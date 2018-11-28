Нужно ли расширять творческое пространство алготрейдинга? - страница 30
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нарисуй просто КНОПКУ (одну).
код для сравнения дан
нарисуй просто КНОПКУ (одну).
код для сравнения дан
Установлены свойства окна, размер кнопки (длинна/высота), размер шрифта, позиция кнопки.
Этот вариант
button .b -text "Hello Word !" -command {kill_all_humans} pack .b
конечно короче. Но, понятнее ли???
Сколько времени нужно изучать язык, чтобы понять что это за слова и точки.
И сколько времени нужно, чтобы разобраться в моем коде такого же окна.
ЗЫ. Особенно страшна эта комманда command {kill_all_humans} )))ЗЫЫ. Все это субъективно. НО, понятность моего языка трудно отрицать...
Этот вариант
конечно короче. Но, понятнее ли???
Сколько времени нужно изучать язык, чтобы понять что это за слова и точки.
И сколько времени нужно, чтобы разобраться в моем коде такого же окна.
ЗЫ. Особенно страшна эта комманда command {kill_all_humans} )))ЗЫЫ. Все это субъективно. НО, понятность моего языка трудно отрицать...
Конечно трудно, никто и не отрицает.
Этот вариант
конечно короче. Но, понятнее ли???
Сколько времени нужно изучать язык, чтобы понять что это за слова и точки.
И сколько времени нужно, чтобы разобраться в моем коде такого же окна.
ЗЫ. Особенно страшна эта комманда command {kill_all_humans} )))
ЗЫЫ. Все это субъективно. НО, понятность моего языка трудно отрицать...
Твой код очень избыточен и совсем непонятен смысл этой строчки:_, и __, - что это и в чем отличие
Вроде, уже вторник.
всё равно все курсы около средних, делать нечего, понедельник затянулся....разве что монетку кидать ;-)
евро чуть выбивается, но не на столько чтобы лезть в рынок.
Может на лондоне чего звякнет, а то скорее ко второй половине рынок раскачается
А вы в курсе кто создал платформу? И ресурс действительно интернациональный, но не английский.
Я в курсе, кто сделал эту платформу.