Нужно ли расширять творческое пространство алготрейдинга? - страница 31
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Чего, не пойму, на Петера наехали ?
По мне - так все вполне нормально сделано. И язык разметки вполне себе понятный.
Но, боюсь, как тут верно заметили - непонятна целевая аудитория.
Народ, совсем не разбирающийся в программировании - это не осилит. Те, кто в программировании разбираются - как правило, больше напирают на полностью автоматические системы, и если им надо что-то иногда по-мелочи выводить - они не будут подключать весь этот движок. Остается лишь народ, который разбирается в программировании, но предпочитает торговать вручную. Боюсь таких - очень и очень немного.
Правда, остаются еще те, кто пишут на продажу для ручных торговцев... но, боюсь, они не станут использовать чужие наработки для этого.
Ну, разве что "лелеяние ЧСВ", как у меня с той же Лигой ТС - когда делаешь в принципе, для себя, просто хвастаешься перед остальными. Тоже нужное дело.
Твой код очень избыточен и совсем непонятен смысл этой строчки:_, и __, - что это и в чем отличие
Дайте покрутить вашу штуковину).
Я думаю о том, чтобы бесплатно выставить конструктор. Сейчас я просто создаю GUI для тех, кому нужно.
Визуальный редактор еще не сделал. Не успел.)Описание сделаю.
Складывается впечатление, что у вас сильный страх возникновения конкуренции.
Вы забываете, что ваше детище будет востребовано лишь теми, кто не умеет или не хочет сам - теми, кто ленится и хочет сразу и быстро.
Вы разве не знаете, что такое создание GUI? Вы не знаете, что это на порядок сложнее тех задач, с которыми возятся здесь в сообществе? Даже те кто хочет создавать сам, и используют Великую Библиотеку Анатолия, очень скованы в возможностях. (Медленный, объектный GUI. Очень трудоемкое изучение и создание.) Если тут говорят что мой язык тяжело изучать, то изучать библиотеку...
А этот сегмент нам знаком - тачки/жвачки/кола/тёлочки/грааль. Нет уж, увольте... Видали, проходили...
Cудя по всему, вы боитесь конкуренции именно с этой категорией людей.
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Наверное, отрицание предлагаемого новшества связано со страхом конкуренции. Я не виню людей в этом. Да, конкуренция может возникнуть и привести к перераспределению позиций продуктов. Но, с другой стороны, отсутствие конкуренции ведет любой бизнес к концу.
Без конкуренции компании распадаются. ("Голова перестает нуждаться в теле"). Можно, конечно, создавать искуственную конкуренцию (например, с самим собой), но и это не навечно.
Может не стоит боятся конкуренции?
Складывается впечатление, что у вас сильный страх возникновения конкуренции.
...
Может не стоит боятся конкуренции?
Уж слишком цените своё величие? Не смешите же уже :)
Вы забыли, что кроме озвученных вами причин, существуют настоящие, а не те, что греют вашу душу :)
Есть общие правила ресурса, и есть обязанности модератора.
Я вам пока лишь намекаю на то, что вы всё ближе подходите к ограничениям, написанным в правилах использования ресурса.
Всё сильнее ваша ветка начинает походить на рекламную кампанию вашего продукта. И заявления о его бесплатности - всего лишь длительные по времени заявления, пока не подкреплённые открытым кодом в свободном доступе.
Если упомянутый вами Анатолий всё делал верно, правильно, открыто и прозрачно, то вам не стоит его цеплять - он как раз выполнил полностью свою задачу - опубликовал полностью свою библиотеку без претензий на свою уникальность с гениальностью, без пафосных заявлений, с полным и подробным описанием.
Вы же лишь проводите рекламную кампанию с картинками, заявлениями о "потом когда доделаю", да ещё и с претензиями на свой гений.
Прошу вас, смотрите на мои сообщения с точки зрения не соревнования с вами, или боязни (ха-ха) конкуренции, а с точки зрения выполнения мною моих обязательств как модератора. Не более.
Уж слишком цените своё величие? Не смешите же уже :)
Вы забыли, что кроме озвученных вами причин, существуют настоящие, а не те, что греют вашу душу :)
Есть общие правила ресурса, и есть обязанности модератора.
Я вам пока лишь намекаю на то, что вы всё ближе подходите к ограничениям, написанным в правилах использования ресурса.
Всё сильнее ваша ветка начинает походить на рекламную кампанию вашего продукта. И заявления о его бесплатности - всего лишь длительные по времени заявления, пока не подкреплённые открытым кодом в свободном доступе.
Если упомянутый вами Анатолий всё делал верно, правильно, открыто и прозрачно, то вам не стоит его цеплять - он как раз выполнил полностью свою задачу - опубликовал полностью свою библиотеку без претензий на свою уникальность с гениальностью, без пафосных заявлений, с полным и подробным описанием.
Вы же лишь проводите рекламную кампанию с картинками, заявлениями о "потом когда доделаю", да ещё и с претензиями на свой гений.
Прошу вас, смотрите на мои сообщения с точки зрения не соревнования с вами, или боязни (ха-ха) конкуренции, а с точки зрения выполнения мною моих обязательств как модератора. Не более.
Да, правила есть. И если я их нарушаю, значит меня нужно остановить. Но, вы пока этого не сделали. Личная симпатия? Если так, то взаимно.))
Я вас уважаю, как модератора. В этой ветке, четко просматривается ваше присутствие, которое помогает уменьшить флуд и тролллинг.
Спасибо за это.
Да, правила есть. И если я их нарушаю, значит меня нужно остановить. Но, вы пока этого не сделали. Личная симпатия? Если так, то взаимно.))
Я вас уважаю, как модератора. В этой ветке, четко просматривается ваше присутствие, которое помогает уменьшить флуд и тролллинг.
Спасибо за это.
Не люблю лесть
Не люблю лесть
А сарказм? :)
Интересный феномен - ГУИ бомбит. Знал бы о таком, даже бы и не прикоснулся к нему никогда.