HELP! ЗАСТАВКА ДЛЯ ИНДИКАТОРА, помогите!
Добрый вечер, ребят, кому не сложно могли бы вы поделиться кодом заставки или же написать самый быстрый самый простой вариант
СУТЬ: увидел в одном индикаторе такую штучку:
Кидаем на график - показывается темный экран и на нем картинка(или же это одно сплошная картинка) и после 2-3 секунд испарение(плавно затухание)
Прошу поделиться таким кодом или же написать самый простой вариант
Если же такое никому не под силу, могли бы опять же либо написать либо кинуть готовый код такого примера:
Кидаем на график - показывается черный экран, и на нем с начало показывается 1 буква, через полсекунды 2-я, тобишь имитация набора текста
после того как написалось ИНДЮК(вообще любое слово) черный экран и эти буквы удаляются
Ребят выручайте, Если же вообще беда, могли бы вы написать(или же кинуть готовый код) где просто показывается картинка и удаляется через время(например 3 секунды)
НО с самым главный условием!!!! чтобы эту картинку не пришлось самому скачивать и кидать в папку, чтобы любой пользователь скачавший индюк и кинувший на график увидел эту самую картинку
Спасибо всем кто дочитал это до конца!
Зачем показывать тёмный экран? Лучше разноцветный как этот
Зачем показывать тёмный экран? Лучше разноцветный как этот
Зрелище яркое. Впечатляет. Лишь бы не отвлекало от торговли.
Зрелище яркое. Впечатляет. Лишь бы не отвлекало от торговли.
Заставку можно сделать очень быстро. Например, как это было сделано в DOOM.
Точно так же можно эффектно "поджечь" бары или линии сопротивления/поддержки.
Коротких исходников для этого дела в сети полно. Было бы желание и фантазия.
Тот же чарт с барами можно красиво запихать в туннель и т.д.
Пожалуйста киньте исходник, я долго уже ищу ничего нету
В интернете нету подобной заставки, единственное что я находил это заставка но при этом нужно былос качивать картинку и кидать в папку с индикатором но это уже не заставка, пожалуйста кинье пример
а на счет ДУМА, я не понял, там код для сайтов) и даже если такое будет, там будет сильная нарузка на терминал, нужно просто картинка или же имитация набора названия индикатора
Исходники на других языках по ссылкам. Они не сложно конвертируются на MQL5.
В интернете нету подобной заставки, единственное что я находил это заставка но при этом нужно былос качивать картинку и кидать в папку с индикатором но это уже не заставка, пожалуйста кинье пример
а на счет ДУМА, я не понял, там код для сайтов) и даже если такое будет, там будет сильная нарузка на терминал, нужно просто картинка или же имитация набора названия индикатора
