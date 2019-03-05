Санкт-Петербургский феномен. Парадоксы теории вероятностей. - страница 2
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:) Примерно по этой же схеме раньше работали наперсточники, да и сейчас наверно тоже так же работают мошенники разных мастей. Для них главное, что бы жертва им деньги передала, назад она их уже не получит.
А однажды я наблюдал на авторынке в Южном порту, как "обували" одного лоха в 3 карты...
Пересказать довольно сложно. В какой-то момент я был уверен, что этот лох выиграет...
После этого, однажды еду я домой поздно. У метро народу крайне мало... сидят парни и между собой кидают эти 3 карты. Я возьми и вкратце расскажи им эту историю с последующем вопросом: "Как это делается?". Оказалось всё просто. У всех карт одним движением мизинца можно подвернуть уголок который, якобы, сдающий не увидел... а на самом деле подвернул уголок у другой карты, а тот что был подвёрнут, подставным игроком, разогнул.
При ставке 4 вроде на равных игра идет (если правильно понял правила игры).
А однажды я наблюдал на авторынке в Южном порту, как "обували" одного лоха в 3 карты...
Пересказать довольно сложно. В какой-то момент я был уверен, что этот лох выиграет...
После этого, однажды еду я домой поздно. У метро народу крайне мало... сидят парни и между собой кидают эти 3 карты. Я возьми и вкратце расскажи им эту историю с последующем вопросом: "Как это делается?". Оказалось всё просто. У всех карт одним движением мизинца можно подвернуть уголок который, якобы, сдающий не увидел... а на самом деле подвернул уголок у другой карты, а тот что был подвёрнут, подставным игроком, разогнул.
На самом деле там все намного проще. Вокруг "каталы" всегда трутся его помощники, они же зазывалы, они тоже играют, иногда выигрывают, иногда проигрывают. В общем, создают видимость честной игры. Случайный человек сделавший ставку в этой игре даже если угадает назад не получит деньги. Не важно что там 3 карты или 3 стакана и шарик, как только игрок открывает карту или поднимает стакан эти помощники наклоняются якобы посмотреть поближе тем самым загораживая обзор случайным свидетелям. Если игрок угадал они просто оспаривают это говорят нет не угадал. Если "лох" будет сильно возмущаться могут и по шеям надавать. Самому "катале", даже особо и не надо стараться запутать игрока, его функция получить ставку.
Санкт-Петербургский феномен
обычный мартингейл...
это как про радио сказали, что придумал попов.
обычный мартингейл...
необычный
На самом деле там все намного проще. Вокруг "каталы" всегда трутся его помощники, они же зазывалы, они тоже играют, иногда выигрывают, иногда проигрывают. В общем, создают видимость честной игры. Случайный человек сделавший ставку в этой игре даже если угадает назад не получит деньги. Не важно что там 3 карты или 3 стакана и шарик, как только игрок открывает карту или поднимает стакан эти помощники наклоняются якобы посмотреть поближе тем самым загораживая обзор случайным свидетелям. Если игрок угадал они просто оспаривают это говорят нет не угадал. Если "лох" будет сильно возмущаться могут и по шеям надавать. Самому "катале", даже особо и не надо стараться запутать игрока, его функция получить ставку.
Вы лично видели, что бы игрок угадывал, но ему не отдавали выигрыш? Я вот никогда не видел, что бы кто-то выигрывал, кроме их подельников.
Эти три карты или три наперстка, по теории вероятности выигрышные для организаторов игры, да еще ловкость рук.
это как про радио сказали, что придумал попов.
обычный мартингейл...
Но какое шикароное МО, выиграть бесконечность!
Но какое шикароное МО, выиграть бесконечность!
для 100 000 игр это число 8,32 рублей.
для миллиона игр это число 25,76 рублей.
чем больше игр, тем это число выше.
здесь как в мартингейле: чем больше играешь - тем выше вероятность слиться.
Условия игры описаны не полно, как обычно.
Можно ли выиграть больше своей ставки? Если нет, то нет смысла играть.
Значит должно быть разрешено выигрывать из банка. Значит достаточно делать минимальную ставку, будет выигрыш.
Может быть условия в том, что играть можно 1 раз, и вот тут надо определиться со ставкой, что бы была максимальная вероятность выигрыша.
Как и все "прадлоксы" - от неполных условий.
Решение:
Даже нет вопроса о ставке. Ставка 1. Больше нет смысла, от размера ставки не зависит вероятность выигрыша. Так что 1, только для того, что бы начать игру.
Так в чем парадокс? От предположения, что для повышения выигрыша нужно делать большую ставку? Вот это может быть.
Но какое шикароное МО, выиграть бесконечность!
y=2^x.
а куда стремится Y в нелинейной функции, если X стремится к бесконечности? правильно, к бесконечности.
поэтому, если количество игр = бесконечность, то средний выигрыш = бесконечность.
и еще задача так поставлена, что его проигрыши функция линейная (всегда по 25 рублей), а его выигрыши функция нелинейная.
нужно строить графики двух функций. сначала первый график будет выше второго, потом они поменяются местами.
все зависит от количества игр.