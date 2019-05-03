Финты в стакане - попытка понять произошедшее по тикам - страница 8

Vasiliy Sokolov:

Да, действительно не видно. Странно...

Вот с этим уже можно разбираться.

@Renat Fatkhullin, @Slava, кто может проверить тиковую последовательность?

 
prostotrader:

Есть три варианда учета дивидентов.

...

Благодарю, очень интересно.

А изменения ожиданий дивидендов и переносы сроков выплаты через экспирацию не сильно ухудшают прибыльность вашей стратегии?

 
Andrey Khatimlianskii:

Зачем звать джидаев, когда это можно сделать самому. 1) Скачать тики в финаме. 2) Загрузить тики из МТ5. 3) Сравнить тики. Вот и все.

 
Vasiliy Sokolov:

А где это у Финама Ask и Bid?

А проторговка совпадает.

Ни у Финама, ни у других брокеров/источниках, в тиковой ленте сделок(time&sake) никаких bid/ask нет и в помине. Тонкость тут в том, что тики это последовательность сделок, т.е. сведенных заявок, а бил-акс это 'котировки' НЕ сведенных лимиток. 
Вообще мне неясно что вам тут неясно, и откуда такое обсуждение обычного для биржи дела: после пробивки крупной заявкой на покупку цена взлетела, и достигла пика, это видно по таким 11й секунды, но на биржу продолжили поступать лимитные заявки от обычных участников, которые ориентировались еще на старый порядок цен в районе 65800, ну вот и все эти лимитки по 65825 и иже с ними были перекрыты со стороны hft-тредеров встречными лимитками с той же ценой. Да, в стакан они и не попали, бид/акс не порождали, но это может вызывать удивление только у лиц не знакомых с hft-торговлей через dma-интерфейсы.
 
Sergey Lebedev:
Раз Вы знаток hft, то просветите. Я знаю, что заявки обрабатываются фреймами, т.е. у бирже есть частота сведения, все заявки попавшие допустим в 0,01 секунды сводятся между собой, после этого транслируется информация об этом факте и Ask и Bid после этой операции. Как я понимаю, при сведении используется метод ФИФО (по цене, а не времени), тогда каким образом в этот фрейм может попасть заявка не по порядку, если фрейм закрыт для приема? Или ретрансляция Ask и Bid происходит с ошибкой со стороны сервера MT5?

Я предполагаю, что это ММ поставил в этот фрейм заявки по факту выкупа стакана, а потом заполнил бреш своими лимитками, которые после убрал.
 
Ilya Baranov:

Благодарю, очень интересно.

А изменения ожиданий дивидендов и переносы сроков выплаты через экспирацию не сильно ухудшают прибыльность вашей стратегии?

:) Это не моя стратегия.

Она появилась, как только появились фьючерсы.

Если дивидеенты не назначены, то выставленные (посчитанные) дивиденты, как правило превышают реальные,

поэтому просто нет входа в рынок (но рынок не "идет по рельсам", бывают, не часто, что есть пробои).

А прибыльность зависит от того, как участники рынка правилно оценивают ситуацию.

Я всегда выставляю вход в рынок на 3-5% выше банковского предложения по вкладам.

В торговле всегда 56 пар инструментов, кто-нибудь всегда "выстреливает". 

сечас вообще не торгую, на все затаварился MOEX

 
Подробно: приход на биржу лимитной заявки участника торгов, не использующего hft-подключение для оперативного анализа t&s, на продажу с ценой 65822 был замечен hft-стратегией, анализирующей рынок, и под нее была сгенерирована встречная лимитная заявка, которая привела к сведению и регистрации этой сделки в первом фрейме 12й секунды. Без выставления в стакан! Жто и есть основная суть hft-стратегий: пррогноз реальной блидайщей цены, и выкуп 'отстающих' зачвок. Т.е. hft-стратегия оценила проторгованный на 11й секунде обьем на покупки и 'зная' что после такого обьема рыночная цена в районе 65870/65880, сгенерировала встречные лимитки для всех 'дешевых' продаж. И затем перевыставила их на продажу по справедливой 'рыночной' цене, которую оперативно стратегия оценила. Остальные участники рынка вообще в стакане этих заявок не увидили. Это и есть в двух словах суть hft-торговли.
P.s.: Под 'знала'/'оценила' нужно понимать результат работы нейросетей.
 
Sergey Lebedev:
По Вашей логике, единовременно (с минимальной разницей) два разных участника совершили операции или они это сделали последовательно? Если они это сделали единовременно, то как второй участник мог узнать о действиях первого, если действия первого ещё не транслировались биржей для всех участников торгов?

Если первый выкупил стакан, то дальше кто то поставил лимитку, и только потом её уже выкупил кто то иной, т.е. уже даже три участника получается.

Надо читать регламент, что бы понять, как в фрейме происходит сведение заявок.

 
Sergey Lebedev:
