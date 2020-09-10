Возможно ли создать такой индикатор?
Нарисовать такие звёздочки? Да можно. Один из вариантов.
В советнике во время тестирования записывать в файл баланс (или уровень свободной маржи, по желанию), а так же дату изменения баланса:
//массив структур для хранения изменений баланса struct Acc { datetime time; double balance; } acc[]; //последний элемент массива int fin=-1; ENUM_TIMEFRAMES timeframe; int OnInit() { timeframe=(ENUM_TIMEFRAMES)Period(); return(INIT_SUCCEEDED); } void OnTick() { //при изменении баланса записываем новые значения if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER)==1 && (fin<0 || AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)!=acc[fin].balance)) { ArrayResize(acc,++fin+1); acc[fin].time=iTime(Symbol(),timeframe,0); acc[fin].balance=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE); } //----ваш код } void OnDeinit(const int reason) { if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER)==1) { //записываем в файл массив с изменениями баланса string name="Balance-"+Symbol()+"-"+IntegerToString(timeframe)+".data"; int handle=FileOpen(name,FILE_BIN|FILE_WRITE); if(handle!=INVALID_HANDLE) { //сначала записываем размер массива FileWriteInteger(handle,ArraySize(acc),INT_VALUE); //выгружаем данные из массива в файл FileWriteArray(handle,acc,0,WHOLE_ARRAY); FileClose(handle); } } }
Затем при запуске индикатора читать баланс из файла и рисовать линию согласно текущему времени:
//пока лень, устал
Хаха со звёздочками уже справился ))
Спасибо, Алексей
Хаха со звёздочками уже справился ))
Спасибо, Алексей
можно написать, а можно в код базе поискать.
Я сам не разработчик, я хочу понять ,что возможно ,что нет.
Есть задачи, решить которые можно проще и лучше, чем по придуманному ТЗ.
Индикатор анализирует историю показывает зоны на графике где советник уходил в плюс и где в минус
С реальной историей более понятно , вопрос больше по бэктесту
Возможно ли создать индикатор по типу примера в приложенном скриншоте, по которому можно будет понять в какой период на графике конкретно советник уходил в просадку?
да их тьма в кодобейзе и маркете.
это эквити свечами и в цвете
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Индикатор анализирует историю показывает зоны на графике где советник уходил в плюс и где в минус
С реальной историей более понятно , вопрос больше по бэктесту
Возможно ли создать индикатор по типу примера в приложенном скриншоте, по которому можно будет понять в какой период на графике конкретно советник уходил в просадку?