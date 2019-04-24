МТ5 - страница 2

Konstantin Nikitin:
Писать сразу нормальные эксперты MR4/5. И тогда без разницы есть или нет у ДЦ на счете с приемлемыми условиями терминал или нет. С одного кода скомпилированно 2 вида эксперта и голова не болит.

Sergii Krutyi:
Поэтому желательно иметь в наличии 2 варианта советника  МТ4/МТ5 . 

Sergey Basov:
Кстати, пацаны, кто тут из Воронежа?

Впервые открыл демо-счет в терминалеМТ5 от Метаквот и многое, пока, мне непонятно, в отличии от привычного МТ4:

1. Не нахожу, где смотреть логин и пароли предоставленного торговогосчета с депозитом в10К $;

2. Как перейти врежим тестиования?

3. В журнале не отражаются параметры открытых позиций и состояние советника по управлению счетом, например, почему открываются или? не открываются ордера?;

Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением текущими позициями путем их модификации или закрытия. Платформа позволяет удобно просматривать торговую историю на счете, настраивать оповещения о событиях на рынке и многое другое. Открытие позиций...
 
Yousufkhodja Sultonov:

1. обычно во вкладке "почта"

2. по ctrl+r либо через меню "вид"

3. зависит от советника

