Статистика отзывов трейдеров о среднем своем доходе. - страница 5

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Число для интереса на калькуляторе посчитал свою основную систему, который 4,5 года. Вышло 5,3% в месяц. 
Другая система за 2,5 года выдала 4,8% согласно Ексель, и примечательно тут то, что ее график полная противоположность привлекательности для инвесторов (кривой, хромой), но в плюс.

Вообще, все зависит от суммы, и если она на счете солидная, то 3-5% в месяц вполне приятное значение, к которому нужно стремиться. 

 
Roman Starostin:

Число для интереса на калькуляторе посчитал свою основную систему, который 4,5 года. Вышло 5,3% в месяц. 
Другая система за 2,5 года выдала 4,8% согласно Ексель, и примечательно тут то, что ее график полная противоположность привлекательности для инвесторов (кривой, хромой), но в плюс.

Вообще, все зависит от суммы, и если она на счете солидная, то 3-5% в месяц вполне приятное значение, к которому нужно стремиться. 

Согласен - если сумма приличная... а когда к примеру 1500 зеленки - то хочется хотя бы к 10% держать каждый месяц

 
Смотря какое отношение риска к прибыли, можно и 9%в месяц с посадкой 80% делать. Я давно за то чтобы наиболее быстро извлекать прибыль
 
Ruslan Kuznetsov:
Смотря какое отношение риска к прибыли, можно и 9%в месяц с посадкой 80% делать. Я давно за то чтобы наиболее быстро извлекать прибыль

Новая разработка моя.. как вам такое? 1 месяц. пока в тестере гоняю... так как только закончил финальную версию....

1 месяц. на центовом

 
Ruslan Kuznetsov:
Смотря какое отношение риска к прибыли, можно и 9%в месяц с посадкой 80% делать. Я давно за то чтобы наиболее быстро извлекать прибыль

вполне согласен... нагрузка = доходности в моем случае с первым роботом... из 3-х

 
Denis Tarasov:

Новая разработка моя.. как вам такое? 1 месяц. пока в тестере гоняю... так как только закончил финальную версию....

Прикольный график какие результаты?
 
Ruslan Kuznetsov:
Прикольный график какие результаты?

Довольно внушительные=)))) но для стабильности - 20% в месяц думаю будет хорошо если на центовый кинуть 1000 зеленки и иметь в среднем эти 20 %. Зато офигеть можно на новостях...

Ну и само собой проскальзывания чтоб не было особых.... 



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