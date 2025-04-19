Канал линейной регрессии - страница 6
Взял штатный объект-канал, а он какие-то левые значения ширины выдает.
Похоже на то, что в штатном канале стандартных отклонений реализована странный метод расчета ширины, а именно СКО делится на косинус угла наклонна. Как вычисляется угол наклона - непонятно. По идее это коэффициент a из уравнения y=ax+b, но он почти всегда будет близок к нулю, а стало быть косинус будет близок к единицы. Значит они его искусственно увеличивают.
Т.е. при четком горизонтальном канале, когда косинус нуля равен 1 в любом случае, их ширина должна четко соответствовать величине СКО.
Зачем они так сделали - не понимаю. Точнее понимаю, но это не правильно, т.к. СКО рассчитывается же не перпендикулярно линии канала, а строго горизонтально по барам. Из за этого штатный канал при большом наклоне начинает сильно расширяться, выходя за пределы границ реального канала.
Что-то не понимаю. У ЛР середина должна совпадать с МАшкой. Что-то в MT5 даже у штатной ЛР такого совпадения не наблюдается совсем.
Ну и проверяемый индикатор так же не совпадает с МАшкой.
с обычной МА совпадает полином нулевой степени, но никак не полином первой степени.
Полином нулевой степени:
y=a;
Полином первой степени:
y=ax+b;
СКО рассчитывается же не перпендикулярно линии канала, а строго горизонтально по барам.
Может, вертикально имели в виду? Хотите сказать, что Ваше СКО рассчитывается перпендикулярно линии канала? Вроде, таких ЛР даже без ускорения нет в КБ.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Канал линейной регрессии
fxsaber, 2019.07.28 12:55
Точка, которая находится ровно по середине отрезка ЛР, является средним значением исходных точек. Это из определения ЛР следует.
Именно у первой и обязана совпадать. Совсем на пальцах видео
Полином нулевой степени, он же среднее арифметическое, , он же простая машка, он же Bollinger Bond(если добавить СКО)
Может, вертикально имели в виду? Хотите сказать, что Ваше СКО рассчитывается перпендикулярно линии канала? Вроде, таких ЛР даже без ускорения нет в КБ.
Да, конечно ошибся - вертикально.
Мой рассчитывается вертикально конечно же.
Ведь не понятно же, как угол считать в системе координат время-цена.
Полином нулевой степени, он же простая машка, он же Bollinger Bond(если добавить СКО)
Вот эта точка должна лежать всегда на МАшке.
Что-то не в курсе про такое. Вроде как не должна. По крайней мере со встроенными инструментами такого не наблюдается.
нет конечно. Если эта точка лежит на МА того же периода, что и канал регрессии, то она вообще расчитывается из данных левой половины канала и такого же размера данных левее диапазона канала. Как она может совпадать, если расчетные данные разные?