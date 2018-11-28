Нужно ли расширять творческое пространство алготрейдинга? - страница 31

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Реter Konow:
Дайте покрутить вашу штуковину).
Есть ещё визуальный редактор?
Идея интересная. И сделайте нормальное описание вашего движка, в профиле, чтобы не пришлось искать по всему форуму информацию. Это для разработчиков, значит и примеры должны быть, не только скрины, но и код.
 

Чего, не пойму, на Петера наехали ?

По мне - так все вполне нормально сделано. И язык разметки вполне себе понятный.

Но, боюсь, как тут верно заметили - непонятна целевая аудитория.

Народ, совсем не разбирающийся в программировании - это не осилит. Те, кто в программировании разбираются - как правило, больше напирают на полностью автоматические системы, и если им надо что-то иногда по-мелочи выводить - они не будут подключать весь этот движок. Остается лишь народ, который разбирается в программировании, но предпочитает торговать вручную. Боюсь таких - очень и очень немного.

Правда, остаются еще те, кто пишут на продажу для ручных торговцев... но, боюсь, они не станут использовать чужие наработки для этого.

Ну, разве что "лелеяние ЧСВ", как у меня с той же Лигой ТС - когда делаешь в принципе, для себя, просто хвастаешься перед остальными. Тоже нужное дело.

 
Nikolai Semko:

Твой код очень избыточен и совсем непонятен смысл этой строчки:

_, и __, - что это и в чем отличие
Строка выставления позиции группы в окне:

i, AT, _X2X, "MF", 10, _Y2Y, "MF", 10,
ПОЯСНЕНИЯ:
//-----------
i     - это знак группы элементов.

АТ    - позиция 
//-----------

2Х  - икс к иксу. То есть Х-координата группы к Х-координате некого объекта.

"MF"  - имя того объекта к х-координате которого мы привязываем позицию группы (может быть любой объект. В данном случае это маин фрейм).

10    - поправка (сдвиг) позиции по оси Х относительно точки привязки.

//----------

_Y2Y  - Y к Y. То есть Y-координата группы к Y-координате некого объекта.

"MF"  - имя того объекта к y-координате которого мы привязываем позицию группы (может быть любой объект. В данном случае это маин фрейм).

10    - поправка (сдвиг) позиции по оси Y относительно точки привязки.


_,    Cсылка на элемент, при установке его свойств (чтобы не писать его полное имя).

__,  Знак начала нового ряда внутри группы.
 
Aliaksandr Hryshyn:
Дайте покрутить вашу штуковину).
Есть ещё визуальный редактор?
Идея интересная. И сделайте нормальное описание вашего движка, в профиле, чтобы не пришлось искать по всему форуму информацию. Это для разработчиков, значит и примеры должны быть, не только скрины, но и код.

Я думаю о том, чтобы бесплатно выставить конструктор. Сейчас я просто создаю GUI для тех, кому нужно. 

Визуальный редактор еще не сделал. Не успел.)

Описание сделаю.
 
Artyom Trishkin:

Складывается впечатление, что у вас сильный страх возникновения конкуренции.

Artyom Trishkin:

Вы забываете, что ваше детище будет востребовано лишь теми, кто не умеет или не хочет сам - теми, кто ленится и хочет сразу и быстро. 

Вы разве не знаете, что такое создание GUI? Вы не знаете, что это на порядок сложнее тех задач, с которыми возятся здесь в сообществе? Даже те кто хочет создавать сам, и используют Великую Библиотеку Анатолия, очень скованы в возможностях. (Медленный, объектный GUI. Очень трудоемкое изучение и создание.) Если тут говорят что мой язык тяжело изучать, то изучать библиотеку...

Artyom Trishkin:


А этот сегмент нам знаком - тачки/жвачки/кола/тёлочки/грааль. Нет уж, увольте... Видали, проходили...

Cудя по всему, вы боитесь конкуренции именно с этой категорией людей.

