Функция разложения цвета на оттенки. - страница 15
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Ну, это уже глупость от непонимания моего алгоритма.
Нет, Петр. Это говорит о том, что ты даже не можешь увидеть элементарную логику.
Внимательно посмотри.
Вообще, удобно взять чей то проверенный код и будучи прикрытым его безупречностью указывать другим (которые ищут решение своим умом) насколько ты лучше. Не так ли, Николай?))
Не понял тебя. Ты что думаешь, что я откуда-то содрал свой код?
Ты ошибаешься, я слишком ленив, чтобы разбираться в чужих алгоритмах. Мне проще самому придумать. Никакого плагиата не было никогда с моей стороны.
Спасибо, Юрий за участие и понимание сути вопроса а так же за наглядный пример. После ваших изменений на мой код приятнее стало смотреть.
только вот маленькое уточнение:
Так насколько же этот код действительно твой? Ты все споришь со мной, доказываешь что у тебя код лучше. А по факту, - не можешь изложить принцип его работы. Почему? - Да потому что он не твой. Ты его заимствовал. Подрихтовал. Чуть переменные поменял.
Так что, неравный у меня с тобой спор.
Будет у тебя свой способ разложения цвета и своя концепция, - вот тогда наше состязание будет справедливым. А так, - это мое состязание против неведомого автора(ов), трудом которых ты передо мною машешь.
Не понял тебя. Ты что думаешь, что я откуда-то содрал свой код?
Ты ошибаешься, я слишком ленив, чтобы разбираться в чужих алгоритмах. Мне проще самому придумать. Никакого плагиата не было никогда с моей стороны.
Ну ну. Мне то можешь не рассказывать. Я потратил месяцы чтобы понять принципы разложения цвета. А ты ничего по этому поводу рассказать не можешь.
Кстати, алгоритм я написал за день. А начал изучение проблемы - 5 месяцев назад. Был перерыв в 4 месяца, когда я редко думал на эту тему.
Поэтому, алгоритм хромает, но концепция сформирована и продумана. А у тебя наоборот.
Ну ну. Мне то можешь не рассказывать. Я потратил месяцы чтобы понять принципы разложения цвета. А ты ничего по этому поводу рассказать не можешь.
Кстати, алгоритм я написал за день. А начал изучение проблемы - 5 месяцев назад. Был перерыв в 4 месяца, когда я редко думал на эту тему.
Поэтому, алгоритм хромает, но концепция сформирована и продумана. А у тебя наоборот.
Ну мне как-то даже неудобно на тебя обижаться. Более того, мне это даже приятно слышать, что то что я написал не мог я сам написать. Ты мастер давать комплименты.
Градиент это легкая банальщина.
Посмотри вот это видео.
Оно было записано мной в феврале 2016 года. Как ты думаешь - я давно уже дружу с канвасов и градиентом?
Ну мне как-то даже неудобно на тебя обижаться. Более того, мне это даже приятно слышать, что то что я написал не мог я сам написать. Ты мастер давать комплименты.
Градиент это легкая банальщина.
Посмотри вот это видео.
Оно было записано мной в феврале 2016 года. Как ты думаешь - я давно уже дружу с канвасов и градиентом?
Ты как будто специально не слышишь. Как это видео доказывает, что алгоритм твой? Как это доказывает, что ты его не заимствовал? Если бы ты изложил свою концепцию цвета, и объяснил нюансы решения...
Но нет.
Пётр обиделся, Пётр обзывается...
А вот и вы. А я заждался.)))И котик снова с вами.))
А вот и вы. А я заждался.)))
Я молча тут всегда. Мне интересно.
Из-за угла таксказать...
...И котик снова с вами.))
Он и позвал меня.