных примерах участников докажу, что полиномы проигрывают почти по всем показателям регрессии УРМ (выше давал ссылку), чтобы навсегда забыть о непотопляемости полиномов.
Да не надо, вы уже давно всем все доказали, мы верим
В свою очередь на что? Да класть мне на него, пока он не начинает бегать по техническим темам, особенно касающихся плюсов, пороть чушь и тролить участников, с упоминанием "клуба" и прочего бреда.
Просто в этой теме его троллинг красиво перевели в самобан, за что я и поблагодарил.
Ну как же можно пройти мимо такого? И не мечтай. Вот очередной отжег в клубе - 11 страниц нафигачили, пересрались между собой, а тяма ни у кого не хватает нормальный тест написать - проверить и аргументировано отстоять свою позицию. А лучше бы просто объединить усилию, и разобраться хотя бы для себя. Это называется супертехнические специалисты по плюсам... представляю, что он там на своих плюсах пишут.
Тут вот еще один клуб соорганизовался Клуб жертв ООП с новыми концепциями - оказывается если наследование не используется, то это уже не ООП, такая вот фигня. И тоже тяма не хватает взять написать тест и проверить что когда быстрее - когда полиморфизм, а когда свич и т.д. ...и все те же лица, знакомые нам по клубу жертв с++.
И где сейчас счастья ищешь, опять что-нибудь с потолка (типа горнорудной промышленности)?
Нигде нет рецептов "счастья", бесполезно искать. Довольствуюсь тем, что удалось достичь. Горжусь тем, что, удалось разработать УРМ https://www.mql5.com/ru/articles/250 и "Теорию рынка" https://www.mql5.com/ru/articles/1825, но, их поймут лет через 100 или более. Я ранее говорил, что, https://www.mql5.com/ru/forum/318795/page17#comment_13020163 индикатор упорно ждет своего часа и он наступил:
Если получается найти решение без рекурсии, то оно лучше чем с рекурсией.