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Наверное, отрицание предлагаемого новшества связано со страхом конкуренции. Я не виню людей в этом. Да, конкуренция может возникнуть и привести к перераспределению позиций продуктов. Но, с другой стороны, отсутствие конкуренции ведет любой бизнес к концу.

Без конкуренции компании распадаются. ("Голова перестает нуждаться в теле"). Можно, конечно, создавать искуственную конкуренцию (например, с самим собой), но и это не навечно.

Может не стоит боятся конкуренции?

 
Реter Konow:

Складывается впечатление, что у вас сильный страх возникновения конкуренции.

...

Может не стоит боятся конкуренции?

Уж слишком цените своё величие? Не смешите же уже :)

Вы забыли, что кроме озвученных вами причин, существуют настоящие, а не те, что греют вашу душу :)

Есть общие правила ресурса, и есть обязанности модератора.

Я вам пока лишь намекаю на то, что вы всё ближе подходите к ограничениям, написанным в правилах использования ресурса.

Всё сильнее ваша ветка начинает походить на рекламную кампанию вашего продукта. И заявления о его бесплатности - всего лишь длительные по времени заявления, пока не подкреплённые открытым кодом в свободном доступе.

Если упомянутый вами Анатолий всё делал верно, правильно, открыто и прозрачно, то вам не стоит его цеплять - он как раз выполнил полностью свою задачу - опубликовал полностью свою библиотеку без претензий на свою уникальность с гениальностью, без пафосных заявлений, с полным и подробным описанием.

Вы же лишь проводите рекламную кампанию с картинками, заявлениями о "потом когда доделаю", да ещё и с претензиями на свой гений.

Прошу вас, смотрите на мои сообщения с точки зрения не соревнования с вами, или боязни (ха-ха) конкуренции, а с точки зрения выполнения мною моих обязательств как модератора. Не более.

 
Artyom Trishkin:

Уж слишком цените своё величие? Не смешите же уже :)

Вы забыли, что кроме озвученных вами причин, существуют настоящие, а не те, что греют вашу душу :)

Есть общие правила ресурса, и есть обязанности модератора.

Я вам пока лишь намекаю на то, что вы всё ближе подходите к ограничениям, написанным в правилах использования ресурса.

Всё сильнее ваша ветка начинает походить на рекламную кампанию вашего продукта. И заявления о его бесплатности - всего лишь длительные по времени заявления, пока не подкреплённые открытым кодом в свободном доступе.

Если упомянутый вами Анатолий всё делал верно, правильно, открыто и прозрачно, то вам не стоит его цеплять - он как раз выполнил полностью свою задачу - опубликовал полностью свою библиотеку без претензий на свою уникальность с гениальностью, без пафосных заявлений, с полным и подробным описанием.

Вы же лишь проводите рекламную кампанию с картинками, заявлениями о "потом когда доделаю", да ещё и с претензиями на свой гений.

Прошу вас, смотрите на мои сообщения с точки зрения не соревнования с вами, или боязни (ха-ха) конкуренции, а с точки зрения выполнения мною моих обязательств как модератора. Не более.

Да, правила есть. И если я их нарушаю, значит меня нужно остановить. Но, вы пока этого не сделали. Личная симпатия? Если так, то взаимно.))

Я вас уважаю, как модератора. В этой ветке, четко просматривается ваше присутствие, которое помогает уменьшить флуд и тролллинг.

Спасибо за это.

 
Реter Konow:

Да, правила есть. И если я их нарушаю, значит меня нужно остановить. Но, вы пока этого не сделали. Личная симпатия? Если так, то взаимно.))

Я вас уважаю, как модератора. В этой ветке, четко просматривается ваше присутствие, которое помогает уменьшить флуд и тролллинг.

Спасибо за это.

Не люблю лесть

 
Artyom Trishkin:

Не люблю лесть

А сарказм? :)

 

Интересный феномен - ГУИ бомбит. Знал бы о таком, даже бы и не прикоснулся к нему никогда.

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