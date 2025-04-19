Канал линейной регрессии - страница 17
Я охотно верю, что можно сделать очень многие функции с ускоренным расчетом. Типа отнять от конца периода значение и прибавить к началу новое значение, без цикла.
В частности вот пример как можно без цикла посчитать несколько видов фильтра от простой машки до линейной регрессии, без цикла.
Здесь при N=0 - обычная SMA, N=1 - линейно-взвешанная, N=3 - линейная регрессия. А также можно получить промежуточные значения, поскольку N - дробная. СКО я тоже считал подобным способом. Думаю и полиномиальную регрессию можно сделать так же. Была бы практическая необходимость. По крайней мере мне пока не удалось использовать полиномиальную регрессию в прибыльных советниках. Каналы на ЕМА-шке как то проще и практически хорошо работают.
Вот тут немного навороченный вариант линейной регрессии на mq4 с СКО без циклов. Цикл есть один раз при инициации или точнее расчете первого заначения и все, - потом только суммы и разности. Считает конечно во много раз быстрее, чем с циклами. Одна тонкость, что период задан в часах и пересчитывается при переключении таймфрейма.
Почему Федосеев самоудалился, рассуждая правильно?
Потому что рассуждал неправильно.
Читайте ветку.
На много это ускоряет выполнение кода?
А что это "без цикла" вам дает?
На много это ускоряет выполнение кода?
Да. Все верно. Это реальный пример безциклового расчета СКО в линейной регрессии.
Правда в алгоритме где-то маленькая ошибка, ведущая к сдвижке всех трех линий (центральная, верхняя и нижняя границы канала) вверх.
А что это "без цикла" вам дает?
На много это ускоряет выполнение кода?
только за счет расчета СКО выйгрыш примерно в 10-1000 раз в зависимости от периода.
А там просто пол спреда прибавлено. Это я когда-то делал, для проверки торгового советника, чтобы была центровка относительно - Ask-Bid. Там если поставить SPR=0, то смещения не будет. Будет считать чисто по бидовым ценам.
да, точно. Полное совпадение с моей реализацией по линейной регрессии.
Как там индикатор Султонова поживает,? Сломал хребет форексу уже или в процессе?
Индикатр работает на одном центовом реальном счете на ВПС по принципу "запустил и забыл" с депозитом в 48 у.е.. Второй месяц болтается вокруг 50-ти, видимо, ждет своего часа. На Форексе невозможно стабильно и без риска получать свыше 10-ти %-тов годовых при условии реинвестирования прибыли за долгие годы - вот мои выводы на счет хребта Форекса. Скоропалительные выводы 8-ми летней давности разбиты реальностью рынка. Мощнейшая универсальная регрессионная модель не справилась с задачей, выдавая банковский профит. УРМ отлично справляется со всеми процессами технического, социального, горного (извлечение золота из бедных руд) и прочих процессо, кроме рыночной стихии. Вывод - регрессионные модели имеют ограниченный потенциал в вопросах извлечения прибыли с рынка.