Endlich macht der Metatester wieder Freude - Seite 4
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Hallo Carl,
sehe gerade Deinen Post. Ahh, vielen Dank, dann schreib mal, wenn sich da etwas tut. Hast Du sonst noch eine Idee, wie man das automatische Update blokieren kann? Es wäre schade, wenn die anderen Rechner auch noch ausfallen.
Es könnte sein, dass Du dazu in Windows (wo und genau weiß ich nicht, regedit könnte das machen) die automatische Aktualisierung ausschaltest.
Noch ein kleiner Hinweis:
Nach visuellem Testen und anschließendem Optimieren unbedingt das visuelle Fenster schließen, sonst bleibt ein Agent blockiert.
Agenten vor dem Optimieren kontrollieren und 'disabled'e Agenten manuell auf 'enabled' schalten.
Bei 8 Cores ist das immerhin 1/8 der Geschwindigkeit.
aber rechnen hat das Teil verlernt, also ist mir grad so aufgefallen
bei einer Lot Calculation von
und einem Account Leverage von 400
aber rechnen hat das Teil verlernt, also ist mir grad so aufgefallen
bei einer Lot Calculation von
und einem Account Leverage von 400
Mei, was ist denn mit so einem Codeschnipsel anzufangen!?
Die Magicnumber gibs't als Parameter mit und verwendest sie nicht.
Dafür verwendest du globale Funktionen und Variablen die was weis ich machen und bedeuten.
Kein Wunder daß sich MQL5 weigert richtig zu rechnen ;)
Mei, was ist denn mit so einem Codeschnipsel anzufangen!?
Die Magicnumber gibs't als Parameter mit und verwendest sie nicht.
Dafür verwendest du globale Funktionen und Variablen die was weis ich machen und bedeuten.
Kein Wunder daß sich MQL5 weigert richtig zu rechnen ;)
gut du hast recht, da hab ich mal zum testen kurz was reingegeben, aber er ignoriert irgendwie die Account Leverage welche Du beim Testen einstellen kannst
Mei, was ist denn mit so einem Codeschnipsel anzufangen!?
Die Magicnumber gibs't als Parameter mit und verwendest sie nicht.
Dafür verwendest du globale Funktionen und Variablen die was weis ich machen und bedeuten.
Kein Wunder daß sich MQL5 weigert richtig zu rechnen ;)
aber wenns dir besser gefällt :-)wobei für das Problem ist der Code sowieso nicht relevant
wobei für das Problem ist der Code sowieso nicht relevant
Also der Code ist nicht relevant? Was dann? Ich versteh dich nicht :(
Also der Code ist nicht relevant? Was dann? Ich versteh dich nicht :(
der tester rechnet die margin falsch, aber nur wenn man Calculate in Pips ankreuzt. da ignoriert er jede Margin