Санкт-Петербургский феномен. Парадоксы теории вероятностей. - страница 4
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В этой теме прошу выкладывать разные парадоксы теории вероятности, все, какие можно найти.
Габор Секей. Парадоксы в теории вероятностей и математической статистике.
http://baguzin.ru/wp/wp-content/uploads/2016/05/Габор-Секей.-Парадоксы-в-теории-вероятностей-и-математической-статистике.pdf
А вот если надо от 0 до 5, или до 7 или до любого другого числа? Все равно же придется делить на 32768.0. Или есть варианты?
напрашивается конечно же такой вариант:
Novaja:
В этой теме прошу выкладывать разные парадоксы теории вероятности, все, какие можно найти.
Математические головоломки и развлечения
Книга известного американского популяризатора науки М. Гарднера содержит множество весьма занимательных задач и головоломок из самых различных областей математики. Удачный подбор материала, совершенно необычная форма его подачи и тонкий юмор автора доставят большое удовольствие самому широкому кругу читателей - любителям математики, желающим с пользой провести свой досуг.
Источник:
Гарднер М. 'Математические головоломки и развлечения' \\Перевод с английского Данилова Ю.А., под редакцией Смородинского Я.А. - Москва: Мир, 1971 - с.511
напрашивается конечно же такой вариант:
Без использования остатка от деления.
Без использования остатка от деления.
я думаю, та "неслучайность" была сильно заметна только лишь при определении четное, нечетное.
если использовать остаток от деления от чисел, значительно больших чем 2, то вряд ли это будет обнаруживаться.
Единственное, правильнее использовать вместо 100, числа, являющиеся 2 в степени N, например 64, 128, 256...
Но приведение rand() к значению double от 0 до 1 тоже нормальный вариант, т.к. это легче для понимания случайной величины и максимально точный, правда чуть медленее. Но речь, думаю, о долях наносекунды, хотя может быть и наносекундах, т.к. процессору с int операций нужно переключаться на double операции (смешение FPU/ALU), а Ренат как то говорил, что это далеко не бесплатно.
В этой теме прошу выкладывать разные парадоксы теории вероятности, все, какие можно найти.
https://oschool.ru/files/studys/55df78bc740d76b70e8b4287/1443032585656.pdf
Вы лично видели, что бы игрок угадывал, но ему не отдавали выигрыш? Я вот никогда не видел, что бы кто-то выигрывал, кроме их подельников.
Эти три карты или три наперстка, по теории вероятности выигрышные для организаторов игры, да еще ловкость рук.
Да нет ни какой там ловкости и теорий невероятности. :) Все банально просто. Я об этом знаю можно сказать из первых рук. Это было в 90-х, мне эту схему описал во всех деталях человек который сам этим занимался. Сейчас люди на это не ведутся, мошенники в основном орудуют в сети. Но основные принципы остались прежними. Завлечь человека, используя его слабости и получить от него деньги, а дальше под любыми предлогами деньги назад не возвращаются.
Условия игры описаны не полно, как обычно.
Можно ли выиграть больше своей ставки? Если нет, то нет смысла играть.
Значит должно быть разрешено выигрывать из банка. Значит достаточно делать минимальную ставку, будет выигрыш.
Может быть условия в том, что играть можно 1 раз, и вот тут надо определиться со ставкой, что бы была максимальная вероятность выигрыша.
Как и все "прадлоксы" - от неполных условий.
Решение:
Даже нет вопроса о ставке. Ставка 1. Больше нет смысла, от размера ставки не зависит вероятность выигрыша. Так что 1, только для того, что бы начать игру.
Так в чем парадокс? От предположения, что для повышения выигрыша нужно делать большую ставку? Вот это может быть.
Смысл игры: чтобы войти в игру нужен взнос и игра в монетку длится до появления первого орла(одноразовая игра), 1-дукат выигрыш при появлении орла в первом броске, если была решка, а орел выпал во втором броске, сумма выигрыша удваивается, и так до бесконечности, пока не выпадет орел. Вероятность выигрыша 1 дуката-0,5, 2-0,25, 4-0,125 и т.д. Следовательно выиграть можно бесконечность, и играть бесконечность, если сумма у банка бесконечная.
это нелинейная функция.
y=2^x.
а куда стремится Y в нелинейной функции, если X стремится к бесконечности? правильно, к бесконечности.
поэтому, если количество игр = бесконечность, то средний выигрыш = бесконечность.
и еще задача так поставлена, что его проигрыши функция линейная (всегда по 25 рублей), а его выигрыши функция нелинейная.
нужно строить графики двух функций. сначала первый график будет выше второго, потом они поменяются местами.
все зависит от количества игр.
Совершенно верно.
А вот если надо от 0 до 5, или до 7 или до любого другого числа? Все равно же придется делить на 32768.0. Или есть варианты?
1. если качество ГСЧ не устраивает (младшими битами например), то его нужно дополнительно пропустить например через AES.
2. остаток от деления брать можно, но только если делить на степени 2-ки. Иначе каким-бы качественным не был ГСЧ на выходе не будет ничего похожего на равномерное распределение
3. с делением на double можно очень сильно попасть на их сравнениях :-) в большинстве случаев получается небольшой, но перекос.
чтобы получить случайное число от 0 до 6 (одно из 7-ми):
- считаем limit=RAND_MAX - (RAND_MAX%7) ; максимальное кратное 7-ми число в диапазоне 0..RAND_MAX
- обращаемся к ГСЧ пока не получим r<limit ; то есть если "случайное число" больше limit мы с ним ничего сделать не можем - берём следующее
- результат = r % 7 или (на вкус и цвет) r * 7 / limit
как-то так :-) мог ошибиться +-1,