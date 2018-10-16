Функция разложения цвета на оттенки. - страница 15

Новый комментарий
 
Реter Konow:

Ну, это уже глупость от непонимания моего алгоритма. 

Нет, Петр. Это говорит о том, что ты даже не можешь увидеть элементарную логику.
Внимательно посмотри. 

if(Старшая_компонента == Исходный_R)R = Старшая_компонента;
равносильно 
if(Старшая_компонента == Исходный_R)R = Исходный_R;
т.к. Старшая_компонента == Исходный_R
значит всегда R = Исходный_R вне зависимости от того старшая младшая или средняя компонента.
 
Реter Konow:

Вообще, удобно взять чей то проверенный код и будучи прикрытым его безупречностью указывать другим (которые ищут решение своим умом) насколько ты лучше. Не так ли, Николай?))

Не понял тебя. Ты что думаешь, что я откуда-то содрал свой код? 
Ты ошибаешься, я слишком ленив, чтобы разбираться в чужих алгоритмах. Мне проще самому придумать. Никакого плагиата не было никогда с моей стороны. 

 
Nikolai Semko:

Спасибо, Юрий за участие и понимание сути вопроса а так же за наглядный пример. После ваших изменений на мой код приятнее стало смотреть.

только вот маленькое уточнение:

Так насколько же этот код действительно твой? Ты все споришь со мной, доказываешь что у тебя код лучше. А по факту, - не можешь изложить принцип его работы. Почему? - Да потому что он не твой. Ты его заимствовал. Подрихтовал. Чуть переменные поменял.

Так что, неравный у меня с тобой спор. 

Будет у тебя свой способ разложения цвета и своя концепция, - вот тогда наше состязание будет справедливым. А так, - это мое состязание против неведомого автора(ов), трудом которых ты передо мною машешь.

 
Nikolai Semko:

Не понял тебя. Ты что думаешь, что я откуда-то содрал свой код? 
Ты ошибаешься, я слишком ленив, чтобы разбираться в чужих алгоритмах. Мне проще самому придумать. Никакого плагиата не было никогда с моей стороны. 

Ну ну. Мне то можешь не рассказывать. Я потратил месяцы чтобы понять принципы разложения цвета. А ты ничего по этому поводу рассказать не можешь.

Кстати, алгоритм я написал за день. А начал изучение проблемы - 5 месяцев назад. Был перерыв в 4 месяца, когда я редко думал на эту тему. 

Поэтому, алгоритм хромает, но концепция сформирована и продумана. А у тебя наоборот.

 
Реter Konow:

Ну ну. Мне то можешь не рассказывать. Я потратил месяцы чтобы понять принципы разложения цвета. А ты ничего по этому поводу рассказать не можешь.

Кстати, алгоритм я написал за день. А начал изучение проблемы - 5 месяцев назад. Был перерыв в 4 месяца, когда я редко думал на эту тему. 

Поэтому, алгоритм хромает, но концепция сформирована и продумана. А у тебя наоборот.

Ну мне как-то даже неудобно на тебя обижаться.  Более того, мне это даже приятно слышать, что то что я написал не мог я сам написать. Ты мастер давать комплименты.

Градиент это легкая банальщина.

Посмотри вот это видео.

Оно было записано мной в феврале 2016 года. Как ты думаешь - я давно уже дружу с канвасов и градиентом?

 
Nikolai Semko:

Ну мне как-то даже неудобно на тебя обижаться.  Более того, мне это даже приятно слышать, что то что я написал не мог я сам написать. Ты мастер давать комплименты.

Градиент это легкая банальщина.

Посмотри вот это видео.

Оно было записано мной в феврале 2016 года. Как ты думаешь - я давно уже дружу с канвасов и градиентом?

Ты как будто специально не слышишь. Как это видео доказывает, что алгоритм твой? Как это доказывает, что ты его не заимствовал? Если бы ты изложил свою концепцию цвета, и объяснил нюансы решения... 

Но нет.  

 
Пётр обиделся, Пётр обзывается...
 
Artyom Trishkin:
Пётр обиделся, Пётр обзывается...

А вот и вы. А я заждался.)))

И котик снова с вами.))
 
Реter Konow:

А вот и вы. А я заждался.)))

Я молча тут всегда. Мне интересно.

Из-за угла таксказать...

 
Реter Konow:

...

И котик снова с вами.))

Он и позвал меня.

1...891011121314151617181920212223
Новый комментарий