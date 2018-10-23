Статистика отзывов трейдеров о среднем своем доходе. - страница 2

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khorosh:

В тестере, а в реале -16% ?).

В реале отработала месяц на виртуальных сделках. Это когда сделки не осуществляются, а открытия/закрытия только пишутся в лог. Естественно, с учетом всех издержек. До реальных сделок дело не дошло.

Система делала много небольших сделок в день и с ней все было хорошо, но любое подвисание инета-брокера и пр. (а тогда такие вещи случались) в ходе сделки могло привести к большим потерям. 2-3 таких сбоя в месяц - и от прибыли рожки, да ножки. Т.е. система требовала надзора и принятия мер в случае форс-мажора. У меня не было времени с ней сидеть, и я как-то не решился ее ставить. Может и зря.) 

 
Всем доброго времени суток!) братцы, посоветуйте как понять когда пора торговать на Реал деп?? И с какой суммы лучше начать?? Без космических цифр )))) до 1000 дол?  Торгую около 3х лет в демо)))) как позволяет время) и хотелось бы совета по брокеру( какого же выбрать..) спасибо!!))
 
Solovey007:
 и хотелось бы совета по брокеру( какого же выбрать..) спасибо!!))

обсуждение брокеров запрещено, увы

пожалуйста

ЗЫ: видимо сложный вопрос я задал... ладно, и так все по сигналам видно, чем ровнее график баланса, тем больше было просадок... ничего нового не произошло

 
Solovey007:
Всем доброго времени суток!) братцы, посоветуйте как понять когда пора торговать на Реал деп?? И с какой суммы лучше начать?? Без космических цифр )))) до 1000 дол?  Торгую около 3х лет в демо)))) как позволяет время) и хотелось бы совета по брокеру( какого же выбрать..) спасибо!!))

Без разницы какого, главное чтоб стабильно работающий (лучше несколько лет) и нормальная ТС. А суммы могут быть разные. Если торговля чисто для себя (без публикации сигнала), то начать можно и на центовике. 1к на центовом даже слить проблематично будет

 
Konstantin Nikitin:

Без разницы какого, главное чтоб стабильно работающий (лучше несколько лет) и нормальная ТС. А суммы могут быть разные. Если торговля чисто для себя (без публикации сигнала), то начать можно и на центовике. 1к на центовом даже слить проблематично будет

На центовике слить можно - если иметь к примеру висячие сделки против тренда...) Да - в ручной торговле главное - расчет нагрузки и риска каждой сделки... А вот алгоритмику - все  тоже самое, но БОЛЬШОЙ ПЛЮС - что не приходится ломать голову куда же пойдет курс))

 
Igor Makanu:

а раньше в интернете была мечта "10 пунктов в день".. и народ считал и считал будущие миллионы ))))

по сабжу, ув. ТС, а что насчет просадок? многие поставщики сигналов (сейчас не интересуюсь, а раньше управляющие ПАММ-счетов) делали "кульбиты" с безумными просадками, главное чтобы график баланса был ровненький и под 45 градусов ... но потом почему то сливались ;)

вот у Вас 9% в месяц, отличная цифра, даже депо всего в 1500$ уже дает 150$ в месяц, на белую яхту еще не хватает, но все равно можно уже баловать себя мелкими подарками....

какую просадку допускаете?

PS: хотелось бы честный ответ, но если и не правда, то мне то пофиг в итоге.... ;)

Доброго времени. Использую алгоритмику. нагрузка максимум с закупкой и удержанием до  (приблизительно) 30% на больших движениях рынка... а на малых  - все гуд. Скринчик по форме торгов.

 
Denis Tarasov:

Доброго времени. Использую алгоритмику. нагрузка максимум с закупкой и удержанием до  (приблизительно) 30% на больших движениях рынка... а на малых  - все гуд. Скринчик по форме торгов.

скрин конечно Ваш без комментариев ... жестко!

т.е. 30% это у Вас максимально допустимая просадка, в принципе, у всех так, по крайней мере у того десятка поставщиков сигналов, которые мне было интересно посмотреть,

имхо много: при депо 1500$ хотим получить 10% профита в месяц = 150$, но рискуем 500$ если ТС не сработала

 

Мдя... Послушаешь народ - собрались просто акулы бизнеса... 9% в месяц, 300% в год - охренеть !

Правда, после этого стыдливо сообщается, что "прибыль выводим каждый месяц", стало быть, грош цена данной системе...

Ну, свои результаты очередной раз выложу завтра в своей ветке...

Лига Торговых Систем. Продолжаем работу.
Лига Торговых Систем. Продолжаем работу.
  • 2018.08.13
  • www.mql5.com
Всех приветствую. Если кто забыл - Лига Торговых Систем - это набор простых советников, которые постоянно торгуют на демо-счете...
[Удален]  
Georgiy Merts:

Мдя... Послушаешь народ - собрались просто акулы бизнеса... 9% в месяц, 300% в год - охренеть !

Правда, после этого стыдливо сообщается, что "прибыль выводим каждый месяц", стало быть, грош цена данной системе...

Ну, свои результаты очередной раз выложу завтра в своей ветке...

Ты, видимо, никогда не попадал на крах ДЦ, когда деньги клиентов замораживаются и не выводятся. А потом и вовсе пропадает ДЦ вместе с деньгами клиентов.

Ты далёк от реалий.  

зы

а вот чему грош цена, так это твоим тараканьим бегам.

 
Олег avtomat:

Ты, видимо, никогда не попадал на крах ДЦ, когда деньги клиентов замораживаются и не выводятся. А потом и вовсе пропадает ДЦ вместе с деньгами клиентов.

Ты далёк от реалий.  

зы

а вот чему грош цена, так это твоим тараканьим бегам.

Ха-ха-ха... А не я ли тут кричал, как Инста "законно" кинула кучу своих клиентов, воспользовавшись пунктом 2.5 Офферты ?!!!

И как это отменяет мое удивление насчет 300% в год или насчет того, что если надо "регулярно выводить прибыль" - это делается вовсе не потому, что ДЦ может не дать ее вывести, а потому, что счет может в любой момент слиться ?

А насчет "тараканьих бегов" - не понял. Какая там может быть "грош цена", если у меня нет реального счета ??? (А я ведь неоднократно говорил, что ценность сигнала измеряется исключительно реальным Эквити на его счете.) Какие "гроши" ? В моей Лиге ТС вобще нет денег !

Я не раз говорил, что задача Лиги - это создание "пула ТС", которые работают СЕЙЧАС и некоторое время показывают хорошие результаты.  Свою цель - она отлично выполняет. Причем, я ведь не делаю секрет из принципов работы ТС-фаворитов. Кто-то еще может предоставить такую информацию ?  Откуда же "грош цена" ???

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