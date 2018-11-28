Нужно ли расширять творческое пространство алготрейдинга? - страница 30

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нарисуй просто КНОПКУ (одну).

код для сравнения дан


 
Maxim Kuznetsov:

нарисуй просто КНОПКУ (одну).

код для сравнения дан



//----------------------------------------------------------------------------------
NEW_WINDOW,  W_NAME, "Simple buttons",   W_TYPE, SETTINGS,  
//----------------------------------------------------------------------------------
GROUP, A,

__, BUTTON, "Hello world!", W,200,_,H,50,_,FONT_SIZE,15, 

END_GROUP,
//-----------
i, AT, _X2X, "MF", 10, _Y2Y, "MF", 10,

END_WINDOW,
Установлены свойства окна, размер кнопки (длинна/высота), размер шрифта, позиция кнопки.
 

Этот вариант

button .b -text "Hello Word !" -command {kill_all_humans}

pack .b

конечно короче. Но, понятнее ли???

Сколько времени нужно изучать язык, чтобы понять что это за слова и точки.

И сколько времени нужно, чтобы разобраться в моем коде такого же окна.


ЗЫ. Особенно страшна эта комманда command {kill_all_humans}   )))

ЗЫЫ. Все это субъективно. НО, понятность моего языка трудно отрицать...
 
Реter Konow:

Этот вариант

конечно короче. Но, понятнее ли???

Сколько времени нужно изучать язык, чтобы понять что это за слова и точки.

И сколько времени нужно, чтобы разобраться в моем коде такого же окна.


ЗЫ. Особенно страшна эта комманда command {kill_all_humans}   )))

ЗЫЫ. Все это субъективно. НО, понятность моего языка трудно отрицать...

Конечно трудно, никто и не отрицает.

 
Реter Konow:

Этот вариант

конечно короче. Но, понятнее ли???

Сколько времени нужно изучать язык, чтобы понять что это за слова и точки.

И сколько времени нужно, чтобы разобраться в моем коде такого же окна.


ЗЫ. Особенно страшна эта комманда command {kill_all_humans}   )))


 
Реter Konow:


ЗЫЫ. Все это субъективно. НО, понятность моего языка трудно отрицать...

Твой код очень избыточен и совсем непонятен смысл этой строчки:

i, AT, _X2X, "MF", 10, _Y2Y, "MF", 10,
_, и __, - что это и в чем отличие
 
Вроде, уже вторник. 
 
Алексей Тарабанов:
Вроде, уже вторник. 

всё равно все курсы около средних, делать нечего, понедельник затянулся....разве что монетку кидать ;-)

евро чуть выбивается, но не на столько чтобы лезть в рынок.
Может на лондоне чего звякнет, а то скорее ко второй половине рынок раскачается

 
Ну, дык до Лондона еще, как муравью до солнца... 
 
Artyom Trishkin:

А вы в курсе кто создал платформу? И ресурс действительно интернациональный, но не английский.

Я в курсе, кто сделал эту платформу.

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