Вопрос не по индикаторам НО по ГРАФИКАМ?
К сожалению объект OBJ_CHART может рисовать только графики котировок. Это делает его практически бесполезным (имхо).
Моя мечта передавать в OBJ_CHART свои данные для возможности отрисовки хотя бы простейших вещей вроде линий и гистограмм. Для начала хватит 3х массивов для рисования.
Я понимаю, что главная задача МТ - торговля руками/автоматом. Все остальное для исследования можно сделать подключая сторонние библиотеки.
Но помечтать ведь можно? )))
Да классная вещь была БЫ. Если бы можно было вместо котировок рисовать свои данные. У меня есть кстати своя отличная библиотека для графиков, но возиться без отладчика не охота. А DLL отлаживать невозможно.
Так что пока MT5 все же сырой. Начиная с того что стопы для ордера двигать мышкой можно, а создать только через одно место с правой кнопкой. :) А чего стоило то сделать как у других - если с контролом потянуть за линию открытого ордера то создается стоп. Или если с котролом кликнуть на график туда где можно создать отложенник то он создается. Почему например в окне "обзор рынка" на закладке "торговля" нет настроек для однокликовой торговли? Да масса замечаний можно сделать. Причем продукт наделен замечательными свойствами например облачное тестирование и замечательная идея - "изолированная безопасная программная среда" да масса отличных вещей которые тянут на "законодательство мод в трейдинговой среде" НО при этом как будто НАРОЧНО не доделываются очень важные вещи отсутствие которых все портит. Я правда не знаю причины такой ситуации подозреваю, что они объективные и существенные. Может быть скорее всего дело в трудовых ресурсах, как всегда. Ну так набирали бы как сейчас поступают многие - удаленщиков. Вопросы безопастности тут конечно же будут, но надо ИМХО только один раз наладить дело и все. Да и даже я бы лично ... например ( ВОЗМОЖНО!!! :) - - просто никогда не задумывался ) поработал бы за не очень даже большие деньги. ТЕМ более что область-то очень хорошо знакома. Уже много лет в области трейдинга программирую.
Все что вы написали в этом посте реализуется самостоятельно через эксперт. В МQL5 есть весь функционал для реализации этих вещей. Ознакомтесь с этим Работа с событиями
Положим мне надо вывести для пользователя ( или себя точнее :) ) некий график. Весь график состоит из, допустим 3000 точек. То есть по горизонтали всего 3000. Ну и по вертикали шкала тоже ну пусть 500.
И вот вопрос именно по МТ5. Как это можно ТЕПЕРЬ сделать по новому в МТ5? То как это обычно делалось в МТ4 понятно - просто в отдельном окне ( под-окне ) основного графика рисовался такой график. И пусть даже 90% его пустовало но по другому было ни как. В МТ5 все также? Нельзя ли как-то вывести график в отдельном окне, чтобы не расходовать столько памяти в пустую.