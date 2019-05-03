Финты в стакане - попытка понять произошедшее по тикам - страница 5

Aleksey Vyazmikin, а Вы про демо или реал говорите?
 
prostotrader:
Я говорю про реальный счет конечно.

 
Aleksey Vyazmikin:

Т.Е Вы тестировали в тестере на реальном счёте?

 
prostotrader:

Верно.

Тики выгружены из терминала, подключенному к реальному счету.
 
Aleksey Vyazmikin:

Только продумайте как представляться будите. Мне биржа раз несколько отвечала, позже перестали, говорят что раз я частное лицо (а не юридическое) то все вопросы к брокеру.

 
Andrey Azatskiy:

Ну и бюрократы, однако.

 
Aleksey Vyazmikin:

Верно.

Я не уверен что тестер работает правильно, поэтому тестирую на реале в режиме симуляции сделок.

Ни разу небыло проблем.

 
prostotrader:

Я не уверен что тестер работает правильно, поэтому тестирую на реале в режиме симуляции сделок.

Полагаете, что тики не верно отдаются брокером?

 
Aleksey Vyazmikin:

Брокер у нас с Вами один :)

 
Andrey Khatimlianskii:

Думаешь, в Квике лента другая в этот промежуток времени? Хорошо бы найти кого-то с реал-аккаунтом и сравнить ленты.

Толку от этого не будет. Вот динамика тиков (желтые точки) с одновременным Ask/Bid в моей платформе:

 

Из-за особенностей графической библиотеки, отображается только последний трейд из пачки. В действительности картинка выглядит примерно так:

Т.е. тики недетерминированы (не разнесены по времени) Т.е. тики по цене 65845 произошли тогда же когда и 65820.

