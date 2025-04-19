Канал линейной регрессии - страница 6

fxsaber:

Взял штатный объект-канал, а он какие-то левые значения ширины выдает.


Похоже на то, что в штатном канале стандартных отклонений реализована странный метод расчета ширины, а именно СКО делится на косинус угла наклонна. Как вычисляется угол наклона - непонятно. По идее это коэффициент a из уравнения y=ax+b, но он почти всегда будет близок к нулю, а стало быть косинус будет близок к единицы. Значит они его искусственно увеличивают. 
Т.е. при четком горизонтальном канале, когда косинус нуля равен 1 в любом случае, их ширина должна четко соответствовать величине СКО. 
Зачем они так сделали - не понимаю. Точнее понимаю, но это не правильно, т.к. СКО рассчитывается же не перпендикулярно линии канала, а строго горизонтально по барам. Из за этого штатный канал при большом наклоне начинает сильно расширяться, выходя за пределы границ реального канала.

 
fxsaber:

Что-то не понимаю. У ЛР середина должна совпадать с МАшкой. Что-то в MT5 даже у штатной ЛР такого совпадения не наблюдается совсем.

Ну и проверяемый индикатор так же не совпадает с МАшкой.

с обычной МА совпадает полином нулевой степени, но никак не полином первой степени.
Полином нулевой степени: 
y=a;
Полином первой степени:
y=ax+b;

 
Nikolai Semko:

СКО рассчитывается же не перпендикулярно линии канала, а строго горизонтально по барам.

Может, вертикально имели в виду? Хотите сказать, что Ваше СКО рассчитывается перпендикулярно линии канала? Вроде, таких ЛР даже без ускорения нет в КБ.

 
Nikolai Semko:

с обычной МА совпадает полином нулевой степени, но никак не полином первой степени.

Точка, которая находится ровно по середине отрезка ЛР, является средним значением исходных точек. Это из определения ЛР следует.

Именно у первой и обязана совпадать. Совсем на пальцах видео


 
fxsaber:

Именно у первой и обязана совпадать. Совсем на пальцах видео


Полином нулевой степени, он же среднее арифметическое, , он же простая машка, он же Bollinger Bond(если добавить СКО)

 
fxsaber:

Может, вертикально имели в виду? Хотите сказать, что Ваше СКО рассчитывается перпендикулярно линии канала? Вроде, таких ЛР даже без ускорения нет в КБ.

Да, конечно ошибся - вертикально. 
Мой рассчитывается вертикально конечно же. 
Ведь не понятно же, как угол считать в системе координат время-цена.

 
Nikolai Semko:

Полином нулевой степени, он же простая машка, он же Bollinger Bond(если добавить СКО)

Вот эта точка должна лежать всегда на МАшке.

 
fxsaber:

Вот эта точка должна лежать всегда на МАшке.

Что-то не в курсе про такое. Вроде как не должна. По крайней мере со встроенными инструментами такого не наблюдается.

 
fxsaber:

Вот эта точка должна лежать всегда на МАшке.

нет конечно. Если  эта точка лежит на МА того же периода, что и канал регрессии, то она вообще расчитывается из данных левой половины канала и такого же размера данных левее диапазона канала. Как она может совпадать, если расчетные данные разные?

