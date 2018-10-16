Функция разложения цвета на оттенки. - страница 14
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Проверьте свой алгоритм на цвете 0,0,0 и 255,255,255.
Сейчас проверю.
Проверьте свой алгоритм на цвете 0,0,0 и 255,255,255.
Проверил. 0,0,0, - приводит к ошибке. Советник выгружается.
255,255,255 - все в порядке.
Благодарю за это наблюдение. Буду разбираться.
Что скажешь, Николай?
Может признаешь, что делал много шуму из ничего? Да, алгоримт может медленнее твоего и у него были пара багов. На МТ5 еще не отлажен. Но он работает.
Ты вообще понимаешь что такой код
на 100 процентов равносилен такому:
После этого уже не стоит удивляться почему твой код работает значительно медленее.
255,255,255 - все в порядке.
Это соответствует на 99% "виндоус оттенкам"?
Присоединюсь к "обвинениям", не выдержал :)
Хороший пример - как не надо программировать. Если таким образом написан весь ваш ГУИ, то мы нескоро его увидим. :(
Что ни строчка, то "шедевр": такое нагромождение ошибок и ляпов, одна надежда, что mql4 вывезет. Теперь стало понятно почему используется мт4.
Публикация таких кодов, и последующая реакция на критику, думаю это не уважение к аудитории форума. Вам не хотят зла - вам хотят помочь.
А по поводу сравнения алгоритмов, то можно сравнить и визуально. Вы же не предложили доказательства в цифрах, что ваш алгоритм дает оттенки на 99% близкие к "виндоус оттенкам".
Слева - как бы ваш подход, справа - Nikolai Semko. (Использован модифицированный скрипт Nikolai Semko)
Спасибо, Юрий за участие и понимание сути вопроса а так же за наглядный пример. После ваших изменений на мой код приятнее стало смотреть.
только вот маленькое уточнение:
Спасибо, Юрий за участие и понимание сути вопроса а так же за наглядный пример. После ваших изменений на мой код приятнее стало смотреть.
только вот маленькое уточнение:
Может так :)
Ты вообще понимаешь что такой код
на 100 процентов равносилен такому:
После этого уже не стоит удивляться почему твой код работает значительно медленее.
Ну, это уже глупость от непонимания моего алгоритма.
Может так :)
ну да.
только я вначале ошибся и уже исправил в предыдушем сообщении
Это соответствует на 99% "виндоус оттенкам"?
Да, есть ошибка. Незаметил. Достигает белого цвета к середине диапазона, хотя цвет принадлежит диапазону серого. Значит, к белому должен идти постепенно.
...
После этого уже не стоит удивляться почему твой код работает значительно медленее.
Вообще, удобно взять чей то проверенный код и будучи прикрытым его безупречностью указывать другим (которые ищут решение своим умом) насколько ты лучше. Не так ли, Николай?))