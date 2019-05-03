Финты в стакане - попытка понять произошедшее по тикам - страница 5
Aleksey Vyazmikin, а Вы про демо или реал говорите?
Я говорю про реальный счет конечно.
Т.Е Вы тестировали в тестере на реальном счёте?
Верно.Тики выгружены из терминала, подключенному к реальному счету.
Возможно так и сделаю, если не будет найдено вменяемое объяснение. Подобные движения я вижу периодически в стакане, но с меньшими объемами и их природа меня заинтересовала ещё ранее, а тут такой показательный случай с сильным движением.
Только продумайте как представляться будите. Мне биржа раз несколько отвечала, позже перестали, говорят что раз я частное лицо (а не юридическое) то все вопросы к брокеру.
Ну и бюрократы, однако.
Я не уверен что тестер работает правильно, поэтому тестирую на реале в режиме симуляции сделок.
Ни разу небыло проблем.
Полагаете, что тики не верно отдаются брокером?
Брокер у нас с Вами один :)
Думаешь, в Квике лента другая в этот промежуток времени? Хорошо бы найти кого-то с реал-аккаунтом и сравнить ленты.
Толку от этого не будет. Вот динамика тиков (желтые точки) с одновременным Ask/Bid в моей платформе:
Из-за особенностей графической библиотеки, отображается только последний трейд из пачки. В действительности картинка выглядит примерно так:
Т.е. тики недетерминированы (не разнесены по времени) Т.е. тики по цене 65845 произошли тогда же когда и 65820.