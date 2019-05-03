Финты в стакане - попытка понять произошедшее по тикам - страница 7
в чем прелесть, не понимаю
то есть подарить бирже сотню баксов - дело плевое?
Не разу не подарил :)
Просто Вас 10-12% годовых не устраивают, при 100% безрисковости,
а меня устраивают. Вот и вся разнца.
а в банке меньше чтоли?
Несите в банк, но в последнее время % в Банках был меньше,
а на бирже может быть и гораздо больше 12%
стратегия - положил бабки и забыл
ну чтож, тоже вариант
только вот на рынке чей то доход компенсируется чьим то убытком...
что по определению подчеркивает то, что об абсолютной 100%-ой безрисковости речи быть не может.
Вы просто не владеете вопросом.
Почитайте в Инете как образуется цена фьючерса от СПОТа.
Фьючерс против СПОТа 100% безрисковая стратегия, только нужно уметь ей пользоваться...
я достаточно осведомлен
и проверил это все за период более 40 лет
и скажу Вам, что это не так, как Вы преподносите.написанное Вами работает не всегда, достаточно долго (доходит до 2-х - 3-х лет). но все равно не всегда
Проверяйте себе на здоровье!
Вы будет проверять, хоть за 100 лет, а я получаю и буду получать прибыль :)
Несите в банк, но в последнее время % в Банках был меньше,
а на бирже может быть и гораздо больше 12%
Разрешите спросить, а как вы учитываете дивиденды. Особенно интересно как работать в случаях, когда размер и дата еще точно неизвестны. Или вы работаете только уже там, где известно?
Правда интересно.
Есть три варианда учета дивидентов.
1. Когда дивиденты объявлены.
2. Исторические значения выплаты дивидентов.
3. Приблизительные дивиденты расчитываются из текущих значений цен спота и фьючерса.
Если дивиденты объявлены рано (60-70 дней до экпирации) то все просто (см. картинки выше SBRF-6.19, SBPR-6.19, MOEX-6.19)
Как правило, но не всегда, расчетные дивиденты, в этом случае меньше объявленых, отсюда и возникает процент больше ставки ЦБ,
иногда он достигает 40-42%. Но нельзя забывать, чем меньше дней до экпирации, тем процент больше.
Н-р в конце прошлого года по Аэрофлоту за 1 день до экспирации было 151% годовых,
что в денежном эквиваленте
значительно меньше, чем 11% за 70 дней до экспирации.
добавлено
Но бывают и случаи, когда дивиденты объявлены, но рынок ожидает повторные дивиденты, попадающие на этот же месяц,
тогда процент прибыли становится отрицательным.
Н-р NLMK-6.19
Дивиденты объявлены 5,8 руб./акция, а торгуется 10,15 руб./акция