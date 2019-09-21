Endlich macht der Metatester wieder Freude - Seite 4

Neuer Kommentar
 
2420044:

Hallo Carl,

sehe gerade Deinen Post. Ahh, vielen Dank, dann schreib mal, wenn sich da etwas tut. Hast Du sonst noch eine Idee, wie man das automatische Update blokieren kann? Es wäre schade, wenn die anderen Rechner auch noch ausfallen.

Es könnte sein, dass Du dazu in Windows (wo und genau weiß ich nicht, regedit könnte das machen) die automatische Aktualisierung ausschaltest.

 
Ich fände es sinnvoll dieses 2. Teil des Threades zu separieren.
 

Noch ein kleiner Hinweis:

Nach visuellem Testen und anschließendem Optimieren unbedingt das visuelle Fenster schließen, sonst bleibt ein Agent blockiert.

Agenten vor dem Optimieren kontrollieren und 'disabled'e Agenten manuell auf 'enabled' schalten.

Bei 8 Cores ist das immerhin 1/8 der Geschwindigkeit.

 

aber rechnen hat das Teil verlernt, also ist mir grad so aufgefallen

bei einer Lot Calculation von

   double LotsCalc(const string symbol,const int magic)
     {

      //wird nur verwendet wenn keine aktive Order des EA drin ist
      double Lot,Lot1;

      Lot1=  ((Startkapital+DealsProfitExpert(_Symbol,MN,Startzeit))*AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE))/ SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE);
      Lot = NormalizeDouble(Lot1/max_Orders*faktorOrder,2);

      return(Lot);

     }

und einem Account Leverage von 400

 
Check mal alle Gebühren!
 
amando:

aber rechnen hat das Teil verlernt, also ist mir grad so aufgefallen

bei einer Lot Calculation von

und einem Account Leverage von 400

Mei, was ist denn mit so einem Codeschnipsel anzufangen!?

Die Magicnumber gibs't als Parameter mit und verwendest sie nicht.

Dafür verwendest du globale Funktionen und Variablen die was weis ich machen und bedeuten.

Kein Wunder daß sich MQL5 weigert richtig zu rechnen ;)

 
Otto Pauser:

Mei, was ist denn mit so einem Codeschnipsel anzufangen!?

Die Magicnumber gibs't als Parameter mit und verwendest sie nicht.

Dafür verwendest du globale Funktionen und Variablen die was weis ich machen und bedeuten.

Kein Wunder daß sich MQL5 weigert richtig zu rechnen ;)

gut du hast recht, da hab ich mal zum testen kurz was reingegeben, aber er ignoriert irgendwie die Account Leverage welche Du beim Testen einstellen kannst

 
Otto Pauser:

Mei, was ist denn mit so einem Codeschnipsel anzufangen!?

Die Magicnumber gibs't als Parameter mit und verwendest sie nicht.

Dafür verwendest du globale Funktionen und Variablen die was weis ich machen und bedeuten.

Kein Wunder daß sich MQL5 weigert richtig zu rechnen ;)

aber wenns dir besser gefällt :-)

double LotsCalc(const string symbol,const int magic)
  {
// Berechnet die Lot Size, der "faktorOrder" reduziert oder Erhöht die Lot Size
   double Lot,Lot1;

   Lot1= ((Startkapital+DealsProfitExpert(symbol,magic,Startzeit))*SymbolLeverage)/ SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE);
   Lot = NormalizeDouble(Lot1/max_Orders*faktorOrder,2);

   if(Lot<0.01)
      Lot=0.01;

   return(Lot);

  }
wobei für das Problem ist der Code sowieso nicht relevant
 
amando:
wobei für das Problem ist der Code sowieso nicht relevant

Also der Code ist nicht relevant? Was dann? Ich versteh dich nicht :(

 
Otto Pauser:

Also der Code ist nicht relevant? Was dann? Ich versteh dich nicht :(

der tester rechnet die margin falsch, aber nur wenn man Calculate in Pips ankreuzt. da ignoriert er jede Margin

12345
Neuer Kommentar