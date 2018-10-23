Статистика отзывов трейдеров о среднем своем доходе. - страница 5
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Число для интереса на калькуляторе посчитал свою основную систему, который 4,5 года. Вышло 5,3% в месяц.
Другая система за 2,5 года выдала 4,8% согласно Ексель, и примечательно тут то, что ее график полная противоположность привлекательности для инвесторов (кривой, хромой), но в плюс.
Вообще, все зависит от суммы, и если она на счете солидная, то 3-5% в месяц вполне приятное значение, к которому нужно стремиться.
Число для интереса на калькуляторе посчитал свою основную систему, который 4,5 года. Вышло 5,3% в месяц.
Другая система за 2,5 года выдала 4,8% согласно Ексель, и примечательно тут то, что ее график полная противоположность привлекательности для инвесторов (кривой, хромой), но в плюс.
Вообще, все зависит от суммы, и если она на счете солидная, то 3-5% в месяц вполне приятное значение, к которому нужно стремиться.
Согласен - если сумма приличная... а когда к примеру 1500 зеленки - то хочется хотя бы к 10% держать каждый месяц
Смотря какое отношение риска к прибыли, можно и 9%в месяц с посадкой 80% делать. Я давно за то чтобы наиболее быстро извлекать прибыль
Новая разработка моя.. как вам такое? 1 месяц. пока в тестере гоняю... так как только закончил финальную версию....
Смотря какое отношение риска к прибыли, можно и 9%в месяц с посадкой 80% делать. Я давно за то чтобы наиболее быстро извлекать прибыль
вполне согласен... нагрузка = доходности в моем случае с первым роботом... из 3-х
Новая разработка моя.. как вам такое? 1 месяц. пока в тестере гоняю... так как только закончил финальную версию....
Прикольный график какие результаты?
Довольно внушительные=)))) но для стабильности - 20% в месяц думаю будет хорошо если на центовый кинуть 1000 зеленки и иметь в среднем эти 20 %. Зато офигеть можно на новостях...
Ну и само собой проскальзывания чтоб не было особых....