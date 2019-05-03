Финты в стакане - попытка понять произошедшее по тикам - страница 16

Да это баг терминала или косяк в настройках. Чего тут обсуждать?


 
prostotrader:

Понятно...

А сами не догадались, что данные для другого счета - индикативные (т.е может быть что угодно)

Не думаю, что специально будут транслировать другие данные - вопрос в другом - на чьей стороне проблема - биржи или брокера, и по терминалу - почему на чарте нет цены 0.

 
1. А почему Вы думаете, что в тики транслируется данные биржи?

Это индикативная функция для ФОРТС счёта.

3. Потому что на чарт транслируется индикативный (реальный ЛАСТ)

 
На чарт и в историю транслируются разные котировки? Тогда как получить те, по которым строится чарт?

 
Это вопрос не ко мне, а не знаю как МТ5 транслирует индикативные котировки другого счёта.

 
Да все эти нули - вопрос к MQ.

А так, я на глаз смотрел - котировки/проторговки в целом совпадают с Квиком, в том числе и по акциям.

 

Алексей!

Я обратил внимание, что Вы давно ищите возможность торговать валютой на ФОРТС.

Вы не правльно разрабатываете свою ТС.

Цена Si зависит от USD index и от стоимости нефти.

Попробуйте сделать Превдо USD index из доступных волют ФОРТС и прикрутите к ним нефть, но

не напрямую, а среднюю цену за последние сутки (в последнее время цена Si не сразу реагирует на изменение цены нефти)

 
Я провожу наблюдение похожей идеи, но чаще реакция идет на EURUSD (смотрю на ДЦ), а по нефти сейчас идет работа на опережение - т.е. если близко к важному уровню по росту нефти, то рубль начинает откат - ожидая отскок от уровня в ближайшее время. Т.е. там торгуется максимальное расширение дельт цены от ожидаемого события, а потом схождение к нему.

 
Aleksey Vyazmikin:

Я провожу наблюдение похожей идеи, но чаще реакция идет на EURUSD (смотрю на ДЦ), а по нефти сейчас идет работа на опережение - т.е. если близко к важному уровню по росту нефти, то рубль начинает откат - ожидая отскок от уровня в ближайшее время. Т.е. там торгуется максимальное расширение дельт цены от ожидаемого события, а потом схождение к нему.

EURUSD занимает большую часть USD index

 

Кстати, обратите внимание, что кто-то купил всего 1к долларов США по 67, а нарисовал очень значимую свечу для технического анализа.

Почему был такой вакуум - куда делись продавцы? Или это специальное художество, что бы ввести в заблуждение?

