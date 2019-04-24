МТ5 - страница 2
Писать сразу нормальные эксперты MR4/5. И тогда без разницы есть или нет у ДЦ на счете с приемлемыми условиями терминал или нет. С одного кода скомпилированно 2 вида эксперта и голова не болит.
Идем по этому пути. Спасибо, Константин.
Поэтому желательно иметь в наличии 2 варианта советника МТ4/МТ5 .
+
Кстати, пацаны, кто тут из Воронежа?
108 км (по прямой), устроит. Все-же для бешеной собаки 100 верст не крюк
Впервые открыл демо-счет в терминалеМТ5 от Метаквот и многое, пока, мне непонятно, в отличии от привычного МТ4:
1. Не нахожу, где смотреть логин и пароли предоставленного торговогосчета с депозитом в10К $;
2. Как перейти врежим тестиования?
3. В журнале не отражаются параметры открытых позиций и состояние советника по управлению счетом, например, почему открываются или? не открываются ордера?;
1. обычно во вкладке "почта"
2. по ctrl+r либо через меню "вид"
3. зависит от советника