Статистика отзывов трейдеров о среднем своем доходе. - страница 2
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В тестере, а в реале -16% ?).
В реале отработала месяц на виртуальных сделках. Это когда сделки не осуществляются, а открытия/закрытия только пишутся в лог. Естественно, с учетом всех издержек. До реальных сделок дело не дошло.
Система делала много небольших сделок в день и с ней все было хорошо, но любое подвисание инета-брокера и пр. (а тогда такие вещи случались) в ходе сделки могло привести к большим потерям. 2-3 таких сбоя в месяц - и от прибыли рожки, да ножки. Т.е. система требовала надзора и принятия мер в случае форс-мажора. У меня не было времени с ней сидеть, и я как-то не решился ее ставить. Может и зря.)
и хотелось бы совета по брокеру( какого же выбрать..) спасибо!!))
обсуждение брокеров запрещено, увы
пожалуйста
ЗЫ: видимо сложный вопрос я задал... ладно, и так все по сигналам видно, чем ровнее график баланса, тем больше было просадок... ничего нового не произошло
Всем доброго времени суток!) братцы, посоветуйте как понять когда пора торговать на Реал деп?? И с какой суммы лучше начать?? Без космических цифр )))) до 1000 дол? Торгую около 3х лет в демо)))) как позволяет время) и хотелось бы совета по брокеру( какого же выбрать..) спасибо!!))
Без разницы какого, главное чтоб стабильно работающий (лучше несколько лет) и нормальная ТС. А суммы могут быть разные. Если торговля чисто для себя (без публикации сигнала), то начать можно и на центовике. 1к на центовом даже слить проблематично будет
Без разницы какого, главное чтоб стабильно работающий (лучше несколько лет) и нормальная ТС. А суммы могут быть разные. Если торговля чисто для себя (без публикации сигнала), то начать можно и на центовике. 1к на центовом даже слить проблематично будет
На центовике слить можно - если иметь к примеру висячие сделки против тренда...) Да - в ручной торговле главное - расчет нагрузки и риска каждой сделки... А вот алгоритмику - все тоже самое, но БОЛЬШОЙ ПЛЮС - что не приходится ломать голову куда же пойдет курс))
а раньше в интернете была мечта "10 пунктов в день".. и народ считал и считал будущие миллионы ))))
по сабжу, ув. ТС, а что насчет просадок? многие поставщики сигналов (сейчас не интересуюсь, а раньше управляющие ПАММ-счетов) делали "кульбиты" с безумными просадками, главное чтобы график баланса был ровненький и под 45 градусов ... но потом почему то сливались ;)
вот у Вас 9% в месяц, отличная цифра, даже депо всего в 1500$ уже дает 150$ в месяц, на белую яхту еще не хватает, но все равно можно уже баловать себя мелкими подарками....
какую просадку допускаете?
PS: хотелось бы честный ответ, но если и не правда, то мне то пофиг в итоге.... ;)
Доброго времени. Использую алгоритмику. нагрузка максимум с закупкой и удержанием до (приблизительно) 30% на больших движениях рынка... а на малых - все гуд. Скринчик по форме торгов.
Доброго времени. Использую алгоритмику. нагрузка максимум с закупкой и удержанием до (приблизительно) 30% на больших движениях рынка... а на малых - все гуд. Скринчик по форме торгов.
скрин конечно Ваш без комментариев ... жестко!
т.е. 30% это у Вас максимально допустимая просадка, в принципе, у всех так, по крайней мере у того десятка поставщиков сигналов, которые мне было интересно посмотреть,
имхо много: при депо 1500$ хотим получить 10% профита в месяц = 150$, но рискуем 500$ если ТС не сработала
Мдя... Послушаешь народ - собрались просто акулы бизнеса... 9% в месяц, 300% в год - охренеть !
Правда, после этого стыдливо сообщается, что "прибыль выводим каждый месяц", стало быть, грош цена данной системе...
Ну, свои результаты очередной раз выложу завтра в своей ветке...
Мдя... Послушаешь народ - собрались просто акулы бизнеса... 9% в месяц, 300% в год - охренеть !
Правда, после этого стыдливо сообщается, что "прибыль выводим каждый месяц", стало быть, грош цена данной системе...
Ну, свои результаты очередной раз выложу завтра в своей ветке...
Ты, видимо, никогда не попадал на крах ДЦ, когда деньги клиентов замораживаются и не выводятся. А потом и вовсе пропадает ДЦ вместе с деньгами клиентов.
Ты далёк от реалий.
зы
а вот чему грош цена, так это твоим тараканьим бегам.
Ты, видимо, никогда не попадал на крах ДЦ, когда деньги клиентов замораживаются и не выводятся. А потом и вовсе пропадает ДЦ вместе с деньгами клиентов.
Ты далёк от реалий.
зы
а вот чему грош цена, так это твоим тараканьим бегам.
Ха-ха-ха... А не я ли тут кричал, как Инста "законно" кинула кучу своих клиентов, воспользовавшись пунктом 2.5 Офферты ?!!!
И как это отменяет мое удивление насчет 300% в год или насчет того, что если надо "регулярно выводить прибыль" - это делается вовсе не потому, что ДЦ может не дать ее вывести, а потому, что счет может в любой момент слиться ?
А насчет "тараканьих бегов" - не понял. Какая там может быть "грош цена", если у меня нет реального счета ??? (А я ведь неоднократно говорил, что ценность сигнала измеряется исключительно реальным Эквити на его счете.) Какие "гроши" ? В моей Лиге ТС вобще нет денег !
Я не раз говорил, что задача Лиги - это создание "пула ТС", которые работают СЕЙЧАС и некоторое время показывают хорошие результаты. Свою цель - она отлично выполняет. Причем, я ведь не делаю секрет из принципов работы ТС-фаворитов. Кто-то еще может предоставить такую информацию ? Откуда же "грош цена" ???